Grundig VCP 3830 und VCP 4830

Mit einer kabellosen Betriebszeit von bis zu 40 Minuten und jeweils 500 ml Staubaufnahmevolumen sind die beiden Akku-Stielstaubsauger VCP 3830 und VCP 4830 die ideale Unterstützung in jedem Haushalt. In neuem Design in Silber und Beerenfarbe sorgen die beiden Geräte darüber hinaus für bunte Akzente.

Flexibles Powerpaket: der VCP 3830

Der neue, kraftvolle Akku-Stielstaubsauger VCP 3830 von Grundig ist besonders flexibel einsetzbar, denn als Akku-Bodenstaubsauger sorgt er mit seiner elektrischen Turbobürste für eine effektive Reinigung jeglicher Bodenbeläge. In seiner Funktion als Handstaubsauger entfernt er jeglichen Staub auch von schwer erreichbaren Stellen. Der herausnehmbare und wechselbare 21,6 V Li-Ion Akku garantiert eine lange und effiziente Einsatzzeit. Zusammen mit den zwei Saugkraftstufen inklusive einer Turbostufe beseitigt der VCP 3830 auch hartnäckigen Schmutz. Fünf integrierte LED-Leuchten tragen zur besseren Sichtbarkeit von Staub unter Möbeln wie Schränken oder Sofas bei, eine Gummilippe an der Bodendüse dient darüber hinaus als Stoßschutz.

Beste Saugergebnisse auch für Haustierbesitzer mit dem VCP 4830

Der Akku-Stielstaubsauger VCP 4830 überzeugt durch seinen bürstenlosen Motor. Denn dieser sorgt nicht nur für eine extra lange Lebensdauer, sondern garantiert auch einen geringen Geräuschpegel und eine besonders hohe Saugleistung. Sein effizientes Filtersystem mit Zyklon-Technologie und HEPA-10-Filter garantiert beste Leistung. Die zwei Saugkraftstufen mit Turbostufe sorgen für ein perfektes und sauberes Ergebnis. Durch die Verwendung als Stiel- aber auch als Handstaubsauger ist der VCP 4830 besonders variabel nutzbar. Dazu tragen auch eine Vielzahl praktischer Aufsätze bei: Für schwierig zugängliche Stellen beispielsweise kommt der VCP 4830 mit einem zusätzlichen, flexibel verstellbaren Winkelaufsatz und einer weichen Staubbürste. Auch für die gründliche Säuberung von Sofas bietet der Staubsauger umfangreiches Zubehör. Dazu zählt neben einer schmalen Fugendüse auch ein 2-in-1-Aufsatz für Möbel und Polster und eine Mini Turbobürste für Polster. Die Hochleistungs-Elektrobürste eignet sich besonders gut für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Tierhaaren auf allen Bodenbelägen. Nach dem Hausputz lässt sich der VCP 4830 platzsparend in einer Ladestation aufbewahren.

Die Akku-Stielstaubsauger VCP 3830 ist schon jetzt zu einem Preis von 249,00 € (UVP, ⇢ Saturn) erhältlich. Der VCP 4830 wird’s später zu einem Preis von 329,00 € (UVP) sein. An beide Modelle knüpft Grundig eine Garantie von drei Jahren!

Akku-Staubsauger im Test

Quelle:

LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH