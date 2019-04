Der smart speaker L800HX von Gigaset

Die in Bocholt (Deutschland) ansässige Gigaset Communications GmbH stellt ihren neuen Gigaset smart speaker L800HX vor und verknüpft mit ihm zum allerersten Mal die exzellente Qualität der Telefonie per DECT mit dem stattlichen Funktionsspektrum von Amazon Alexa. Mit ihm lässt sich — verbunden mit einer DECT-Telefonstation oder einem kompatiblen Router — jedes andere Telefon erreichen, einerlei ob es sich um einen Festnetz- oder um einen Mobilnetzanschluss handelt. Dank des starken Lautsprechers und der Wideband-Sprachübertragung hört es sich so an, als würde man mit der anderen Person in natura sprechen — so als wäre man im selben Zimmer! Des Weiteren beherrscht das moderne Gerät mit prallem Sound auch die Amazon Alexa Skills – sie reichen von den aktuellen Nachrichten bis hin zum Musikstreamen per Amazon Music und Co.

Bis Ende des Jahres 2019 werden — so mutmaßt man immerhin – weltweit rund 170 Millionen Smart Speaker in den Haushalten stehen; zu dieser eindrucksvollen Zahl kommen die Analystinnen und Analysten von Canalys in ihrer aktuellen Smart Speaker Analysis 2018. Die Lautsprecher bestechen mit ihrem Funktionsspektrum und ihrem Home-Entertainment-Wert – mittlerweile stehen schließlich schon viele Tausende Amazon Alexa Skills zum (kostenlosen) Download bereit. „Als wir unseren Smart Speaker entwickelt haben, war uns eines besonders wichtig: Wir wollten ganz nah an der Lebenswelt unserer Kunden sein und jeden Tag einen Mehrwert bieten“, meint Jan Moser, Produktmanager bei Gigaset. „Also haben wir uns auf eine jahrzehntelange Stärke von Gigaset besonnen. Das ist die Festnetztelefonie, die wir jetzt mit dem bewährten Alexa-Sprachdienst zusammenbringen.“

Mobilteil im Textilkleid

Der Gigaset smart speaker L800HX lässt sich wie ein Mobilteil an jeder DECT-Basisstation nutzen – einerlei ob an derjenigen eines normalen Telefons oder direkt an einem Router mit entsprechender Funktionalität. Um Telefonate pflegen zu können, braucht es also kein zusätzliches Gerät. Beim Gesprächspartner reicht schon ein normales Telefon oder Mobiltelefon aus. Mit der Gigaset smart speaker-App (kompatibel mit Android und iOS) lässt sich das Modell leicht mit einem WLAN, mit Amazon Alexa und mit einem DECT-System verbinden. Danach können auch noch die im Mobiltelefon abgespeicherten Kontakte in den Amazon Alexa-Dienst importiert werden. Per Sprachbefehl stößt der Gigaset smart speaker L800HX ein Telefonat an: „Alexa, ruf Tom an.“ Auch das Diktieren kompletter Telefonnummern ist kein Problem: „Alexa, rufe 0171 123 456 an.“ Ankommende Telefonate lassen sich auch bequem per Sprachbefehl annehmen oder ablehnen („Alexa, nimm ab.“ und „Alexa, lege auf.“) – das ist besonders praktisch, wenn man im jeweiligen Zeitpunkt bspw. alle Hände voll mit Haushaltsarbeit hat. Ist der Anrufer schon vorher im System abgespeichert worden, nennt Alexa ihn übrigens beim Namen.

Erkennt die Sprache ohne Fehl und Tadel

Dank cleverer Mikro-Technik und Echokompensation sichert der Gigaset smart speaker L800HX selbst in Gesprächsrunden die volle (Sprach-)Verständlichkeit – einerlei ob man mit der Familie plaudert oder den nächsten business deal im Unternehmen abspricht. Wurde das Gespräch mit einem Mobilteil angenommen, kann es an den Gigaset smart speaker L800HX weitergetragen werden. Wird anderen Mobilteilen, die mit derselben DECT-Basis verbunden sind, zudem ein Kontaktname zugeordnet, sind per Zuruf auch interne Gespräche mit anderen Räumen möglich – zum Beispiel: „Alexa, rufe das Arbeitszimmer an.“ Auch in puncto Design muss sich der neue Gigaset smart speaker L800HX nicht verstecken: Die klare, zylindrische Form in hellem Weiß mit modernem, strukturiertem Textilmantel und dem kleinen Gigaset-Etikett in sattem Orange lässt das Gerät optisch eindrucksvoll dastehen. Nicht nur bei Gesprächen weiß sich der stattliche 3 Zoll messende (Ø) Lautsprecher auszuzeichnen; er macht den Gigaset smart speaker L800HX vielmehr auch zur Musik-Streaming-Station mit voluminösem Sound. Neben Webdiensten wie Amazon Music oder TuneIn unterstützt er den Bluetooth 4.1 Audio-Standard und kann kabellos Musik von Bluetooth-kompatiblen Geräten wie bspw. einem Smartphone oder Tablet Computer abspielen. Mit dem AUX-In-Anschluss lassen sich alle anderen Audioquellen anknüpfen.

Ein einheitliches Ökosystem von Gigaset

„Unser neuer Gigaset smart speaker zeigt, wo wir in Zukunft hinwollen“, versetzt Klaus Weßing, Chief Executive Officer (CEO) von Gigaset. „Wir haben mit dem L800HX das Festnetztelefon neu erfunden: Unsere Kunden bekommen von uns integrierte Lösungen im Kontext von Smart Home und IoT. Dabei bleiben wir aber unserer Kernkompetenz, der Telekommunikation treu.“ Anhand des Gigaset smart speaker L800HX lässt sich erkennen, dass Gigaset seinen ursprünglichen Unternehmenskern, die Telefonie per Festnetz, verlassen und sein Sortiment massiv erweitert hat. Das Sortiment schließt neben Smartphones und professionellen Kommunikationssystemen der KMU- und Enterprise-Ebene seit ein paar Jahren auch innovative und durchdachte Smart Home-Konzepte mit ein. Dazu zählt bspw. das Gigaset Smart Home Alarmsystem, das bei einem Einbruchsversuch im Haus unverzüglich Nachrichten per App verschickt. Dank einer Kooperation mit der AXA-Versicherungsgruppe erlaubt das System außerdem, die Mitarbeiter/-innen eines Sicherheitsdienstes zu alarmieren. Einschalten ließ sich das System schon seit so mancher Zeit über Alexa-kompatible Geräte, ab jetzt aber auch über den Gigaset smart speaker L800 HX – ein kurzer Sprachbefehl, wenn man das Haus verlässt, reicht aus: „Alexa, sage Gigaset ich gehe jetzt.“ So wird das jüngste Produkt ein weiterer Baustein im wachsenden Gigaset-Ökosystem und knüpft Synergien mit anderen Produkten.

Der Gigaset smart speaker L800 HX ist ab Mitte Mai des Jahres 2019 zu einem Preis von 199,90 € (UVP) im Handel sowie im Gigaset-Webshop (hier) erhältlich.

Quelle: https://www.gigaset.com/de_de/cms/home/presse/news-detail/news/detail/News/gigaset-erfindet-das-festnetztelefon-neu.html