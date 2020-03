Die Hochzeitssaison steht vor der Tür und immer wieder stellt sich die Frage: “Was schenkt man Braut und Bräutigam?”. Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, zählt hochwertiges Kochgeschirr nach wie vor zu den beliebtesten Geschenken für das Brautpaar. Nicht nur als Basis für die Gründung eines eigenen Haushalts, sondern vor allem als Fundament für gemeinsame Genussmomente. Der Premium-Kochgeschirr-Hersteller Fissler hat eine Auswahl an besonderen Geschenkideen zusammengestellt, die das Paar auf seiner kulinarischen Reise durch das Leben begleiten soll.

pure-profi collection Topfset – Design und Funktionalität für’s Leben

Das fünfteilige pure-profi collection Topfset (1) (5-tlg., 699,00 € UVP) ist das richtige Geschenk für alle Brautpaare, die Wert auf Design und Qualität legen. Mit ihrer geradlinigen Formgebung und der markanten Kontur ist die neue pure-profi collection ein Design-Statement ohne Kompromisse. Die hochwertige Serie hält ein Leben lang und sorgt für genussvolle Erlebnisse und Freude beim Kochen. Das Set umfasst einen Bratentopf (20 cm), drei Kochtöpfe (16, 20 cm und 24 cm) sowie eine Servierpfanne (28 cm, ohne Deckel). Alle Produkte der Serie sind “Made in Germany” und bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Ausgestattet mit dem induktionsgeeigneten cookstar® Allherdboden kann das Set auf allen Herdarten verwendet werden. Ein weiteres Plus sind die Kaltmetallgriffe. Sie liegen sicher in der Hand und bleiben beim Kochen angenehm kühl.

°SensoRed® crêpe Pfanne – das originelle Geschenk

Was schenkt man einem frisch verheirateten Paar, das augenscheinlich alles hat? Ein originelles Geschenk ist die induktionsgeeignete °SensoRed® crêpe Pfanne (2) (28 cm, 109,00 € UV). Sie sticht nicht nur mit ihrer roten Farbe ins Auge, sondern unterstützt auch beim Backen von süßen und herzhaften Leckereien. Denn die thermosensitive Pfanne verändert ihre Farbe, sobald die ideale Brattemperatur erreicht ist. So gelingen süße Crêpes und Pfannkuchen oder herzhafte Wraps und Omelett bereits beim ersten Versuch. Dank des extra flachen Rands lassen sich die Speisen besonders leicht wenden, der Edelstahlgriff mit Hitzepuffer sorgt für eine angenehme Grifftemperatur.

adamant® premium – Eine Pfanne für alle Geschmäcker

Egal, wie sehr das Brautpaar harmoniert, so hat doch jeder seine kulinarischen Vorlieben. Unterschiedliche Geschmäcker erfordern aber nicht zwingend unterschiedliche Pfannen, denn die adamant® premium Pfanne (3) (26 cm, 99,99 € UVP) in hochwertigem Edelstahl-Design ist ein wahrer Alleskönner. Sie ermöglicht schonendes, genauso wie krosses Braten, verbunden mit einem sehr guten Antihafteffekt. Dabei ist die extrem robuste, kratzfeste Versiegelung sogar für die Nutzung von Metallküchenhelfern wie Schneebesen oder Löffel geeignet, ohne dass die Pfanne verkratzt. Durch diese Eigenschaften und ihren cookstar® Allherdboden ist die adamant® premium ein nützliches Geschenk für alle Geschmäcker, Zubereitungsformen und Herdarten.

magic Pfeffer- und Salzmühle – Das symbolische Geschenk für Braut und Bräutigam

Wenn sich Brautpaar genauso gut ergänzen wie Salz und Pfeffer, sind die robuste magic Pfeffermühle (4) (69,99 € UVP) und die magic Salzmühle (5) (69,99 € UVP) ein ebenso hochwertiges wie symbolträchtiges Geschenk. Die beiden Gewürze gehören in jede Küche, genau wie formschöne und funktionale Mühlen und Streuer auf jeden Tisch. Beide Mühlen sind aus hochwertigem Edelstahl. Das abriebfeste Keramikmahlwerk ist stufenlos einstellbar und eignet sich perfekt zum Würzen von Speisen mit frisch gemahlenem Salz und Pfeffer. Die magic Küchenhelfer von Fissler bestehen komplett aus hochwertigem Edelstahl 18/10, die Funktionsteile sind poliert und die Griffelemente matt gebürstet.

Woks und Wokpfannen im Test

Wer asiatisches Essen liebt, ist mit einem Wok oder einer Wokpfanne gut beraten. Darin lassen sich nicht nur Gemüse, Fisch und Fleisch braten sondern auch schmoren, dämpfen, dünsten oder frittieren. Wir haben 13 Woks und Wokpfannen getestet. Lesen Sie hier, mit welchem der Modelle die besten Ergebnisse erzielt werden konnten.

Quelle

Fissler