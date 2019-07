Luftreiniger Series 4500i von Philips

Pollen, Hausstaub, Tierhaare - rund 23 Millionen Deutsche leiden unter einer dieser Allergien, Tendenz steigend. Da wir uns rund 90 Prozent¹ des Tages in Innenräumen aufhalten und die Luft dort zwei bis fünf Mal verschmutzter sein kann,² kommt eine Verbesserung der Luftqualität nicht nur Allergikern zu gute. Der Philips Luftreiniger Series 4500i rückt Pollen, Feinstaub, Bakterien und sogar Gasen zu Leibe, damit Groß und Klein befreit durchatmen können. Er entfernt 99,97 Prozent aller Allergene aus der Luft und beseitigt dadurch sogar Partikel, die 800 Mal kleiner sind als Feinstaub: 0,003 μm. Ein intelligenter Sensor erkennt selbst kleinste Veränderungen in der Luft, passt die Geschwindigkeit automatisch an und erzielt so eine optimale Reinigungsleistung.

„Während wir technisch auf Innovation setzen, greifen wir bei der Gestaltung auf klassische Elemente zurück“, sagt Kristina Neijssen, Marketing Managerin Air bei Philips. „Die numerische Echtzeit-Feinstaubanzeige wurde dezent integriert, sodass seine cleane, minimalistische Form im Vordergrund steht. Mit metallischen Akzenten wird der Luftreiniger zum Designstück in den eigenen vier Wänden“, so Neijssen weiter.

Powerhouse für Groß und Klein

Nicht nur optisch punktet der Neuzugang, reinigt er in weniger als acht Minuten die komplette Raumluft eines 20 m² großen Zimmers. Die "Clean Air Delivery Rate" (CADR), das Maß für die zur Verfügung gestellte saubere Luft, liegt damit bei 400 m³ pro Stunde. Mit Leichtigkeit schafft er so bis zu 104 m² große Räume. Der integrierte Farbring visualisiert außerdem die Luftqualität im Raum in vier verschiedenen Farben von blau (gut) bis rot (schlecht) als zusätzliche optische Unterstützung.

Einfache Handhabung garantiert

Dank intelligenten Auto-Modus’ und optionaler Bedienung per App ist durchatmen rund um die Uhr garantiert. Der Reinigungs-Modus registriert jede Luftveränderung, die Gebläsedrehzahl wird automatisch angepasst und sorgt damit für die optimale Leistung.³ Der zusätzlich anwählbare Nachtmodus dimmt die Lichter des Gerätes, während er nahezu geräuschlos weiterarbeitet.

„Allergien können die Lebensqualität erheblich einschränken. Der Einsatz von Luftreinigern ist daher auf jeden Fall zu empfehlen“, erklärt Prof. Dr. med. Torsten Zuberbier, Vorsitzender der Europäischen Stiftung für Allergieforschung ECARF. „Ob zuhause oder im Büro können so Beschwerden signifikant gemindert und dadurch Konzentration, Leistungsfähigkeit und das gesamte Wohlbefinden verbessern werden.“

Das Beste zum Schluss

Smart wird es dank der App "Air Matters", welche nicht nur Informationen zur Luftqualität draußen, Pollenflugvorhersage und Allergiemanagement bietet, sondern auch die Steuerung des Luftreinigers in Echtzeit ermöglicht. Und das Beste? Durch ECARF (Europäische Stiftung für Allergieforschung) wurde der Luftreiniger als Allergiker-freundlich zertifiziert. Dann heißt es wohl nur noch: zurücklehnen und durchatmen.

Der Philips Luftreiniger Series 4500i wird voraussichtlich ab September dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 579,99 € (UVP). im Handel erhältlich sein, bspw. im Philips-Onlineshop (hier).

Falls Sie noch nach einem neuen Luftreiniger mit App-Kompatibilität suchen sollten, empfiehlt sich ein Blick in unseren kostenlos lesbaren Testbericht des INTENSE PURE AIR CONNECT PU6080 vom Rowenta. Mit einem Klick hier kommen Sie direkt zum Test!

Fußnoten:

1 vgl. https://www.allergyuk.org/information-and-advice/conditions-and-symptoms/320-improving-your-indoor-air-quality

2 vgl. https://www.philips.de/c-m-ho/luftreiniger-und-luftbefeuchter

3 Die Luftreinigung erfolgt durch ein 6-faches Filtersystem, bestehend aus zwei Vor-Filtern, zwei Aktivkohle-Filtern und zwei NanoProtect-Partikel-Filtern.

Quelle:

https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190710-philips-luftreiniger-series-4500i.html