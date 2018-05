Elektrogeräte sollen nicht nur zuverlässig ihren Dienst erfüllen, sondern dabei auch möglichst wenig Strom verbrauchen. Um Verbrauchern eine Orientierung zu geben, welche Geräte sparsam und welche wahre Stromfresser sind, finden sich seit Jahren an vielen Elektrogeräten Labels, die durch Klassen von A+++ bis G und Farbbalken auf einen Blick die Energieeffizienz eines Gerätes zeigen.

Labels werden neu aufgelegt

Nun soll die Energieverbrauchskennzeichnung überarbeitet werden – denn bei vielen Geräten hat sich der Energieverbrauch in den letzten Jahren so stark reduziert, dass die Energieeffizienzklasse A + das schlechteste ist, was der Markt zu bieten hat. Dies ist bei Kühlschränken und Gefriergeräten sowie bei Waschmaschinen der Fall. Das Energielabel findet sich außerdem auf Geschirrspülern, Waschtrocknern, Fernsehgeräten, Computern und elektrischen Lampen sowie auf Staubsaugern, Autos, Elektrobacköfen, Klimageräten und Dunstabzugshauben.

Im Zuge der Überarbeitung des Energielabels führt die Europäische Kommission noch bis zum 07. Mai 2018 eine Umfrage durch. Verbraucher können dort angeben, ob sie zusätzliche Informationen zu den Verbrauchswerten wünschen, zum Beispiel zu der Langlebigkeit eines Gerätes oder zu den Reparaturmöglichkeiten.

Hier gelangen Sie zur Umfrage der Europäischen Kommission.

Quelle: www.verbraucherzentrale.de