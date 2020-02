Dysons erster 3-in-1-Luftreiniger mit Befeuchtungs- und Ventilatorfunktion, der jeden Winkel des Raumes hygienisch befeuchtet

Das neue Dyson Pure Humidify+Cool Gerät nutzt die UV-C-Technologie zur hygienischen Befeuchtung im Winter, für kühlenden Luftstrom im Sommer und zur effizienten Reinigung das ganze Jahr über.

Heute stellte Dyson in Berlin den neuen Dyson Pure Humidify+Cool vor – ein von Dysons Mikrobiologen und Ingenieuren entwickelter Luftreiniger mit Befeuchtungs- und Ventilatorfunktion in einem. Jeder Winkel des Raumes wird hygienisch befeuchtet.[1] Dysons neueste Technologie tötet dabei mit Hilfe von UV-C-Licht bis zu 99,9% der Bakterien im Wasser ab.[2] Zusätzlich verhindert ein biostatischer Verdampfer mit Silberdraht das Bakterienwachstum, sodass eine wirklich hygienische Luftbefeuchtung und Luftreinigung gewährleistet ist.[3]

Indoor-Generation

Im Zeitalter der „Indoor-Generation“ verbringen wir bis zu 90% unserer Zeit in geschlossenen Räumen mit modernen Klimaanlagen und Heizungen.[4] Dabei sind wir zunehmend trockener Luft ausgesetzt, in der Viren genauso wie in zu feuchter Luft, besonders gut gedeihen.[5] Ist die Luft zu trocken, werden gern Luftbefeuchter eingesetzt. Trotz eines möglichen Nutzens können manche Luftbefeuchter unhygienisch sein. Wird das zur Befeuchtung notwendige Wasser im Vorfeld nicht richtig behandelt, sodass die Bakterien abgetötet werden, können kontaminierte Partikel in den Raum ausgestoßen werden und sich mit der ohnehin vorhandenen verschmutzten Innenraumluft vermischen. Diese Luftverschmutzung in Innenräumen kann dabei bis zu fünfmal stärker sein als draußen.[6]

Hygienische Befeuchtung

Das im Dyson Pure Humidify+Cool eingesetzte UV-C-Licht schädigt die Bakterien im Wasser, indem es ihre DNA denaturiert, sodass diese sich nicht mehr vermehren können. Dieser Prozess geschieht innerhalb einer Pikosekunde (eine Billionstel Sekunde), erfordert aber eine gründliche Bestrahlung mit UV-C-Licht. Um das zu gewährleisten, entwickelten Dyson Ingenieure einen hochreflektierenden PTFE-Schlauch, in dem das UV-C-Licht von Seite zu Seite im Schlauch reflektiert wird. Wenn das Wasser aus dem Wassertank durch diesen Schlauch hochgepumpt wird, werden bereits beim ersten Durchgang bis zu 99,9% der Bakterien im Wasser abgetötet.

In einem nächsten Schritt fließt das Wasser in ein 3D-Luftnetz des Verdampfers. Die in dem Luftnetz eingewobenen Silberstränge besitzen biostatische Eigenschaften und hemmen daher das Bakterienwachstum auf dem Verdampfer.[7] Hier wird dann der gereinigte Luftstrom durch den aus dem Verdampfer austretenden Wasserdampf hygienisch befeuchtet und durch den Luftverstärker in den Raum geleitet.

Einzigartiger Tiefenreinigungszyklus

Weltweit haben die Haushalte unterschiedliche Wasserarten und einige davon hinterlassen auch mineralische Rückstände wie Kalk auf dem Verdampfer. Für eine einfache und problemlose Wartung hat Dyson daher einen Tiefenreinigungszyklus entwickelt, der alle Geräteteile, die mit Wasser in Berührung kommen, gründlich reinigt – ohne mühsame und zeitaufwändige manuelle Reinigungsschritte. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, leuchtet die Taste für den Tiefenreinigungszyklus auf, und das LCD-Display führt den Benutzer durch den Reinigungsprozess.

Bekämpfung der Luftverschmutzung in Innenräumen

Die Dyson-Ingenieure arbeiten seit über 25 Jahren an Filtrationstechnologien. Der Dyson Pure Humidify+Cool erkennt intelligent den Verschmutzungs- und Feuchtigkeitsgrad und projiziert hygienisch befeuchtete, gereinigte Luft in jeden Winkel des Raumes.[8]

Erkennung: Laser messen und erfassen ultrafeine Partikel. Ein weiterer Sensor erfasst die Menge an vorhandenen VOCs (flüchtige organische Verbindungen), wie Benzol, oder Stickstoffdioxid. Ein dritter Sensor misst die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Das LCD-Display auf dem Gerät verfolgt diese Daten in Echtzeit.

Erfassung: Neun Meter komprimierte und abgedichtete Borosilikat-Mikrofaserfilter nehmen 99,95 % der ultrafeinen Schmutzpartikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometer,[9] einschließlich Allergenen, Bakterien und Pollen auf. Ein Aktivkohlefilter, der mit Tris (Trishydroxymethylaminomethan) beschichtet wurde, um die Absorptionseffizienz zu erhöhen, entfernt Benzol und Stickstoffdioxid.

Projektion: Dank der Air Multiplier Technologie projiziert der Dyson Pure Humidify+Cool gereinigte, befeuchtete Luft in jede Ecke des Raumes.

Neue Luftstrommodi – für optimalen Komfort

Zum ersten Mal haben die Dyson-Ingenieure die Jet Axis Control Technologie in die Dyson Pure Geräte integriert. Dabei werden zwei Düsen auf jeder Seite des Luftverstärkers unabhängig voneinander gesteuert, um einen kühlenden Luftstrom, eine Drehbewegung oder in den Wintermonaten einen Verteilungsmodus beziehungsweise den neuen Breeze-Modus zu ermöglichen.

Breeze-Modus: Viele Leute genießen das erfrischende Gefühl einer natürlichen Brise an einem heißen Tag – die so genannte „thermische Alliästhesie“. Daher wurden mittels hoch entwickelter Messinstrumente an acht Stellen auf Dysons Forschungs- und Entwicklungscampus in Malmesbury über 40 Millionen Datenpunkte gesammelt. Daraus entwickelte man unter Verwendung der rotierenden Zylinder im Inneren des Geräts einen Algorithmus zur Nachahmung natürlicher Luftstrommuster, um das erfrischende Gefühl einer leichten Brise auch in Innenräumen zu ermöglichen.

Ventilatormodus: Im Ventilatormodus wird ein kräftiger, nach vorn gerichteter Strom gereinigter Luft erzeugt. Dieser kann Sie im Sommer mit einem kühlenden Luftstrom versorgen, während der Raum gereinigt wird.

Verteilungsmodus: Im Verteilungsmodus werden die Jet Axis Control Zylinder geschlossen und die Luft wird über die Rückseite des Luftverstärkers umgeleitet. So kann der ganze Raum gereinigt und befeuchtet werden, ohne dass der Benutzer direkt dem Luftstrom ausgesetzt ist.

Entwickelt für echte Wohnräume

Die Dyson Pure Geräte sind für den Einsatz in echten Wohnräumen konzipiert. Der Industriestandard für die Prüfung von Luftreinigern sieht eine Prüfung der Leistung im Rahmen eines Labortests vor. Dieser muss in einer kompakten, nur 12 m² großen Kammer mit einem Deckenventilator zur Luftzirkulation durchgeführt werden. Dabei misst nur ein Sensor im Inneren des Raumes die Luftqualität.

Für repräsentativere Tests machten sich die Dyson-Ingenieure auf die Suche nach einer besseren Methode. Bei Dysons POLAR-Test erfassen in einem 27m² großen Raum ohne zusätzlichen Ventilator acht Sensoren in den Raumecken und ein Sensor in der Mitte die Daten zur Luftqualität. Mit einem ähnlichen Test, bei dem die Befeuchtungsrate und die Gleichmäßigkeit der Befeuchtung gemessen wird, sorgen unsere Ingenieure dafür, dass der Dyson Pure Humidify+Cool eine gleichmäßige, ganzheitliche Reinigung und Befeuchtung für Wohnräume bietet.

„Die Leute sind oft überrascht, dass wir bei Dyson ein Team von hoch qualifizierten Mikrobiologen beschäftigen und mehrere hochtechnisierte Biochemielabore unterhalten, um die von uns identifizierten Probleme erst einmal richtig zu erforschen“, so Charlie Park, Global Category Director for Environmental Care. „Die Dyson-Ingenieure und -Wissenschaftler haben dieses Wissen mit grundlegenden technischen Prinzipien wie Aerodynamik, Filtration und Sensorik kombiniert und so ein ganzjährig einsetzbares 3-in-1-Gerät entwickelt, das trockene und schmutzige Luft bekämpft und für ein hygienisches Raumklima sorgt.“

„Normalerweise schaden uns die Bakterien, die uns tagtäglich umgeben, nicht – sie koexistieren und kooperieren mit uns. Wenn sich die Voraussetzungen ändern, können diese Bakterien jedoch problematisch werden. Als Wissenschaftler wollten wir sicherstellen, dass der Dyson Pure Humidify+Cool hygienisch bleibt“, berichtet Karen Holeyman, Research Lead for Microbiology. „Wir haben unsere Technologie ausgiebig mit den Standard-Testbakterien Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus aureus sowie mit dem widerstandsfähigen Umweltorganismus Bacillus subtilis getestet. Bacillus subtilis kann viele Umweltbelastungen einschließlich UV-C-Licht überleben – dennoch erreichen wir eine 99,9%ige Reduzierung dieser Organismen im Gerät.“

Weiterführende Informationen

Der neue Dyson Pure Humidify+Cool ist ab dem 06.02.2020 in für EURO 699 Euro UVP im Handel und auf www.dyson.de erhältlich

Dyson Pure Humidify+Cool Geräte haben 2 Jahre Garantie[10] auf Ersatzteile und Arbeitsaufwand.

Fernbedienung: Eine magnetisierte Fernbedienung kann ordentlich auf der Oberseite des Geräts aufbewahrt werden.

Sleep Timer: Voreingestellte Intervalle von 15 Minuten bis 9 Stunden.

Mit der Dyson Link App kann die Luftverschmutzung im Innen- und Außenbereich sowie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit verfolgt werden. Der Luftreiniger kann somit auch aus der Ferne gesteuert werden und zeigt an, in wie vielen Stunden der Filter gewechselt werden muss. Die App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Um zu erfahren, ob die App mit Ihrem Gerät kompatibel ist, suchen Sie im iOS App Store oder im Google Play Store nach „Dyson Link“.

Nachtmodus: Überwacht und reinigt mit leisen Einstellungen und einem gedimmten Display.

Fußnoten/Quellen

Dyson

[1] Getestet auf Reinigungsabdeckung in einem Raum mit einer Größe von 81 m³.Getestet auf Befeuchtungsabdeckung in einem Raum mit einer Größe von 41 m³.

[2]Testeinrichtung: Drittanbieter, Campden BRI (UK) -Prüfmethode: Dyson-Testmethode TM-004533 - das Wasser im Tank wird mit dem Testorganismus beimpft und die Menge der gesamten lebensfähigen Bakterien wird gemessen, nachdem das Wasser das UV-C-Licht passiert hat.- Untersuchungsgegenstand: Bakterien (4 Arten) im Wassertank. - Bakterienentfernungsmethode: in den Wassertank eingebettetes UV-C-Licht schädigt die DNA der Bakterien und ihre Fähigkeit, sich zu vermehren und zu überleben. -Testergebnisse: Entfernt 99,9% nach dem ersten Passieren des UV-C-Lichts. Die obigen Zahlen können je nach Umgebung und Einsatzbedingungen des Geräts variieren.

[3] Reinigungsleistung in einer 81 m3 großen Kammer getestet. Befeuchtungsleistung in einer 41 m3 großen Kammer getestet.

[4] Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, et al. The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants. J Expo Anal Environ Epidemiol 2001;11:231-52.

[5]Almso, T and Almso, C 2014 ‘Ventilation and relative humidity in Swedish buildings’ Journal of Environmental Protection, 5, 1022-1036 aufgerufen am 31.10.2019 unter<https://www.researchgate.net/publication/274749232_Ventilation_and_Relative_Humidity_in_Swedish_Buildings>

[6] Hulin et. al., Respiratory health and indoor air pollution based on quantitative exposure assessments. Respiratory Journal, Okt. 2012

[7]Silber wird seit über 200 Jahren wegen seiner biostatischen Eigenschaften in der Chirurgie, bei Geburten, zur Behandlung von Verbrennungen und zur Wasserdesinfektion verwendet.

[8] Getestet auf Reinigungsabdeckung in einem Raum mit einer Größe von 81 m³.Getestet auf Befeuchtungsabdeckung in einem Raum mit einer Größe von 41 m³.

[9]Filtereffizienz bei 0,1 Mikrometer getestet (EN1822).

[10] https://www.dyson.de/medialibrary/Files/Dyson/DE_Dyson_Garantiebedingungen_2018​