Der Philips Hochleistungsvakuummixer hält Smoothies den ganzen Tag über frisch

Neben dem beliebten ‚Coffee to go‘ haben morgens immer mehr Menschen einen farbenfrohen ‚Smoothie to go‘ in der Hand. Denn Smoothies sind nicht nur lecker, sie sind auch die einfachste Variante, um die empfohlene Tagesmenge von fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Der Philips Hochleistungsvakuummixer bereitet schnell und einfach nährstoffreiche Smoothies zu und nutzt dabei eine ganz neue Art des Mixens: die Vakuum-Technologie. Das Besondere daran: Der Sauerstoff wird vor dem Mixen aus dem Becher gesaugt. So entstehen weniger Luftblasen, die Nährstoffe bleiben länger erhalten und der Smoothie ist abends noch genauso frisch, gehaltvoll, Beerenrot, Sonnengelb oder Quietschgrün, wie am Morgen1. Er ist ab sofort im Philips Online-Shop erhältlich.

„Die Universität für Bodenkultur in Wien hat in einer Studie unterschiedliches Obst und Gemüse gemixt – sowohl mit als auch ohne Vakuumfunktion“, so André Rahe, Marketing Manager Kitchen Appliances bei Philips. „Das Ergebnis: Beim Mixen mit Vakuum war die Farbe nach 24 Stunden wesentlich heller und auch die Schaumentwicklung geringer. Zudem wurde festgestellt, dass durch das Mixen mit Vakuum nach acht Stunden die dreifache Menge an Vitamin C gegenüber einer normalen Mischung bewahrt wurde“, so Rahe weiter.

Langlebige Smoothies durch Vakuum

Durch die Vakuum-Technologie wird der Sauerstoff vor dem Mixen aus dem Becher gesaugt. Die Ergebnisse werden beim abschließenden Mixvorgang sichtbar: weniger Luftblasen, Schaum und mehr Cremigkeit. Der Smoothie bleibt frisch – von morgens bis abends oder vom Abend bis zum nächsten Morgen.

Für jeden Geschmack das passende Ergebnis

Obst, Gemüse und Nüsse verfügen über tausende Zellen, die lebenswichtige Nährstoffe enthalten. Durch die ProBlend 6 3D-Technologie werden diese Nährstoffe aus der Zellstruktur freigesetzt, sodass der Körper diese leicht aufnehmen kann. Für extra feines Mixen und Pürieren sorgt der 1.400-Watt starke Motor. Dabei kann die Mixgeschwindigkeit manuell eingestellt werden: sanft für weiches Obst, leistungsstark für härteres Obst, Gemüse oder auch Nüsse und sogar Eis. Für noch mehr Individualität sorgen vier voreingestellte Programme: „Vakuum und automatisches Mixen“, „Reines Vakuumieren des Behälters“, „Puls“ zum kurzen Mixen und die „Iced-Crush Funktion“.

Rezept für Smoothie „Love It Up“ aus der Philips Healthy Drinks App (iOS, Android)

4 Kiwi

40 Gramm Himbeeren

1 Granatapfel

1 Apfel

2 Möhren

Philips Hochleistungsvakuummixer HR3756/00

Standmixer mit Vakuum-Technologie

ProBlend 6 3D-Technologie

Leistungsstarker 1.400-Watt Motor

35.000 Umdrehungen pro Minute

4 voreingestellte Programme

Tritan-Behälter mit 2,2 Liter Fassungsvermögen

Rezeptbuch

Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest

Farbe: Metallic

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 269,99 Euro

Ab sofort im Online-Shop erhältlich

1 Im Vergleich zu Mixen ohne Vakuumfunktion im Philips HR3752; Test durchgeführt von einem unabhängigen Labor im November/Dezember 2017

Vakuum Standmixer im Test

Auch wir haben bereits unter Vakuum gemixt. Mit dem Krups Freshboost Vakuum Standmixer to go (KB181D). Ob Smoothies & Co. unter Vakuum wirklich besser gelingen, können Sie in unserem kostenlosen Testbereicht nachlesen. Hier geht´s zum Test.

Quelle

Philips