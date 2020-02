Fachhandelsliebling 2020:

Der Kaffeevollautomatenspezialist De’Longhi wurde im Rahmen des internationalen PLUS X AWARD in der Kategorie Kaffeevollautomat zur ‚Fachhandelsmarke des Jahres 2020‘ gewählt. Der PLUS X AWARD zeichnet Marken aus, die vom Fachhandel als besonders partnerschaftlich und wirtschaftlich attraktiv wahrgenommen werden. Bei der Befragung durch das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung hatten über 500 Fachhändler aus dem Bereich Konsumelektronik die Gelegenheit, für ihre favorisierte Marke in der Produktgruppe Kaffeevollautomaten abzustimmen1.

„Wir freuen uns sehr über diese erstklassige Sonderauszeichnung und das Vertrauen, das unsere Handelspartner uns kontinuierlich entgegenbringen. Die Sonderauszeichnung zur ‚Fachhandelsmarke des Jahres‘ bestätigt uns in unserer strategischen Ausrichtung für das Jahr 2020. Wir setzen auf eine konsequente Premium-Strategie und sehen insbesondere den Fachhandel mit seiner ausgewiesenen Beratungskompetenz als nachhaltigen Partner für gemeinsames Wachstum in diesem Segment an.“, erklärt Stephan Tahy, Geschäftsführer bei De’Longhi Deutschland.

Neue Vertriebsstruktur als Bekenntnis zum Fachhandel

Um das Wachstum nachhaltig zu stärken und an ein erfolgreiches Wachstumsjahr 2019 anzuknüpfen, nutzt De’Longhi Deutschland ab 2020 markenübergreifend eine einheitliche internationale Preisbildung, führt eine international abgestimmte Commercial Policy ein und strukturiert den Außendienst um. Konkret bedeutet das: De’Longhi Deutschland wird den Bereich Elektronik Retail teilen und eine eigene Organisation für den Fachhandel bilden. Darüber hinaus setzt De’Longhi Deutschland auf die Beratungskompetenz seiner Partner im Handel: Neben individuell abgestimmten POS-Konzepten stellt die italienische Traditionsmarke fortschrittliche Trainingskonzepte zur Verfügung, um in der Point-of-Sales-Kommunikation bestmöglich zu unterstützen. Die Relevanz des Fachhandels unterstreicht De’Longhi zusätzlich mit zwei kanalspezifischen und kundenexklusiven Modellen für seine Fachhandelspartner: Perfecta Evo und Perfecta Deluxe.

Über den PLUS X AWARD und seine Sonderauszeichnungen

Der PLUS X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Eine Fachjury, bestehend aus verschiedenen Vertretern der unterschiedlichen Branchen, vergibt die Gütesiegel des Innovationspreises in den Kategorien Innovation, Design, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie.2 Über die sieben Produkt-Gütesiegel hinaus, können Marken ebenso von den Sonderauszeichnungen des PLUS X AWARD profitieren – zum Beispiel von der Auszeichnung „Fachhandelsmarke des Jahres“. Nur einmal im Jahr vergibt der PLUS X AWARD diese besondere Auszeichnung für jene Marken, die sich durch eine Händlerumfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung als erfolgreichste Fachhandelsmarken herausstellen.



Weitere Informationen sind auf der Website www.delonghi.de abrufbar.

1 ungestützte Befragung

2 Quelle: www.plusxaward.de

