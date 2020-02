Kabellos gegen jeglichen Schmutz:

Mit den 2-in-1 Akku- und Handstaubsaugern VCH 9930, VCH 9931 und VCH 9932 stellt Grundig anlässlich des 75-jährigen Jubiläums drei neue, kabellose und saugstarke Ergänzungen im Bodenpflegeportfolio vor.

Flexibel, gründlich, stylisch – so präsentieren sich die drei neuen 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger von Grundig. In unterschiedlichen Designs und mit zahlreichen Features lässt sich für jeden Haushalt der richtige Helfer finden. Die drei Neuprodukte sind Teil der produktsegmentübergreifenden Jubiläums-Range.

Drei praktische 2-in-1 Reinigungshelfer

Die drei 2-in-1 Staubsauger sind besonders vielfältig einsetzbar. Durch die kabellose Handhabung können sie als Handstaubsauger zum Beispiel Arbeitsflächen und Polstermöbel von Schmutz befreien. Aber auch als formschöne Akku-Bodenstaubsauger samt elektrischer Bürste überzeugen sie bei der Reinigung jeglicher Bodenbeläge. Ein besonderer Clou: die Turbobürste ist mit LED-Leuchten ausgestattet, sodass auch dunkle Bereiche, beispielsweise unter dem Schrank, besonders einfach und effektiv gereinigt werden. Für eine starke Saugleistung bieten die Akku- und Handstaubsauger zwei Saug- und Geschwindigkeitsstufen und einen Staubbehälter mit einer Kapazität von 0,5 Liter. Nach dem Säubern lassen sich der VCH 9930, der VCH 9931 und der VCH 9932 dank abklappbarem Griff leicht und platzsparend verstauen.

Mit dem VCH 9930 ohne Kabel gegen den Schmutz

In schickem Berry und Schwarz setzt der 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger einen farblichen Akzent in jedem Haushalt. Darüber hinaus überzeugt das Gerät mit bis zu 45 Minuten kabelloser Betriebszeit und einem 14,4 V Li-Ion Akku, der für hohe Leistung und eine lange Lebensdauer sorgt. Die gut sichtbare, vierstufige Akkuanzeige trägt zu einer optimalen Kontrolle des Ladezustands bei. Zur vollständigen Ladung des Akkus benötigt das Gerät rund fünf Stunden.

Ein vielseitiger Hingucker: der VCH 9931

Der VCH 9931 ist dank seiner Farbgebung in Rot und Schwarz ein echter Blickfang und mit dem praktischen Zubehör vielseitig einsetzbar. Im Lieferumfang enthalten ist eine 2-in-1 Fugendüse und ein Pinselaufsatz. Während sich der Pinselaufsatz besonders für die Reinigung von Textilien, Möbeln, Sockelleisten oder Bilderrahmen eignet, kommt die Fugendüse auch in schwer zugängliche Ritzen und versteckte Ecken. Besonders praktisch: Das Zubehör kann in der am Griff integrierten Zubehörhalterung aufbewahrt werden.

Der VCH 9932 – ein stylisches Kraftpaket

Mit seiner kabellosen Betriebszeit von bis zu 75 Minuten und dem 21,6 V Li-Ion Akku ist der VCH 9932 das absolute Kraftpaket des Trios und überzeugt durch seine lange Ausdauer. Darüber hinaus zeichnet er sich durch ein effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und HEPA-10-Filter aus. In edlem Anthrazit und Schwarz kommt der VCH 9932 in klassischem Design und passt damit perfekt in jedes Zuhause.

Jubiläums-Range zum 75-jährigen Bestehen

1945 wurde das deutsche Traditionsunternehmen Grundig in Fürth gegründet und erzielte zunächst im Bereich Unterhaltungselektronik weltweite Erfolge. Mit der Erweiterung des Produktportfolios um die Bereiche Personal Care sowie Haushalts- und Küchengeräte, ist das Unternehmen seit 2013 Europas einziger Vollsortimenter. Anlässlich des 75. Unternehmensgeburtstags bringt Grundig nun einige Jubiläumsmodelle aus allen Geschäftsbereichen auf den Markt. Im Bereich Haushaltskleingeräte kommen die drei neuen 2-in-1 Staubsauger VCH 9930, VCH 9931 und VCH 9932 mit einem extra Filter in die 75 Jahre Jubiläums-Edition.

Preis und Verfügbarkeit

Die 2-in-1 Akku- und Handstaubsauger VCH 9930, VCH 9931 und VCH 9932 sind mit unverbindlichen Preisempfehlungen von 139,00 Euro, 159,00 Euro und 179,00 Euro sowie drei Jahren Garantie im Handel erhältlich.

Produktmerkmale VCH 9930:

• Bis zu 45 Minuten kabellose Betriebszeit

• 14,4 V Li-Ion Akku für hohe Leistung und lange Lebensdauer

• Freistehender Akku-Staubsauger, jederzeit einsetzbar, leicht und flexibel zu verstauen

• Am Griff integrierte Zubehörhalterung

• Flexibel einsetzbar durch kabellose Handhabung als Handstaubsauger auf Arbeitsflächen oder Polstermöbeln sowie als formschöner Akku-Bodenstaubsauger mit elektrischer Bürste

• Platzsparende Aufbewahrung dank abklappbarem Griff

• Hochleistungs-Elektrobürste für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Tierhaaren auf allen Bodenbelägen

• Turbobürste mit LED-Leuchten offenbart verborgenen Staub und ermöglicht die Reinigung selbst dunkler Bereiche

• Effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und HEPA-10-Filter

• Gut sichtbare, 4-stufige Akkuanzeige zur optimalen Kontrolle des Ladezustandes

• 2 Saugkraft- und Geschwindigkeitsstufen

• 5 Stunden Ladezeit

• Staubbehälter mit 0,5 l Kapazität

• Zubehör im Lieferumfang: 2-in-1 Fugendüse und Pinselaufsatz

▪ Pinselaufsatz geeignet für die Reinigung von Textiloberflächen, Möbeln, Sockelleisten oder Bilderrahmen

▪ Fugendüse für schwer zugängliche Ritzen und Ecken

• 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche

• Farbe: Berry/ Schwarz

Produktmerkmale VCH 9931:

• Bis zu 60 Minuten kabellose Betriebszeit

• 18 V Li-Ion Akku für hohe Leistung und lange Lebensdauer

• Freistehender Akku-Staubsauger, jederzeit einsetzbar, leicht und flexibel zu verstauen

• Am Griff integrierte Zubehörhalterung

• Flexibel einsetzbar durch kabellose Handhabung als Handstaubsauger auf Arbeitsflächen oder Polstermöbeln sowie als formschöner Akku-Bodenstaubsauger mit elektrischer Bürste

• Platzsparende Aufbewahrung dank abklappbarem Griff

• Hochleistungs-Elektrobürste für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Tierhaaren auf allen Bodenbelägen

• Turbobürste mit LED-Leuchten offenbart verborgenen Staub und ermöglicht die Reinigung selbst dunkler Bereiche

• Effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und HEPA-10-Filter

• Gut sichtbare, 4-stufige Akkuanzeige zur optimalen Kontrolle des Ladezustandes

• 2 Saugkraft- und Geschwindigkeitsstufen

• 5 Stunden Ladezeit

• Staubbehälter mit 0,5 l Kapazität

• Zubehör im Lieferumfang: 2-in-1 Fugendüse und Pinselaufsatz

▪ Pinselaufsatz geeignet für die Reinigung von Textiloberflächen, Möbeln, Sockelleisten oder Bilderrahmen

▪ Fugendüse für schwer zugängliche Ritzen und Ecken

• 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche

• Farbe: Rot/ Schwarz

Produktmerkmale VCH 9932:

• Bis zu 75 Minuten kabellose Betriebszeit

• 21,6 V Li-Ion Akku für hohe Leistung und lange Lebensdauer

• Freistehender Akku-Staubsauger, jederzeit einsetzbar, leicht und flexibel zu verstauen

• Am Griff integrierte Zubehörhalterung

• Flexibel einsetzbar durch kabellose Handhabung als Handstaubsauger auf Arbeitsflächen oder Polstermöbeln sowie als formschöner Akku-Bodenstaubsauger mit elektrischer Bürste

• Platzsparende Aufbewahrung dank abklappbarem Griff

• Hochleistungs-Elektrobürste für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Tierhaaren auf allen Bodenbelägen

• Turbobürste mit LED-Leuchten offenbart verborgenen Staub und ermöglicht die Reinigung selbst dunkler Bereiche

• Effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und HEPA-10-Filter

• Gut sichtbare, 4-stufige Akkuanzeige zur optimalen Kontrolle des Ladezustandes

• 2 Saugkraft- und Geschwindigkeitsstufen

• 5 Stunden Ladezeit

• Staubbehälter mit 0,5 l Kapazität

• Zubehör im Lieferumfang: 2-in-1 Fugendüse und Pinselaufsatz

▪ Pinselaufsatz geeignet für die Reinigung von Textiloberflächen, Möbeln, Sockelleisten oder Bilderrahmen

▪ Fugendüse für schwer zugängliche Ritzen und Ecken

• 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche

• Farbe: Anthrazit/ Schwarz

Akku-Staubsauger im Test

Akku-Staubsauger sind schnell und besonders flexibel einsetzbar. Dank langer Laufzeiten lassen sich auch größere Wohnungen problemlos säubern. In unserem Test haben wir zwei Modelle miteinander verglichen, die mit besonders weichen Bürstenrollen versehen sind: Dem Modell QX8-1-45CR von AEG und dem Modell V8 Fluffy + von Dyson. Hier gelangen Sie zu dem ausführlichen Testbericht.

Quelle

Grundig