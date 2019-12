Dolce & Gabbana und Smeg stellen ihre dritte gemeinsame Design-Kollektion vor

Jetzt zieht Lebensfreude pur in die Küche ein - mit dem Küchengeräte-Ensemble „Divina Cucina“ der Luxusmarken Dolce & Gabbana und Smeg. Sein exklusives Dekor in den leuchtenden Farben des Südens ist eine schwärmerische Liebeserklärung an die authentische Küche und die traditionsreiche Kultur Italiens. Einfach göttlich!

Einen besonders opulenten Augenschmaus für die Küche präsentieren jetzt die italienischen Designikonen Dolce & Gabbana und Smeg. Angespornt vom großen Erfolg ihrer gemeinsamen Kleingeräte-Edition veredeln sie nun auch Kochzentren, Dunstabzugshauben und Kühlschränke. In Anlehnung an Dantes Epos Göttliche Komödie, ist die gemeinsame Kollektion „Divina Cucina“ eine Ode an ihre italienische Heimat - und ein Hoch auf alte Traditionen und himmlische Feste. Für die Extraportion sizilianischen Charme ist jedes Gerät im Karren-Dekor „Carretto“ ganz individuell verziert - mit fröhlichen Mustern und Motiven in leuchtendem Rot und Orange.

Kühlschrank mit traditionellem Karren-Dekor „Carretto“

Als zentrales Symbol sizilianischer Handwerkskunst präsentiert der Divina Cucina-Kühlschrank ein hölzernes Karrenrad: eine Reminiszenz an die Zeit, als fahrende Händler noch mit Pferdekarren Zitrusfrüchte oder Eisblöcke anboten. Dabei strahlen die leuchtend gelben Bordüren mit der Sonne Italiens um die Wette. Zudem führt das Dekor den Betrachter in einen paradiesischen Garten, in dem Zitronen, Feigenkaktus, Granatäpfel, Trauben, Orangen und Mandarinen blühen. Für derlei intensive Genüsse ist das Sondermodell des legendären FAB28-Kühlschranks technisch perfekt ausgestattet: Neben der elektronisch gesteuerten Multiflow-Umluftkühlung, der flächenbündigen LED-Innenlichtleisten, einem für Obst und Gemüse ideal temperierten Fach mit regelbarer Luftfeuchte, verfügt der Kühlschrank auch über ein Life Plus 0°C-Frischhaltefach für besonders empfindliche Lebensmittel. Mit 270 Liter Nutzvolumen bietet er zudem viel Platz für jede Menge italienische Leckereien - ohne dabei die Stromrechnung zu strapazieren. Das in der höchsten Effizienzklasse A+++ rangierende Gerät verbraucht dank Inverter-Kompressor-Motor besonders wenig Energie.

Himmlische Kombination: Kochzentrum und Dunstabzugshaube

Auch das 90 cm breite Kochzentrum greift das Motiv der traditionellen Karren mit ihrem reich verzierten Farbspiel auf. Die folkloristischen Symbole, sternförmigen Blumen und bunten Rauten lassen sich auch heute noch auf Sizilien entdecken. In der Mitte der dazu passenden Dunstabzugshaube prangt prominent ein Feigenkaktus, umrankt von typischen Mustern aus Blättern und Blüten.

Wie das Dekor ist auch die technische Ausstattung dieser Geräte vielfältig und umfangreich. Die für die authentische italienische Küche so wichtige Gaskochmulde verfügt über 5 Brenner. Und in dem extrabreiten Multifunktions-Backofen mit 115 Litern Nutzvolumen, 9 Beheizungsarten und Turbo- oder Doppelheißluft, gelingen Braten, Schmorgerichte und Kuchen bei Temperaturen von 50 bis 260 Grad im Handumdrehen. Dabei entstehende Küchendünste saugt die dazugehörige Dunstabzugshaube mit einer Luftförderleistung von bis zu 820m³/h im Nu ab. Mit drei Leistungsstufen sowie Intensivstufe und drei mehrlagigen Edelstahl-Filtern, ist sie besonders stark und leise.

Sizilianischer Genuss durch und durch

In einer Küche, die den Süden so fulminant feiert, dürfen natürlich die passenden Kleingeräte nicht fehlen. Die charmanten Küchenhelfer der Designlinie „Sicily is my love“ ergänzen die Großgeräte perfekt. Sie sind inzwischen so beliebt, dass sie sogar schon als Sammlerstücke gehandelt werden. Aktuell besteht die Kleingeräte-Edition von Dolce & Gabbana und Smeg aus zwei Toaster-Varianten, einem Wasserkocher, der Zitruspresse, einem Standmixer sowie einer Küchenmaschine und – ganz neu – einer Siebträger-Espressomaschine, alle in dem bezaubernd-edlen Dolce & Gabbana Design.

