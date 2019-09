Miele KMDA 7634 FR / FL

Miele wertet seinen Bestseller unter den Kochgeräten auf. Für mehr Eleganz und eine verbesserte Funktionalität bekommt das Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug jetzt eine flächenbündige Abdeckung für den Abzug.

Töpfe und Pfannen gleiten mit Leichtigkeit über das neue, plan in die Glaskeramik eingelassene Lüftungsgitter. Diesem Komfortgewinn steht das Design in nichts nach: Das überarbeitete Kochfeld wirkt eleganter und harmoniert noch besser mit den vollflächigen Glasfronten und integrierten Displays der Einbaugeräte-Generation 7000.

Technisch bleibt das 80 Zentimeter breite Gerät unangetastet. Hier gab es auch keinerlei Änderungsbedarf, denn bei Leistung und Handhabung ist das Kombigerät überragend. So sind die beiden Kochbereiche links und rechts vom mittig platzierten Dunstabzug mit der Miele-PowerFlex-Technologie ausgestattet. Diese erkennt automatisch, ob einzelne Töpfe oder größeres Kochgeschirr aufgesetzt wird (permanente Topferkennung). Für das ultra-schnelle Ankochen größerer Wassermengen steht ein TwinBooster mit einer Maximal-leistung von bis zu 7,3 kW zur Verfügung.

Wrasen und Gerüche werden direkt dort abgesaugt, wo sie entstehen. Dabei verbirgt sich die gesamte Lüftungstechnik dezent im Unterschrank und lässt dank kompakter Bauweise noch genug Raum für (gekürzte) Schubladen. Zur Wahl stehen Abluft- oder Umluftbetrieb, wobei letzterer auch für hochwärmegedämmte Gebäude bestens geeignet ist. Mit der Funktion Con@ctivity passt sich die Leistung des Lüftungssystems automatisch dem tatsächlichen Kochgeschehen an. Nach Beendigung des Kochvorgangs und kurzer Nachlaufzeit schaltet sich der Dunstabzug auch wieder aus.

In einer exklusiven Filterbox sind die zuverlässigen zehnlagigen Edelstahl-Metallfettfilter verarbeitet, die für eine bestmögliche Fettabscheidung sorgen. Die Box kann einfach herausgenommen und im Geschirrspüler gereinigt werden. Hinter den Fettfiltern befindet sich das CleanCover: Eine glatte Oberfläche ohne scharfe Metallkanten oder elektrische Bauteile, die es so nur bei Miele gibt. Sie ist leicht zu reinigen und schützt vor Berührung mit Kabeln und Motorteilen. Sollte einmal etwas überkochen und in den Lüftungsschacht gelangen, wird die Flüssigkeit in einer Mulde aufgefangen.

Das neue Induktionskochfeld wird voraussichtlich ab Februar des nächsten Jahres (2020) in zwei Varianten im Handel erhältlich sein: Ein Modell mit hochstehendem schmalen Edelstahlrahmen (KMDA 7634 FR) und ein Modell ohne Rahmen (KMDA 7634 FL), von denen jedes sowohl aufliegend als auch flächenbündig installiert werden kann.

Induktionskochfelder im Test

Quelle

Miele & Cie. KG