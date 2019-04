Die Compact Home-Serie von Russell Hobbs

Gerade in kleinen Haushalten weiß man Geräte, die ein volles Funktionsspektrum bieten, aber nur ein Mindestmaß an Platz einnehmen, sehr zu schätzen; hieran knüpft jetzt auch Russell Hobbs mit der neuen Compact Home-Serie an: Als Frühstücksaccessoires zählt sie eine Mini-Filterkaffeemaschine, einen Mini-Toaster und zwei Mini-Wasserkocher.

Die Compact Home-Mini-Glas-Filterkaffeemaschine bietet ein Maximalvolumen von 625 Millilitern und erlaubt es, in Minutenschnelle bis zu 5 Tassen aromatischen, schwarzen Goldes zuzubereiten. Dieses Modell ist aber nicht nur kompakt und praktisch, sondern schmeichelt auch jedem umweltbewussten Verbraucher: Mit dem waschbaren Permanent-Filter werden die normalen Papier-Filter obsolet – dies spart nicht nur Geld, sondern schont auch noch die Umwelt. Das Modell bietet des Weiteren einen herausnehmbaren Filterhalter, einen "Tropf-Stopp"-Mechanismus sowie eine Abschaltautomatik.

Als leicht zu handhaben und sparsam erweisen sich die platzsparenden Compact Home-Mini-Wasserkocher, die zum einen in einer Edelstahl- und zum anderen in einer Glas-Variante erhältlich sind. Beide Modelle können in einem Mal bis zu 800 Milliliter Wasser erhitzen und sparen währenddessen circa 60 % an Strom. Die speziellen Tüllen (Perfect Pour) erlauben ein präzises Gießen, ohne auch nur einen Tropfen an heißem Wasser zu verlieren. Dank des 360°-Sockels lassen sich die Wasserkocher ideal sowohl von Links- als auch von Rechtshändern verwenden.

Der Compact Home-Mini-Toaster ist mit einer Höhe von 18 Zentimetern wunderbar handlich und kann eine Scheibe Toast in 80 Sekunden rösten. Dabei spart das Modell circa 40 % an Strom ein. Der Toast lässt sich während des Toastens leicht anheben und anschauen, um die erreichte Bräune kontrollieren zu können; und das alles, ohne das Toasten selbst abbrechen zu müssen. Mit dem Modell lässt sich aus 6 verschiedenen Stufen wählen. Zum weiteren Funktionsspektrum des Mini-Toasters zählen ein Brötchen-Aufsatz, eine Stopp-, eine Auftau- und eine Aufwärm-Funktion sowie eine praktische Schublade.

Der Compact Home-Serie angehörig sind außerdem ein Mini-Food-Processor, ein Mini-Glas-Standmixer sowie ein Mini-Schon-Garer.

Quelle: https://de.russellhobbs.com