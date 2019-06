Kartoffelsaison mit Fissler

Erdapfel, Grundbirne, Grumbeere oder Erpel: So vielseitig wie die Namen der Kartoffel, so zahlreich sind auch ihre Zubereitungsmöglichkeiten. Ob als Salat, herzhafte Suppe, zartes Püree oder cremiges Gratin – kaum eine andere Zutat ist so facettenreich. Um die Hochsaison der Kartoffelernte von August bis Oktober voll auszukosten, hält der Premium-Kochgeschirrhersteller Fissler die passenden Produkte für eine abwechslungsreiche Zubereitung parat.

Für Reibekuchen: adamant classic

Ob klassisch mit Apfelmus oder außergewöhnlich mit Lachs und Avocadocreme: Kartoffelpuffer sind ein fester Bestandteil der deutschen Küche! Am besten schmecken die Reibekuchen, wenn sie außen knusprig und innen fluffig sind. Für die richtige Konsistenz sorgt die adamant classic (Ø: 24 Zentimeter, UVP: 59,99 €). Die Pfanne verfügt über einen sehr guten Antihafteffekt sowie eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit. Dadurch kann sowohl schonend als auch kross gebraten werden – perfekt zur Zubereitung von Kartoffelpuffern. Dank der extrem robusten, kratzfesten Antihaftversiegelung dürfen sie ganz unbesorgt mit einem Küchenhelfer aus Metall gewendet werden. Ausgestattet mit dem cookstar® Allherdboden ist die adamant classic für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet.

Für wärmende Suppen: original-profi collection® Hoher Kochtopf

Wenn das Herbstwetter langsam die lauen Sommertage ablöst, steigt der Appetit auf eine wärmende Kartoffelsuppe. Um die ganze Familie mit dem Wohlfühlgericht zu verwöhnen, ist der hohe Kochtopf aus der Serie original-profi collection® (Ø: 24 Zentimeter, UVP: 219,00 €) aus robustem Edelstahl perfekt geeignet. Er überzeugt nicht nur durch ausreichend Platz, sondern auch durch das puristische Design und den matt glänzenden Look. Ausgestattet mit dem induktionsgeeigneten cookstar® Allherdboden kann der Topf auf allen Herdarten verwendet werden. Ein weiteres Plus sind die großen Kaltmetallgriffe, die beim Kochen angenehm kühl bleiben.

Für großartiges Püree: magic Kartoffelstampfer

Püree ist die zarteste Form, in der Kartoffeln serviert werden können. Der richtige Küchenhelfer für die Zubereitung ist der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte magic Kartoffelstampfer (UVP: 29,99 €). Er besitzt eine große Stampffläche und einen extra großen Handteller. Das ermöglicht leichte Kraftübertragung und müheloses Arbeiten. Auch optisch setzt der Kartoffelstampfer Akzente in der Küche: Seine Funktionsteile sind poliert, die Griffelemente matt gebürstet. Charakteristisch sind zudem die kleinen Mulden in den Griffen, die für einen sicheren Halt sorgen – die ideale Kombination aus Design und Funktion.

Für ein müheloses Schälen: Q!® Pendelschäler

Die Zubereitung fast jedes Kartoffelgerichts beginnt mit dem Schälen der Knollen. Weil es Kartoffeln in unzähligen Formen und Größen gibt, braucht es einen leicht zu handhabenden, präzisen Schäler, der auch kleine und unförmige Exemplare mühelos von ihrer Schale befreit. Ideal für diese Aufgabe ist der Q!® Pendelschäler (UVP: 29,99 €). Der elegante Küchenhelfer aus satiniertem Edelstahl gibt kleinen wie großen Händen optimalen Halt. Die extrascharfe Klinge ist austauschbar, ein Ausstecher macht mit Kartoffelaugen kurzen Prozess. So stehen Kartoffelgratin, -salat oder -suppe nichts mehr im Weg.

