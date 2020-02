Jetzt zum Frühling

In den pastelligen Frühlingsfarben bleibt die Cafissimo easy ein optischer Hingucker in jeder Küche. In zartem Rosé und Vanilla designt, passt die schlanke Kapselmaschine sogar in die kleinsten Küchen und bereitet auf Knopfdruck Espresso, Caffè Cema und die klassische Tasse Kaffee.

Die abwechslungsreiche Kaffeevielfalt durch das große Tchibo Kapselsortiment erfüllt alle Kapselwünsche. Genießen Sie mit gutem Gewissen: Alle Cafissimo Kapseln sind 100 % recycelbar und alle verwendeten Kaffees stammen aus zertifiziert nachhaltigem Anbau.

Die Cafissimo easy Spring Edition ist ab dem 24. Februar 2020 zum Aktionspreis von 29 Euro plus 30 Kapseln gratis für TchiboCard Kunden in den Tchibo Filialen sowie im Tchibo Online-Shop erhältlich. Der Normalpreis liegt bei 49 Euro.

Tchibo cafissimo easy im Test

Auch wir haben die cafissimo easy von Tchibo bereits getestet. Wie sich das Modell im Test geschlagen hat, lesen Sie hier.

Quelle

Tchibo