Schlemmen in geselliger Runde erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mit einem Raclette oder einem Fondue wird das nächste Treffen mit Freunden etwas ganzBesonderes. Sie sitzen in gemütlicher Atmosphäre zusammen, unterhalten sich undzaubern nebenbei kleine kulinarische Köstlichkeiten. Das Beste daran ist, dassjeder ganz nach seinem Geschmack sein Lieblingsgericht zubereiten kann. So kommenneben Fleischfreunden auch Vegetarier oder Veganer voll auf ihre Kosten.

Mit dem DESIGN RACLETTE FONDUE ADVANCED vereinigt GASTROBACK® sogar beide Geräte in einem, wobei Sie sie wahlweise einzeln oder kombiniert verwenden können.Während in den neun antihaftbeschichteten Raclette-Pfännchen der Käse cremig schmilzt, brutzelnein Stockwerk höher auf der Grillplatte knusprige Spieße oder Fischstücke und im Fonduetopf köchelnGemüsestücke in Brühe oder Fleischwürfel im Fett. Die Grillplatte ist abnehmbar und genauso, wiedie neun Raclette-Pfännchen und der 1,0 Liter Fonduetopf, spülmaschinengeeignet. Auch mit seinentechnischen Daten besticht der DESIGN RACLETTE FONDUE ADVANCED: 2200 W Raclette und300 W Fondue Leistung, Temperaturen zwischen 150°C und 280°C beim Raclette und 40°C und180°C beim Fondue machen ihn zum idealen Begleiter für die gesellige Runde.

Design Raclette Fondue Advanced

Raclette & Fondue separat oder kombiniert verwendbar

Zum Grillen und Überbacken, für Käse-, Fleisch-, Gemüse- und Schokofondue

Raclette von 150°C—280°C, Fondue von 40°C — 180°C

Beleuchtetes LCD-Display

Große gerippte Grillplatte mit Keramik-Antihaftbeschichtet, abnehmbar und spülmaschinengeeignet

Antihaftbeschichtete Raclette-Pfännchen

Fondue-Top aus Edelstahl, 1,0 Liter mit Deckel, spülmaschinengeeignet

Inklusive 9 Pfännchen, 9 Spachtel und 9 Fonduegabeln

Edelstahl-Gehäuse

Fondue und Raclette im Test

Bei vielen gehört es schon fast zur Tradtion entweder Raclette oder Fondue an Weihnachten oder Silvester zuzubereiten. Das ETM TETMAGAZIN hat sowohl Raclette-Grills der Hersteller Bomann, Domo, Klarstein , Korona, Mia Prodoumus, Rosenstein & Söhne, Severin, Steba, Team Kalorik, Tefal, Tristar und Unold als auch Fondues der Hersteller CASO Design, Clatronic, Domo, Kela, Korona, Russell Hobbs, Rösle, Schulte-Ufer, Severin und WMF getestet.

