Die nächste Generation der SKAGEN Touchscreen Smartwatch, und eine Zusammenarbeit mit X by KYGO

Die dänisch inspirierte Lifestylemarke SKAGEN präsentiert Falster 3, das neueste Modell in ihrer preisgekrönten Smartwatch-Kollektion. Neben dieser aufregenden Technologieeinführung freut sich SKAGEN, eine Partnerschaft mit X by KYGO, der Premium-Marke für Audio-Accessoires und Lifestyle des preisgekrönten norwegischen DJs, Songwriters und Produzenten Kygo, bekannt zu geben.

Mit dem gleichen modernen Designansatz wie das preisgekrönte Vorgängermodell Falster 2, das im September 2018 auf der IFA vorgestellt wurde, bietet Falster 3 Nutzern die Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 Plattform und die neueste Software von Wear OS by Google™. Es wird vier Styles der Falster 3 geben, darunter einen Style in limitierter Auflage, der in Zusammenarbeit mit der Marke X by KYGO entwickelt wurde.

Mit neuer Lautsprecherfunktion, smarten Batteriemodi, doppeltem Speicher und 1 GB RAM spricht die Falster 3 sowohl Technik-Fans als auch designbewusste Kunden an. Mithilfe des neuen Lautsprechers haben Nutzer die Möglichkeit, Anrufe mit der Smartwatch entgegenzunehmen. Mit der selbst entwickelten App können sowohl Android®- als auch iPhone®-Nutzer über Bluetooth direkt mit der Uhr telefonieren. Darüber hinaus hören Nutzer jetzt die Antworten von Google Assistant, akustische Signale beim Eingang von Benachrichtigungen und Musik von kompatiblen Apps.

Mit ihrem eleganten Design und der neuesten Hardware ist die Smartwatch der nächsten Generation von SKAGEN so konzipiert, dass sie ein erstklassiges Technikerlebnis bietet, ohne auf den Grundgedanken von Schlichtheit und Features, die einem das Leben leichter machen, zu verzichten.

„Die Falster 3 repräsentiert alles, wofür SKAGEN steht: wunderschöne, designorientierte und funktionelle Produkte, die zum Lifestyle der Menschen passen“, so Hacker Plotkin, VP von SKAGEN. „Wir sind gleichermaßen begeistert von unserer Partnerschaft mit X by KYGO und von der Möglichkeit, Akustik und Wearables zusammenzubringen. Wir sind der Ansicht, dass dies die beiden größten Herausforderungen in der heutigen Tech-Branche sind. Dies sind zwei skandinavische Marken mit erstklassigen Produkten und einer unglaublichen Liebe zum Detail, die einem das Leben bereichern. Die Wertschätzung der Schlichtheit und der sorgfältige Umgang mit der Zeit sind Schlüsselelemente der dänischen Lebensart, und wir fangen sie in unseren Smartwatches und unserer Partnerschaft mit X by KYGO ein.“

Das Design der Falster wurde mit neuen, schlichten und akkuschonenden Zifferblättern dezent überarbeitet. Das Gehäuse und der Lautsprecher sind bis zu 30 m wasserdicht, sodass die Smartwatch zum Aufzeichnen des Schwimmtrainings, im Pool oder unter der Dusche getragen werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Darüber hinaus ist die Falster 3 die einzige Smartwatch auf dem Markt mit einem Silikon-Meshband – die neueste Entwicklung des unverwechselbaren Materials der Marke.

Die Falster 3 wird den Nutzern auch ein exklusives X by KYGO Ziffernblatt bieten. Die Intention der Marke war es das Musikerlebnis der Nutzer zu verbessern und unabhängig vom Genre eine erstklassige Soundqualität zu schaffen. Alle Produkte von X by KYGO sind vom skandinavischen Stil inspiriert und weisen schlichte Designmerkmale auf. Sie wurden entwickelt, um einen außergewöhnlichen Klang zu erzeugen, der perfekt zu jeder Person passt.

Die bemerkenswerteste Entwicklung liegt in den technischen Möglichkeiten der Falster 3. Die erweiterten Funktionen beinhalten:

Lautsprecher (neu)

Mit dem Lautsprecher haben Nutzer die Möglichkeit, Anrufe mit der Smartwatch entgegenzunehmen. In der Vergangenheit war das eine Funktion, die ausschließlich Nutzern von Android-Smartphones vorbehalten war – bis jetzt. Die Fossil Group hat hierfür eine eigene App entwickelt, um auch iPhone-Nutzern diese Funktion zu bieten – die Falster 3 ist eine der ersten Wear OS by Google-Geräten mit diesem Feature.

Mithilfe des neuen, wasserdichten Lautsprechers in Verbindung mit dem vorhandenen Mikrofon hat der Nutzer jetzt auch die Möglichkeit akustische Features wie zum Beispiel Google Assistant aktiv zu nutzen.

Zu den Funktionen gehören:

Akustische Signale für Benachrichtigungen, Alarme, Timer etc.

Sprachausgabe für Antworten von Google Assistant

Sprachausgabe für Übersetzungen von Google Translate

Musikwiedergabe über die Uhr

Entgegennahme von Anrufen direkt mit der Uhr

Smarte Batteriemodi

Durch die eigens von der Fossil Group entwickelten smarten Battermodi für verschiedene Akkulaufzeiten kann der Nutzer diese an die Lebensgewohnheiten anpassen.

Im „Erweiterten Modus“ hat der Akku mit einer Ladung eine verlängerte Laufzeit von mehreren Tagen, ohne auf die wichtigsten Funktionen wie Smartphone-Benachrichtigungen und Pulsmessung verzichten zu müssen. Im „Tagesmodus“ sind die meisten Funktionen wie das immer eingeschaltete Display aktiviert. Im „Individuellen Modus“ kann der Nutzer die Akkulaufzeit über eigene Einstellungen selbst optimieren. Im „Nur-Zeit-Modus“ werden bei schwacher Akkuladung außer der Zeitanzeige alle Funktionen deaktiviert, sodass die Smartwatch zu einer einfachen Uhr mit einer Akkulaufzeit von über einer Woche wird. Man wischt senkrecht über den Homescreen der Uhr, tippt auf das Batterie-Icon und wählt den gewünschten Modus.

Tiles

Tiles bieten die Möglichkeit, schnell auf Informationen zuzugreifen und Aktionen auszuführen. Mit einem Wisch nach links hat man einfachen Zugriff auf Informationen und Aktionen, die vorher im App-Menü versteckt waren. Man kann seinen Fortschritt bei der Erreichung eines Fitnessziels überprüfen, das Tracking eines Trainings starten, nachschauen, wo und wann der nächste Termin stattfindet, das Wetter checken, die Herzfrequenz überprüfen, die neuesten Schlagzeilen lesen und schnell einen Timer einstellen.

Durch die Verdoppelung des Gesamtspeichers auf 8 GB, einschließlich 1 GB RAM, hat der Nutzer noch mehr Speicherplatz zum Herunterladen von Apps und Medien bei allgemein verbesserter Leistung. Die integrierten Sensoren sind ebenfalls verbessert worden, um die Wiedergabetreue und den Stromverbrauch zu optimieren. Zu den aus früheren Generationen bekannten Funktionen gehören Messung und Tracking der Herzfrequenz, ungebundenes GPS, NFC-Schnittstelle für mobiles Bezahlen mit Google Pay™ und Schnellladen. Wie bei unserer bestehenden Produktpalette bietet Falster 3 vorinstallierte Apps wie Spotify, den weltweit führenden Musik-Streamingdienst, und die Sicherheits-App Noonlight.

Cardiogram, ein digitaler Begleiter für die Herzgesundheit, ist die neueste App, die von SKAGEN vorinstalliert wird. Das Herz schlägt mehr als 102.000 Mal pro Tag, und Cardiogram zeigt an, was diese Daten bedeuten. Cardiogram visualisiert die Herzfrequenzdaten in interaktiven Diagrammen, die mit den Tagesaktivitäten verknüpft werden können, um den Grund für Ausreißer bei der Herzfrequenz erkennen zu können. So können Nutzer beispielsweise beobachten, wie sich die Herzfrequenz während eines stressigen Meetings, beim Sport oder beim Schlafen verändert. Nutzer können auch aufzeichnen, wie ihre Gesundheitsdaten im Vergleich zu denen Millionen anderer Cardiogram-Nutzer sind. Beim Upgrade auf Cardiogram Premium können Daten problemlos an Ärzte oder Familienmitglieder weitergegeben und eine kontinuierliche Überwachung auf Anzeichen von nicht diagnostiziertem Diabetes, Schlafapnoe, Bluthochdruck und Vorhofflimmern sichergestellt werden. Bei Hinweisen auf eine Gefährdung wird automatisch ein von der FDA zugelassener Test angeboten. Hinweis: Die Überwachung auf nicht diagnostizierte Erkrankungen ist nur in den USA verfügbar.

Zusätzliche Features

Die Falster 3 bietet darüber hinaus alle bewährten Funktionen der ersten Falster wie:

Funktionsbasierte Zifferblätter für schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen

42-mm-Gehäuse

Smartwatch-Benachrichtigungen

Individuelle Zielverfolgung

Individualisierbare Zifferblätter (beinhaltet X by KYGO)

Google Assistant

Bänder zum Wechseln

Betrieben mit Wear OS by Google™

Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 Plattform

Kompatibel mit iOS 10.0 und höher oder Android™ 6.0 und höher (ausgenommen Go Edition)*

Die Falster 3 ist ab dem 7. Januar für 295 EUR in ausgewählten Ländern verfügbar.

Der exklusive Style von X by KYGO wird im Frühjahr verfügbar sein. Für weitere Informationen besuchen Sie www.SKAGEN.com oder folgen Sie @SKAGENDenmark.

Fußnoten/Quelle

F&H Communications GmbH

*Google Assistant ist nicht in allen Sprachen verfügbar. Google, Android, Wear OS by Google und andere Marken sind Warenzeichen der Google LLC. Touchscreen Smartwatches mit Wear OS by Google benötigen ein Smartphone mit Android 6.0+ (ausgenommen Go Edition) oder iOS 10.0+. Unterstützte Funktionen können je nach Plattform und Land variieren.

Qualcomm, Snapdragon und Snapdragon Wear sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Qualcomm Inc.

Qualcomm Snapdragon Wear ist ein Produkt der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.