Der moderne Personal-Trainer am Handgelenk: Das neue Fitness-Armband von newgen medicals, das SW-450, zählt jeden einzelnen Schritt und ermittelt so nicht nur die zurückgelegten Strecken in Metern (in m), sondern auch die verbrannte Energie in Kalorien/Joule (in kcal/kJ). Der Puls-Sensor stellt die einzelnen Messwerte außerdem in Echtzeit dar — den Puls (in bpm) bspw. auch als dynamische Kurve, so wie bei einem EKG! Und mit all diesen Werten kann das Training anschließend ideal an seinen jeweiligen Leistungsstand angepasst werden.

Den Fortschritt per Smartphone oder Tablet im Blick behalten! Wird das Fitness-Armband per kostenloser App mit dem Android- oder iOS-Gerät verknüpft, kann man all die einzelnen Werte bequem über das Display des Smartphones/Tablets einsehen.

So wird das Fitness-Armband auch kurzerhand zur Nachrichten-Zentrale: Wann man Nachrichten (per Push-System) empfangen will, richtet man in Minutenschnelle in der App ein. So verpasst man nichts mehr — einerlei ob Gespräche, Nachrichten per SMS/MMS, aus Facebook, Twitter, WhatsApp u. v. m.

Mit cleveren Zusatz-Funktionen: Das Fitness-Armband lässt sich übrigens auch bequem als Fernauslöser der Smartphone-/Tablet-Kamera verwenden. Weiß man nicht mehr, wo das Smartphone/Tablet abgelegt worden ist? Dann kann man es leicht mit dem Fitness-Armband suchen! Übrigens: Andersherum klappt das auch ohne weiteres.

Alle (technischen) Details zum SW-450 anbei:

— Maße des Armbands (L x B): ca. 245 x 20 Millimeter

— Maße des Gehäuses (B x H x L): 35 x 11 x 40 Millimeter

— Gewicht: 37 Gramm

— Art des Displays: LCD (berührungsempfindlich)

— Diagonale des Displays: 3,3 Zentimetern (1,3 Zoll) (240 x 240 Pixel)

— Art des Akkus: Lithium-Ionen/Li-Ion mit 200 mAh

— Schutzklasse: IP68 (wasserdichtes Gehäuse)

— Silikon-Armband: Maximal 22,5 Zentimeter (U, Handgelenk)

— mit Android- und iOS-kompatibler, kostenloser App

— mit Bluetooth 4.0 (Smartwatch-Funktionen aus maximal 10 Metern Abstand)

— mit verschiedenen Fitness-Funktionen (bspw. Kalorienrechner, Schrittzähler, Streckenmesser usw.)

— mit der Wahl zwischen 8 verschiedenen Sportarten

— kann Push-Nachrichten vom Smartphone/Tablet übermitteln (auch per Facebook, Twitter, WhatsApp und Co.)

— kann Puls und Blutdruck als dynamische Kurve darstellen (PPG-Funktion)

Das Fitness-Armband SW-450 von newgen medicals ist gegenwärtig zu einem Preis von 69,90 € (UVP: 149,90 €) im PEARL-Webshop erhältlich: Hier.

Hierzu passend: Wir haben im vorletzten Jahr (2017) 10 verschiedene Fitness-Armbänder getestet (ETM TESTMAGAZIN 03/2017, Nr. 139). Den Testbericht können Sie hier lesen!



Im letzten Jahr (2018) haben wir außerdem den Beurer Aktivitätssensor AS 97 geprüft. Den Testbericht können Sie hier kostenlos lesen!

Quelle: https://www.pearl.de/presse/pressemitteilungen.jsp