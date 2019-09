LG #LUCKYDEALS

Die #luckydeals von LG Electronics (LG) Deutschland gehen in eine neue Runde. Vom 16. September bis zum 15. November 2019 erhalten die Kunden beim Kauf ausgewählter Haushaltsgeräte eine Aktionsprämie von bis zu 500,00 € Cashback*. Im Rahmen der Cashback-Aktion präsentiert das Unternehmen im Herbst innovative Home Appliance Produkte – allen voran das besonders schicke dunkelgraue Waschmaschinenmodell F4 WV 910P2S mit AI DD (Artificial Intelligence Direct Drive) Technologie.

Goldener Herbst mit LG Home Appliance

Direkt im Anschluss an die IFA in Berlin, eine der weltweit führenden Messen für Consumer Electronics, stehen die dort gezeigten Attraktionen von LG Home Appliance bereits zum Verkauf in deutschen Elektronikmärkten bereit. Technologie-Enthusiasten bietet LG Deutschland im Aktionszeitraum vom 16. September bis zum 15. November 2019 beim Kauf eines der ausgewählten Aktionsmodelle bis zu 500,00 € Cashback*. Die Kunden erhalten je nach Händler die Preisreduktion direkt beim Kauf an der Kasse oder müssen nichts weiter tun, als ihr erworbenes Gerät bis zum 30. November 2019 unter lg.de/luckydeals zu registrieren und sich so die Cashback-Prämie zu sichern.

„Lucky“ mit echten Trend-Highlights

Zu den Highlight-Geräten der aktuellen #luckydeals-Aktion zählen die geräumigen LG InstaView Side-by-Side-Kühlschränke, die durch zweimaliges Klopfen einen Blick ins Innere gewähren. Daneben bestechen die hochwertigen LG Kühl-Gefrierkombinationen durch die charakteristischen Features „LINEAR Cooling“ und „Door Cooling+“ für eine gleichmäßige sowie schnelle Kühlung im kompletten Kühlschrank. Die energieeffizienten Waschmaschinen mit langlebiger und intelligenter AI DD Technologie, die die Wäsche wiegt und darüber hinaus auf Basis der Gewebezusammensetzung den optimalen Waschmodus auswählt, runden die aktuelle Aktion ab. Das Top-Modell der AI DD Modelle ist die stilvolle Waschmaschine F4 WV 910P2S mit ihrem kratzfesten sowie bruchsicheren Bullauge aus Sicherheitsglas und einem platzsparenden Gehäuse mit einer geringen Tiefe von nur 55 cm, das dennoch ein großes Fassungsvermögen von bis zu 10,5 kg Wäsche erlaubt.

Eine Übersicht über die teilnehmenden Aktionsmodelle, Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen stehen auf lg.de/luckydeals zur Verfügung.

Kühl-/Gefrierkombination im Test

Wollen Sie wissen, was LGs Kühl-/Gefrierkombinationen so alles leisten können und wie sich „Door Cooling+“, „LINEAR Cooling“ und Co. wirklich auswirken? Dann sehen Sie sich doch einmal unseren kostenlos lesbaren Test zur LG GBB 92 STAXP aus dem aktuellen ETM TESTMAGAZIN 09/2019, Nr. 169 an (⇢ hier)!

Quelle:

https://presse.lg.de/2019/09/02/tolle-trendsetter-modelle-mit-den-lg-luckydeals/