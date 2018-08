Eiscreme, Cremeeis, Eis mit Geschmack

Heiße Temperaturen lassen sich mit einem leckeren Eis doch viel besser ertragen. Gut nur, wenn auf der Verpackung direkt ersichtlich ist, was drin ist. Das Projekt Lebensmittelklarheit von dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) untersuchte Speiseeis aus dem deutschen Handel und überprüfte, ob Verbraucher leicht nachvollziehen können, was sich in dem Eis wirklich versteckt.

Außen hui, Innen pfui?

Nicht jedes Speiseeis aus dem Handel hat die gleiche Qualität, die wir in der Eisdiele unseres Vertrauens erwarten würden. Über minderwertige oder fehlende Zutaten sollen dabei schön gestaltete bunte Verpackungen hinwegtäuschen – Vanilleschoten, Schokoladenstücke und Erdbeeren auf der Packung suggerieren viele natürliche Zutaten, die oftmals nicht enthalten sind. Die Hersteller orientieren sich dabei an den nicht rechtsverbindlichen Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs.

Das von dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ins Leben gerufene Projekt Lebensmittelklarheit untersuchte unterschiedliche Eissorten und kritisiert, dass für den Verbraucher nicht immer sofort ersichtlich ist, welche Zutaten in dem Eis enthalten sind. So ließ sich bei nur sieben von 19 getesteten Bourbon-Vanilleeis eine erkennbare Erfüllung der Leitsätze feststellen. Elf weitere Produkte waren aus der Sicht der Verbraucherschützer nicht eindeutig gekennzeichnet; ein Produkt erfüllte die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs nicht.

Eispackungen offensichtlicher kennzeichnen

Generell fordern die Verbraucherschützer, dass die Zutaten, die auf den Verpackungen deutlich sichtbar abgebildet sind, auch ausreichend im Produkt enthalten sind. Wer genau wissen möchte, was in seinem Eis enthalten ist, kann es zuhause aus frischen Zutaten ganz einfach selbst herstellen. Das passende Grundrezept dazu finden Sie hier. In der Eismaschine gelingt das Eis übrigens besonders cremig – fast wie beim Italiener um die Ecke.

Quelle: https://www.vzbv.de/pressemitteilung/kalt-erwischt-eis-oft-nicht-transparent-gekennzeichnet