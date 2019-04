Seit dem 1. April 2019 ist der neue Dyson V11 zu einem Preis von 599,00 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. hier (als Dyson V11 Animal Plus).

Wodurch aber soll sich das neue Technikwunder der in Malmesbury (UK) sitzenden Dyson Ltd. auszeichnen?

Torque-Drive-Bodendüse mit Sensor

Eine innovative, dynamische Sensorik, der sog. Dynamic Load Sensor (DLS), in der Torque-Drive-Bodendüse soll Widerstand der Elektrodüse zum Boden bis zu 360 Mal pro Sekunde kontrollieren und automatisch mit dem Mikroprozessor des Motors und des Akkus kommunizieren, um so die Saugleistung an den im jeweiligen Moment abzuarbeitenden Hart- oder Weichboden (Teppichboden) anzupassen. So soll schließlich auch der Akku nicht sinnlos strapaziert werden; das Modoell soll vielmehr nur so viel Strom aus ihm schöpfen, wie die Arbeit wirklich braucht.

Bildschirm (LCD) stellt Daten in Echtzeit dar

Der verbaute Bildschirm (LCD) stellt jetzt die aktuelle Saugleistung, den jeweiligen (Saug-)Modus und die verbleibende Akkukapazität (in Arbeitszeit) dar. Der Bildschirm erinnert außerdem an das Säubern der Filter, damit die Saugleistung jederzeit optimal bleibt. Des Weiteren setzt er über Blockaden in Kenntnis und erklärt, wie sich solche beheben lassen. Fehler beim Einsetzen des Filters werden dank spezieller Sensoren am Filter selbst auch ohne weiteres erkannt.

Bis zu 60 Minuten Arbeitszeit mit voller Saugleistung

Der Dyson V11 soll mit dem bisher besten Akku von Dyson versehen worden sein: Dieser arbeitet jetzt mit sieben noch ausladenderen Hochleistungszellen mit Nickel-Kobalt-Aluminium-Kathoden, die auch die Saugleistung noch einmal erhöhen sollen.

Der Akku und der dynamische Sensor des Dyson V11 (DLS, s. o.) kommunizieren miteinander, um die verbleibende Arbeitszeit zu errechnen. Das System misst die Zellenkapazität und verwendet einen speziellen Algorithmus, der mit der Zeit lernen soll, wie das Modell arbeitet, um die verbleibende Arbeitszeit realitätsnah vorauszuzeichnen. Hierbei sollen nicht nur die Saugleistung und der jeweilige (Saug-)Modus, sondern auch die verwendete Düse und die Bodenart (Hart- oder Weichboden) mit einspielen.

15 % mehr Saugleistung als der Dyson Cyclone V10 Absolutepro

Der neue Motor des Dyson V11 soll sich bis zu 125.000 Mal pro Minute drehen und circa 15 % mehr Saugleistung als der Motor des ursprünglichen Dyson V10 Absolutepro verwirklichen können. Dies soll vor allem durch den Einbau von drei einzelnen Diffusoren erreicht worden sein, die nicht nur die Saugleistung verbessern, sondern außerdem noch die Geräuschkulisse während des Saugens verbessern sollen.

Fortschrittliche Filtration

Das Filtersystem des Dyson V11 soll 99,97 % der Partikel mit einer Größe von bis zu 0,3 Mikrometern zurückhalten, sodass der Staubsauger größtenteils saubere Luft ausbläst. Die 14 Zyklone erreichen bis zu 79.000 G, um mikroskopisch kleine Partikel, wie bspw. Pollen, im Behälter zu wahren.

Quelle: http://www.mynewsdesk.com/de/dyson/pressreleases/fuer-mehr-wohlbefinden-zuhause-dyson-stellt-neue-technologien-vor-2855882