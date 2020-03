Food-Bloggerin „Julias Torten und Törtchen“ eröffnet GASTROBACKS neue Online-Themenwelt

Die 23-jährige Medizinstudentin Julia Kübbeler aus Bornheim führt den Blog „Julias Torten und Törtchen“ in dem sich alles um das Kreieren von leckeren Torten, Cupcakes, Cake-Pops, Whoopies und Macarons dreht. Mit 1,6 Mio. monatlichen Aufrufen bei Pinterest zählt Julia zu den bekannten Food-Bloggerinnen in Deutschland. Im Rahmen der neuen GASTROBACK Themen-welt „Hausgemacht und frisch gebacken“ hat Julia mit der neuen #40977 KÜCHENMASCHINE ADVANCED DIGITAL eine Espresso-Haselnuss-Torte mit dunkler Ganache gebacken. Besonderer Eyecatcher dieser Torte ist eine Goldverzierung, die filigran mit einem Pinsel aufgebracht wird.

Neben dem Rezept für die Espresso-Haselnuss-Torte zeigt Julia in der GASTROBACK-Themenwelt in einer Videoanleitung – Schritt für Schritt – wie dieses Rezept ganz einfach gelingt. Alle Videos gibt es zum Anschauen auch auf dem GASTROBACK YouTube Channel unter: https://tinyurl.com/t8lcwuq

Parallel dazu können die Fans auf Instagram unter #gastroback und #julias_torten die Fotos ihrer Backwerke posten.

Für das Backen hat sich die erfahrene Backexpertin die KÜCHENMASCHINE ADVANCED DIGITAL ausgesucht. „Mit der Küchenmaschine von Gastroback habe ich mich für ein elegantes Profi-Werkzeug entschieden, mit dem das Herstellen meiner hochwertigen Torten viel Spaß bereitet!“, schwärmt Julia.

Die Küchenmaschine kann mit einem leistungsstarken, aber leisen, 600 Watt Hochleistungsmotor mit acht Geschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion, sowie einem Planetenrührwerk mit abgedichteten Vollmetall-Getriebe aufwarten. Besonders praktisch für den vielseitigen Gebrauch, bei schwerem Teig passt sich die Motor-leistung automatisch an. Die Küchenmaschine verfügt über einen Doppelknethaken für das Verarbeiten von schweren Teigen, einen Edelstahl-Schneebesen für vielseitige Anwendungen und einen Rührhaken mit Abstreiflippe zum Unterheben.

Im Lieferumfang ist zusätzlich zur 5 Liter fassenden Rührschüssel aus Edelstahl eine 5 Liter Keramik-Rührschüssel enthalten, welche mikrowellen- und backofengeeignet ist. Für weiteren Bedienkomfort sorgen LED-Programmanzeige und ein gut lesbares LCD-Display mit Count Down-Funktion, dank des Spritzschutzes mit Einfüllöffnung bleibt die Küche jederzeit schön sauber.

GASTROBACK kreiert regelmäßig Themenwelten, in der die Produkte zu aktuellen Food- und Lifestyle-Trends in Szene gesetzt werden. In der Themenwelt „Haus-gemacht und frisch gebacken“ dreht sich nun alles um Torten und Törtchen, selbstgebackenes Brot, Waffeln & Co.

Quelle

Gastroback