EASY EDGE von Wüsthof

Beim Thema „Messer schärfen“ scheiden sich die Geister. Schleifsteine, Wetzstahl, Keramik und Diamantstäbe oder V-Schärfsysteme bieten zwar gute bis sehr gute Ergebnisse, erfordern aber Geduld und ein wenig Übung. Nicht-elektrische Messerschärfer auf der anderen Seite sind zwar sehr benutzerfreundlich, können aber auf Dauer nur mittelmäßige Ergebnisse liefern.

WÜSTHOF bringt mit EASY EDGE einen elektrischen Messerschärfer ins Spiel, der einfach zubedienen ist und auch auf lange Sicht hervorragende Schärfergebnisse bietet.

Messer formen, schärfen und abziehen

Der Klingenschärfer EASY EDGE setzt auf drei Schärfstufen, die auch bei einem professionellen Schärf-Service oder bei der Endfertigung jedes WÜSTHOF Messers zur Anwendung kommen:

Schneide formen – bei beschädigten, besonders abgenutzten oder gratigen Klingen

– bei beschädigten, besonders abgenutzten oder gratigen Klingen Schneide schärfen – gibt abgestumpften Klingen ihre Schärfe zurück

– gibt abgestumpften Klingen ihre Schärfe zurück Feinabzug – sorgt ähnlich wie ein Schleifstein mit hoher Körnung für den Feinschliff eines Messers und holt das größtmögliche Potenzial aus der Messerschärfe heraus

Besonders einfache Anwendung

Um mit EASY EDGE Messer zu schärfen, muss man lediglich die gewünschte Schärfstufe einstellen, die Klinge an die aus Leder gefertigte Klingenführung anlegen und das Messer durch die Führung ziehen. Schärffehler sind bei normaler Benutzung ausgeschlossen. Das Ergebnis ist ein sehr scharfes Messer, das auch nach vielen Schleifgängen nicht an Qualität verliert. Denn die flexiblen und austauschbaren Schleifbänder sind mit einer mikrostrukturierten 3D-Keramikkörnung versehen, so dass das Messer – anders als bei Diamantschleifbändern – schonend und ohne Materialabtrag geschliffen wird. Eine austauschbare Klingenführung erlaubt es zudem, auch asiatische Messer mit einseitigem oder asymmetrischem Schliff zu schärfen.

Auf einen Blick

Einfache Bedienung, professionelles Ergebnis

Handliches Tischgerät

Flexible Schleifbänder

Integrierte Schleifstaubabsaugung

Austauschbare Klingenführung

EASY EDGE elektrischer Messerschärfer Art.-Nr. 4341, UVP: 179,00 €

EASY EDGE Sets

Für den EASY EDGE Messerschärfer bietet WÜSTHOF zwei ergänzende Sets an:

1. Upgrade Set

Klingenführung Asia für Messer mit asiatischem Schleifwinkel und Ersatz Schleifbändern Art.-Nr. 7918, UVP: 44,90 €

2. Ersatz Set Schleifbänder

1 x grob / 120ZA

2 x medium / 120

1 x fein / X30 AO

1 x ultrafein / 4 AO

Art.-Nr. 7918-1, UVP: 16,90 €

Kochmesser im Test

