Grillzubehör von LANDMANN

Grillhandschuhe mit Silikon-Prints



Qualitative Grillhandschuhe zählen zum absoluten Grundequipment, das jeder (!) am Grill zur Hand haben sollte. Die neuen LANDMANN Grillhandschuhe mit Silikon-Prints an den Handschuhinnenseiten erhöhen nicht nur den Halt (grip), sondern bieten auch einen zusätzlichen Schutz vor Schnitten. Lang angelegte Stulpen schützen Gelenk und Unterarm vor hohen Temperaturen, hin und her schwirrenden Funken usw. (Schutzhandschuhe nach EN420 und EN407).

Sie sind jetzt zu einem Preis von 27,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. hier im LANDMANN-Onlineshop.

Grillschürze aus Rindsleder

Wer jemand anderem (oder auch nur sich selbst) etwas Luxus schenken will, sollte sich die neue Grillschürze aus Rindsleder mit verstellbaren Riemen anschauen. Sie sieht nicht nur stilvoll aus, sondern schützt Grillhelden und -heldinnen auch vor der hohen Hitze am Grill.

Sie ist nun zu einem Preis von 129,00 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. hier im OBI-Onlineshop.

Hähnchenschenkelhalter

Gegrillte Chickenlegs und Chickenwings lassen sich ideal mit dem neuen Hähnchenschenkelhalter zubereiten. Das Fleisch wird schlicht in das runde Edelstahl-Gestell gehängt, so dass es ohne Hin- und Herwenden von allen Seiten gleichmäßig kross werden kann und es von vornherein nicht zu verkohlten Stellen kommt. Der Hähnchenschenkelhalter zum kontaktlosen Grillen lässt sich zusammenklappen und so platzsparend verstauen.

Er ist jetzt zu einem Preis von 12,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. hier im LANDMANN-Onlineshop.

Bambusspieße

Wohl jeder empfindet es als lästig, wenn sich die Grillspieße während des Wendens hin- und herdrehen. Genau das verhindern die neuen, knapp 20 Zentimeter (L) messenden Bambusspieße von LANDMANN. Sie sind nicht rund und stellen so sicher, das Fleisch, Fisch und Gemüse immer an Ort und Stelle bleibt. Durch das verstärkte Spießende sind die Bambusspieße auch ideal geeignet, um von ihnen zu essen (Fingerfood)! – UVP: 4,49 Euro

Sie sind jetzt in 100-Stück-Bündeln zu einem Preis von 4,49 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. hier im LANDMANN-Onlineshop.

Räucherchips (Apfelbaum)

Räucherchips lassen sich zum indirekten Grillen, Smoken und Räuchern verwenden und bereichern die Grillküche mit ihren Aromen — von mild/süßlich bis intensiv/pikant. Neu bei LANDMANN ist die SELECTION-Sorte Apfelbaumholz-Räucherchips, die Fleisch und Fisch eine milde, Fruchtnuancen enthaltene Note verleiht.

Sie sind nun im 500-Gramm-Beutel zu einem Preis von 9,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. hier im LANDMANN-Onlineshop.

Grills und Zubehör von LANDMANN sind in Baumärkten, im Fachhandel und im LANDMANN-Onlineshop (hier) erhältlich.

