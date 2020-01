Das Jahr startet für Bauknecht mit der höchsten Auszeichnung im Rahmen des Konsumentenpreises „KüchenInnovation des Jahres® 2020“: Für seine überdurchschnittlich hohe Verbraucherorientierung und Markenstärke sowie eine konsequente Markenführung erhält das Unternehmen den Verbraucher-Sonderpreis „Lieblingsmarke“ in Platin. Darüber hinaus zeichnet die Initiative LifeCare den Einbaubackofen und den Mikrowellenbackofen aus der Einbaugerätelinie Collection.11 als „KüchenInnovation des Jahres® 2020“ aus.

Die Verbraucher haben entschieden – Bauknecht ist Lieblingsmarke 2020

Ein ausgezeichneter Start in die neue Dekade: Bauknecht konnte erneut die Konsumenten als beste und beliebteste Marke überzeugen und sich so den Verbraucher-Sonderpreis „Lieblingsmarke“ in Platin sichern. Diese Sonderauszeichnung ist die höchste, mit der ein Unternehmen prämiert werden kann und würdigt eine überdurchschnittliche hohe Verbraucherorientierung sowie Markenstärke über mehrere Jahre.

„Wir sind sehr glücklich über die Auszeichnung zur „Lieblingsmarke“ in Platin – das ist einmal mehr eine großartige Bestätigung, dass wir die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten genau kennen und diese bei der Entwicklung unserer Produkte dank unserer Innovationskraft auch einbringen”, sagt Till Bickelmann, Director Sales & Marketing DACH der Bauknecht Hausgeräte GmbH. „Denn letztendlich hängt alles davon ab, was der Verbraucher von unseren Produkten hält, und diese Auszeichnung zeigt uns, dass sowohl Leistung und Qualität als auch Design der Bauknecht Hausgeräte gleichermaßen überzeugen”, so Bickelmann weiter.

Verbraucher honorieren konstante Produktleistungen und Qualität

Außerdem wurden zwei Einbaugeräte aus der Designlinie Collection.11 als „KüchenInnovation des Jahres® 2020“ ausgezeichnet: Der Einbaubackofen und der Mikrowellenbackofen der Collection.11. Beide konnten sowohl die Experten-Jury als auch die Konsumenten mit einer überdurchschnittlichen Gesamtleistung in den Kategorien „Bedienkomfort“, „Funktionalität“, „Innovation“, „Produktnutzen“ und „Design“ überzeugen.



Mit edlen Materialien und raffinierten Details wird das elegante, grifflose Design der Einbaugerätelinie Collection.11 auch höchsten Ansprüchen gerecht. Die schwarze Glasfront mit aufeinander abgestimmten schwarz gebürsteten Aluminiumleisten und die vollintegrierten Griffmulden verleihen der Collection.11 ein unverwechselbar elegantes Design, das sich perfekt in jedes Küchenumfeld integriert und ästhetische Highlights setzt.

Der Einbaubackofen Collection.11 von Bauknecht: 101 Funktionen für perfekt zubereitete Speisen

Der Multifunktions-Einbaubackofen Collection.11 von Bauknecht sorgt nicht nur für stylische Akzente in jeder Küche – seine 101 Funktionen bieten zudem maximale Unterstützung und perfekte Zubereitungsergebnisse. Dank der My Menu-Funktion sind perfekte, auf den persönlichen Geschmack abgestimmte Gerichte ganz leicht umsetzbar. Das neue Heißluftsystem Active Multiflow sorgt zudem für eine erstklassige, gleichmäßige Garleistung und die neu gestaltete Rückseite des Garraums bietet zusätzlich extra viel Platz für große Gerichte.

Der Mikrowellenbackofen Collection.11 von Bauknecht: Innovative Funktionen bieten Inspiration und maximale Unterstützung

Geschwindigkeit, Komfort und unverwechselbares Design – der Einbau-Mikrowellenbackofen der Collection.11 von Bauknecht kombiniert die Geschwindigkeit und den Komfort einer Mikrowelle mit innovativen Funktionen und eröffnet so neue, kreative kulinarische Möglichkeiten. Mit der innovativen Kochassistenz-Funktion My Menu gelingen Lieblingsgerichte perfekt, denn über das intuitive, farbige TFT Touch-Display mit 4,5 Zoll wird ganz einfach die gewünschte Lebensmittelkategorie und die bevorzugte Kochmethode – Backen, Rösten, Grillen, Dämpfen oder Braten – ausgewählt.



Darüber hinaus bieten 140 kreative Rezepte Inspiration für den Alltag. Die Designlinie Collection.11 umfasst über den Einbaubackofen und den Mikrowellenbackofen hinaus noch einen passenden Dampfgarer sowie einen Kaffeevollautomaten.

Über die „KüchenInnovation des Jahres®“

Die jährliche Verleihung des Konsumentenpreises hat zum Ziel, besonders verbrauchergerechte Produkte hervorzuheben und so konkrete Hilfestellung für Kaufentscheidungen zu geben. Eine Expertenjury nominiert herausragende Produkte für das ausschlaggebende Verbrauchervotum – im Anschluss entscheiden die Konsumenten selbst über die begehrte Auszeichnung. Die feierliche Preisverleihung findet am 8. Februar 2020 auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt statt.

Einbau-Backöfen im Test

Egal ob für leckere Kuchen oder herzhafte Braten - für viele Speisen bieten moderne Backöfen Programme und maßgeschneiderte Funktionen. In unserem Vergleichstest haben wir 8 Modelle (von AEG, Bauknecht, Gorenje, Grundig, Panasonic, Privileg, Samsung und Sharp) für Sie geprüft. Welcher Einbau-Backofen den Test für sich entscheiden konnte, erfahren Sie hier.

Quelle

Bauknecht