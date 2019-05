Kühl-/Gefrier-Kombination BCD486W von Hisense

Mit dem PureFlat-Konzept verwirklicht Hisense jetzt — immerhin in puncto Design — stilvollen Minimalismus: Gerade bei seiner neuen Kühl-/Gefrier-Kombination BCD486W. Ohne hervorstehende Kanten weiß sich der BCD486W in jeder Küche in Szene zu setzen — einerlei wie klassisch oder modern sie auch ist. Hinter der Front aus mattiertem Edelstahl erleichtern Schubladen mit individueller Temperatureinstellung, voneinander unabhängige Kühl- und Gefrier-Zonen, leichtgängige Ein-/Ausschübe und eine intelligente LED-Beleuchtung den Alltag.

Zeitlose Optik – viel Stauraum

Trotz einer stattlichen Nutzkapazität von 421 Litern lässt sich der BCD486W von Hisense problemlos in die Küchenzeile schieben; nach vorne hin schließt er nahtlos mit ihr ab. Durch die ebenen Türen schließt die Front außerdem mit schon vorhandenen Schränken ab. Die mattschwarze Fläche aus mattiertem Edelstahl verleiht jedem Haushalt einen exklusiven Anstrich. Dass der BCD486W ein wahres Stauraumwunder ist, lässt sich immerhin von außen nicht erkennen.

Mit Dual-Tech Cooling

Gleichermaßen exklusiv verhält es sich auch im Inneren. Die einzelnen Kühlbereiche bieten so viel Staumraum, dass selbst Lebensmittelmassen in einem Mal verstaut werden können, ohne — hier oder da — an Übersichtlichkeit einbüßen zu müssen. Die Dual-Tech Cooling-Technologie macht einem das Leben währenddesen noch einmal leichter. Dazu bietet der BCD486W oben einen Kühlbereich und unten einen Gefrierbereich. Diese Bereiche werden mit zwei isoliert arbeitenden, also nicht miteinander verbundenen Kühlsystemen betrieben. Ein immenser Vorteil, denn durch dieses duale System hält die Kühl-/Gefrier-Kombination in jedem Bereich die jeweils optimale relative Feuchte (Humidität), passend zu den im Moment eingelagerten Lebensmittel. Darüber hinaus verhindern die isoliert arbeitenden Kühlkreise, dass sich die von einem Bereich herrührenden Gerüche auch im anderen ausbreiten können (und andersherum).

Individuell kühlen mit My-Fresh-Choice

Flexibel ist der Kühlbereich dank der My-Fresh-Choice-Technologie von Hisense. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Schublade mit separatem Luftstrom-System und elektronischer Temperaturregulierung. Hier lässt sich die Temperatur individuell zwischen 5 °C und -20 °C einstellen, je nachdem, welche Lebensmittel gelagert werden sollen. Dies erlaubt weitaus mehr Flexibilität bei der Lagerung von Gemüse, Fleisch oder Fisch und maximiert so auch die Haltbarkeit der Lebensmittel. Darüber hinaus empfiehlt sich die Schublade auch bestens, um schnell Getränke herabzukühlen. Die Schublade ist zwischen Kühl- und Gefrierteil verbaut worden, wodurch der Inhalt bequem und rückenschonend erreicht werden kann. Diese Schublade ist mit leichtgängigen Gleitschienen versehen worden, sodass sie sich auch dann, wenn sie voll beladen worden ist, leicht vor und zurück schieben lässt. Mithilfe verschiedener Einsätze können die Lebensmittel übersichtlich im unteren Gefrierteil verstaut werden.

Alles im Blick dank Licht von oben

Die leuchtstarken LEDs des BCD486W erleichtern die Übersicht über die jeweils eingelagerten Lebensmittel. Um auch bei recht vollem Kühlschrank eine ausreichende Lichtsituation sicherzustellen, wurde die LED-Gruppe nicht an den Seiten, sondern vielmehr unter der Decke der Kühl-/Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist so breit ausgelegt, dass das Licht auch die unterste Schublade beleuchtet, ohne als blendend empfunden zu werden.

Eis ohne Festwasseranschluss

Mit einem eiskalten Getränk den Moment ausschöpfen – nichts ist leichter als das mit dem neuen BCD486W von Hisense. Dies stellt der von Werk aus verbaute Eiswürfel- und Crushed Ice-Spender sicher, der sich auch hier nahtlos in die Tür einpasst. Per Tastendruck lässt sich zwischen zwei verschiedenen Eisvarianten wählen (Eiswürfel oder Crushed Ice); und das ohne den bei anderen Modellen üblichen Festwasseranschluss. Der BCD486W bietet schließlich einen integrierten Wassertank, aus dem er jederzeit neues Wasser schöpfen und vereisen kann. Dadurch besteht auch voller Spielraum bei der Wahl des Standortes.

Quelle: https://hisense.de