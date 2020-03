Die Zukunft neu geformt:

Samsung Electronics stellt das Galaxy Z Flip vor – ein neues Galaxy Foldable, das nicht nur mit stilvollem Design begeistert, sondern auch durch ein Smartphone Display mit faltbarem Glas. Das 6,7 Zoll-Display lässt sich kompakt zusammenfalten und passt so auch bequem in die Hosentasche. Obwohl das innovative Faltscharnier nahtlos mit dem modernen Design des Galaxy Z Flip verschmilzt, steht es, dank der Möglichkeiten, die es eröffnet, doch stets im Fokus. Im Vergleich zu einem Smartphone ohne faltbares Display bietet das Foldable zusätzliche Möglichkeiten, um Fotos und Videos aufzunehmen – teils sogar freihändig.

„Der positive Zuspruch für das Galaxy Fold hat uns ermutigt, noch einen Schritt weiter zu gehen“, sagt TM Roh, Präsident und CEO der IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics. „Mit dem Galaxy Z Flip erweitern wir unser Foldable-Portfolio und bieten unseren Kunden eine ganz besondere Gerätekategorie – und vor allem sehr spannende Möglichkeiten, ein Smartphone im Alltag zu nutzen. Mit dem faltbaren Design zeigt das Galaxy Z Flip, was ein mobiles Gerät den Nutzern alles ermöglichen kann.“

Das Zeitalter der Foldables

„Foldables sind dabei, sich als Produktkategorie zu etablieren,und wir freuen uns, dass Samsung mit dem Galaxy Z Flip dabei den nächsten Schritt macht“, sagt Mario Winter, Senior Director Marketing IT & Mobile Communication Samsung Electronics GmbH. „Als erstes faltbares Smartphone der neuen Z-Serie mit Glas-Display unterstreicht es die Stellung von Samsung in der Kategorie der Foldables.“

Design trifft auf Technologie

Das kompakte Design des Galaxy Z Flip spricht vor allem Kunden an, die Technologie und Stil verbinden wollen. Alle Funktionen des neuen Smartphones sind darauf ausgerichtet, Nutzern kreative Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten.

Stil, der in die Hosentasche passt – Das Galaxy Z Flip wurde so gestaltet, dass es fast überall dabei sein kann. In geschlossenem Zustand ist es ungefähr so groß wie eine Brieftasche und passt leicht in die Hosen- oder Handtasche. In geöffnetem Zustand offenbart das Smartphone ein großes 6,7-Zoll-Display. Die moderne Farbpalette des Galaxy Z Flip ist ein echter Blickfang. Durch die abgerundeten Ecken des Gehäuses fühlt es sich elegant an und schließt mit einem angenehmen Klick, wenn man es zusammenklappt.

Aufregende Form, spannende Möglichkeiten

Das Galaxy Z Flip gibt Nutzern die Möglichkeit, mit verschiedenen Blickwinkeln zu spielen – und das freihändig. Mit der Kamera können Nutzer sowohl 4K-Videos aufnehmen als auch Funktionen wie Live Focus oder die ActionCam-Videostabilisierung nutzen. Durch sein faltbares Design eröffnet das Galaxy Z Flip weitere Möglichkeiten, die Smartphones mit nichtfaltbarem Display nicht bieten.

Flex Mode (in ersten Apps bereits verfügbar) 1 – Samsung hat eng mit Google zusammengearbeitet, um den Flex Mode zu entwickeln – eine Benutzeroberfläche, welche die faltbare Bauform des Galaxy Z Flip voll ausnutzt. Denn das Galaxy Z Flip kann nicht nur auf- und zugeklappt werden. Wird es beispielsweise in einem 90-Grad-Winkel geöffnet, lassen sich per Multi Window die obere und untere Hälfte des Displays als zwei separate Bildschirme nutzen. So können sich Nutzer problemlos Videos oder andere Inhalte in der oberen Hälfte anzeigen lassen und das Smartphone über die untere Hälfte steuern. Der Flex Mode wird auch auf YouTube bald verfügbar sein 2 . Dann wird beispielsweise der Stream im oberen Bereich abgebildet, während Nutzer im unteren Bereich nach anderen Videos suchen, Beschreibungen lesen oder Kommentare schreiben können.

Best of Galaxy

Als Galaxy Smartphone vereint das Galaxy Z Flip auch die Erfahrung und Funktionen des Galaxy Ökosystems mit Foldables. Es bietet die Leistung und den Funktionsumfang, den Kunden in den Bereichen Kamera, Display, Akku und Sicherheit von den Top-Smartphones von Samsung erwarten. Die beiden Akkus, mit denen das Galaxy Z Flip ausgestattet ist, sind nicht nur platzsparend, sondern auch ausdauernd. Zusätzlich unterstützen sie die Schnellladen-Funktion, und auch Wearables wie die Galaxy Buds+ können dank Powershare induktiv aufgeladen werden.

Wie alle Geräte von Samsung stehen Nutzern Samsung-Dienste wie Samsung Health, Samsung Knox und viele weitere zur Verfügung. Das Galaxy Z Flip ist durch Samsung Knox, der führenden Sicherheitsplattform der Branche, vom Chip bis zur Software geschützt.

Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Flip kann ab dem 11. Februar um 21:30 Uhr vorbestellt werden und wird ab dem 21. Februar 2020 im Samsung Online Shop und im deutschen Handel bei ausgewählten Händlern in begrenzter Stückzahl erhältlich sein.

Fußnoten

1 Die Flex Mode-Kompatibilität wird zum Start in der Kamera, der Galerie (Foto- und Video-Viewer), Always-On Display und Google Duo gegeben sein. In naher Zukunft wird sie auch bei weiteren nativen Apps sowie Apps von Drittanbietern zur Verfügung stehen.

2 Die Flex Mode-Kompatibilität von YouTube wird bald mit der Veröffentlichung der Android Support Library verfügbar sein.

3 App Continuity ist mit ausgewählten Apps kompatibel. Die Anzahl an kompatiblen Apps kann durch Apps von Drittanwendern steigen.

4 Funktioniert mit ausgewählten Apps