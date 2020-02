Multitalent Milchaufschäumer:

Jetzt ist Hochsaison im Fitnessstudio, denn die Sommerfigur wird im Winter gemacht. Wie einfach ein Milchaufschäumer die Zubereitung von cremigen Protein Shakes für Sportler machen kann, zeigt SEVERIN mit der Weltneuheit Spuma 700 Plus. Auch für Ernährungsbewusste, die auf Kuhmilch verzichten, hat der innovative Milchaufschäumer eine Lösung.

Der Spuma 700 Plus wird seinem Ruf als innovativer Alleskönner gerecht: Ausgestattet mit 13 Spezialprogrammen kann der Induktionsmilchaufschäumer viel mehr als Schaum für Latte Macchiato und Cappuccino. Eines der Programme wurde extra für die Zubereitung von Protein Shakes konzipiert. Ungeliebte Klümpchen, die oftmals im Glas zurückbleiben, weil sich das Eiweißpulver nur schlecht auflöst, gehören mit dem Spuma 700 Plus der Vergangenheit an. Sogar mit Milch gelingt das spielend einfach, denn im Spezialprogramm ist die Steuerung des Rühreinsatz mit intelligent getakteten Pausen perfekt abgestimmt.

Navigiert wird über einen intuitiv zu bedienenden Easy-Select-Drehregler und ein OLED Display. Zeigt es das Icon „Fitnesshantel“ an, befindet sich das Gerät im Protein Shake Modus und muss nur

noch gestartet werden. Egal ob mit Wasser oder Milch, der Spuma 700 Plus bereitet auf Knopfdruck einen gleichmäßig cremigen Shake zu. Bei einem Fassungsvermögen von 700 ml kann dieser auch etwas größer ausfallen.

Perfekt für Veganer

Aber auch Ernährungsbewusste, die ganz gezielt auf Kuhmilch verzichten möchten, kommen auf ihre Kosten. Da Milchersatz wie Soja- oder Cashew-Drinks eine andere Fett- und Proteinzusammensetzung hat, hat SEVERIN den Spuma 700 Plus mit individuellen Programmen genau für diesen Einsatz ausgestattet. Perfekter Schaum aus Soja- und Cashewmilch für die Lieblingskaffeespezialität gelingt somit ab jetzt zuverlässig.



Die Reinigung ist denkbar einfach: Dank Induktionstechnik brennt nichts an, der Edelstahl-Milchbehälter kann also ganz einfach ausgespült oder bei Bedarf auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

Alle 13 Spezialprogramme im Überblick:

• Heißer, cremiger Milchschaum von 45 bis 65 °C

• Kalter, cremiger Milchschaum

• Cappuccino-Programm für heißen, cremigen Milchschaum / Latte Art

• Latte Macchiato-Programm für heißen, festen Milchschaum

• Boost-Funktion für die maximale Menge an festem Milchschaum

• Heiße Milch

• Heiße Schokolade aus ganzen Schokostückchen

• Laktosefreier Milchschaum

• Cashew-Milchschaum

• Soja-Milchschaum

• Protein Shake – sogar mit Milch zubereitet

• Glühwein

• Säuglingsmilchnahrung in idealer Trinktemperatur

Milchaufschäumer im Test

Cremiger Milchschaum oder heiße Schokolade - mit einem modernen Induktions-Milchaufschäumer ist dafür keine Handarbeit mehr nötig. In unserem Test haben wir 6 Modelle (von BEEM, CASO, Gastroback, Jura, Tchibo und WMF) miteinander verglichen. Hier gelangen Sie zu dem Testbericht.

Quelle

Severin