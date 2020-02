Grundig stellt vielseitiges Staubsauger-Trio vor

Der Vollsortimenter Grundig ergänzt sein Bodenpflegeportfolio um drei neue variable, leistungsstarke und leise Geräte: die zwei Bodenstaubsauger mit Beutel VCC 3850 A und VCC 5850 A sowie der Zyklon Bodenstaubsauger VCC 3870 A.

Verschiedene, ansprechende Designs und eine Motorenleistung von 800 Watt in allen Geräten: die Bodenstaubsauger VCC 3850 A, VCC 5850 A und VCC 3870 A bieten für jeden Anspruch das passende Modell.

Ein Trio mit vielen Gemeinsamkeiten

Mit den neuen Bodenstaubsaugern erweitert Grundig die Produktrange um neue, leistungsstarke Geräte mit einigen Gemeinsamkeiten. Alle drei neuen Bodenpflegegeräte von Grundig kommen mit einer Kombibürste, die per Fußtaste umschaltbar ist. Damit sind die Geräte für die einfache Reinigung aller Bodenbeläge geeignet. Um den Fußboden zusätzlich zu schonen sind die beiden Beutelstaubsauger VCC 3850 A und VCC 5850 A mit gummierten Laufrollen ausgestattet. Für eine flexible Nutzung verfügen die drei Produkte über lange Teleskoprohre, die sich individuell einstellen lassen. Das Teleskoprohr des Zyklon Bodenstaubsaugers VCC 3870 A überzeugt beispielsweise mit einer Länge von 94 Zentimetern. Für das Plus an Komfort und Nutzerfreundlichkeit sorgt die Staubbeutel-Wechsel-Anzeige der Modelle VCC 3850 A und VCC 5850 A. Diese zeigt dem Nutzer an, wenn der Staubbeutel ersetzt werden muss. Nach dem Staubsaugen lassen sich die drei Bodenstaubsauger dank des horizontalen und vertikalen Parksystems und des Tragegriffs besonders einfach verstauen. Die Kabelaufwicklung sorgt darüber hinaus dafür, dass es nicht zu einem Kabelchaos kommt.

Für das Extra an Volumen: der VCC 5850 A

Der neue Beutelstaubsauger VCC 5850 A von Grundig ist für Haushalte jeglicher Größe geeignet, denn mit einem Staubaufnahmevolumen von vier Litern und einem komfortablen Aktionsradius von neun Metern macht er auch bei einer großen Reinigungsfläche nicht schlapp. Seine Saugkraft lässt sich über eine mechanische Saugkraftregulierung am Griff einstellen und ist dabei mit 72 Dezibel leise im Betrieb. Neben der Kombibürste kommt der VCC 5850 A mit einer schmalen Fugendüse, einer Polsterdüse und einer in den Griff integrierten Staubbürste. Mit dem Design in Schwarz und Grün ist der neue Power-Staubsauger von Grundig zudem ein echter Hingucker.

Der VCC 3850 A wird dank Zubehör zum echten Allrounder

Der zweite Bodenstaubsauger mit Beutel – VCC 3850 A – kommt mit einer stufenlosen Saugkraftregulierung und einem Staubaufnahmevolumen von 2,1 Litern. Der komfortable Aktionsradius von 7,5 Metern und das Zubehör inklusive einer schmalen Fugendüse, einer Polsterdüse und einem Pinselaufsatz für Möbel, machen den VCC 3850 A nicht nur zur passenden Wahl für die Reinigung des Fußbodens, sondern auch für Polster, Möbel und Co. Der Beutelstaubsauger kommt in einem klassisch schwarzen Look, der durch rote Details ergänzt wird.

Komplettiert das Staubsauger-Trio mit Zyklon-Technologie: der VCC 3870 A

Im Gegensatz zu den Modellen VCC 3850 A und VCC 5850 A kommt der VCC 3870 A dank Zyklon-Technologie ohne Beutel aus. Der Staubbehälter des Gerätes fasst 1,8 Liter und lässt sich einfach, komfortabel und hygienisch entnehmen sowie entleeren. Die DustSeal® Technologie sorgt dafür, dass kein Staub entweichen kann. Mit einer Länge von 7,5 Metern kann sich der Aktionsradius des VCC 3870 A und das umfangreiche Zubehör mit einer schmalen Fugendüse, einer Polsterdüse und einer Staubbürste, sehen lassen. Auch der Staubsauger selbst sticht ins Auge – dafür sorgt die Farbgebung in Berry und Schwarz.

Preis und Verfügbarkeit

Der Bodenstaubsauger mit Beutel VCC 5850 A und der Zyklon Bodenstaubsauger VCC 3870 A sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139,00 Euro, der Bodenstaubsauger mit Beutel VCC 3850 A mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 109,00 Euro im Handel erhältlich. Auf alle drei Geräte gibt es eine Garantie von drei Jahren.

Produktmerkmale VCC 5850 A:

• Motorleistung: 800 W

• Leiser Betrieb mit nur 72 db(A)

• Staubaufnahmevolumen: 4 l

• Mechanische Saugkraftregulierung am Griff

• Edelstahl-Teleskoprohr für individuelle Höhenverstellung

• Kombibürste (per Fußtaste umschaltbar) für alle Bodenbeläge geeignet

• Staubbeutel-Wechsel-Anzeige warnt, wenn der Staubbeutel ersetzt werden muss

• Komfortabler 9 m Aktionsradius

• Bodenschonende gummierte Laufrollen

• Abwaschbarer HEPA-12-Filter und Motorschutzfilter

• Kabelaufwicklung

• Horizontales und vertikales Parksystem und Tragegriff

• Zubehör im Lieferumfang: Schmale Fugendüse, Polsterdüse, Staubbürste am Griff integriert

• 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche

• Farbe: Schwarz / Grün

• Wir empfehlen: Staubsaugerbeutel Swirl® Y 05 MicroPor® Plus

Produktmerkmale VCC 3850 A:

• Motorleistung: 800 W

• Leiser Betrieb mit nur 80 db(A)

• Staubaufnahmevolumen: 2,1 l

• Stufenlose Saugkraftregulierung

• Langes Teleskoprohr aus Metall zur individuellen Einstellung auf die jeweilige Körpergröße

• Kombibürste (per Fußtaste umschaltbar) für alle Bodenbeläge geeignet

• Staubbeutel-Wechsel-Anzeige warnt, wenn der Staubbeutel ersetzt werden muss

• Komfortabler 7,5 m Aktionsradius

• Bodenschonende gummierte Laufrollen

• Abwaschbarer HEPA-12-Filter und Motorschutzfilter

• Kabelaufwicklung

• Horizontales und vertikales Parksystem und Tragegriff

• Zubehör im Lieferumfang: Schmale Fugendüse, Polsterdüse, Pinselaufsatz für Möbel

• 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche

• Farbe: Schwarz / Rot

• Wir empfehlen: Staubsaugerbeutel Swirl® Y 101 MicroPor® Plus

Produktmerkmale VCC 3870 A:

• Motorleistung: 800 W

• Leiser Betrieb mit nur 76 db(A)

• Staubaufnahmevolumen: 1,8 l

• Langes Teleskoprohr (94 cm) aus Metall zur individuellen Einstellung auf die jeweilige Körpergröße

• Sehr einfaches, komfortables und hygienisches Entnehmen und Leeren des Behälters

• DustSeal® Technologie lässt keinen Staub entweichen

• Kombibürste (per Fußtaste umschaltbar) für alle Bodenbeläge geeignet

• Komfortabler 7,5 m Aktionsradius

• Abwaschbarer HEPA-12-Filter und HEPA-10-Motorschutzfilter

• Kabelaufwicklung

• Horizontales und vertikales Parksystem und Tragegriff

• Zubehör im Lieferumfang: Schmale Fugendüse, Polsterdüse, Staubbürste

• 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche

• Farbe: Berry / Schwarz

Quelle

Grundig