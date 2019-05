Der nanoe Luftreiniger F-VXR50G-W von Panasonic

Das Frühjahr ist die Zeit, in der die Welt neu erblüht; und damit leider auch die alljährliche Saison des Heuschnupfens: Ein Schicksal, an dem viele Menschen leiden. Hier setzt Panasonic mit seinem neuen Luftreiniger F-VXR50G-W an, der mit innovativer nanoeTM-Technologie arbeitet und alle Arten von Allergenen (Pollen und Co.) aus der Luft schöpfen will – sowohl im Büro- als auch im Wohnraum.

Für viele Menschen ist das Frühjahr kein Grund zur Freude — so schön die wärmer werdenden Temperaturen auch sind; denn mit der Natur werden auch die natürlichen Pollenquellen wieder wach. Panasonic nimmt sich dieses Problems jetzt immerhin in Büro- und Wohnräumen an — und zwar in der Form seines neuen nanoeTM Luftreinigers F-VXR50G-W: „Wir sind stolz darauf, besonders Menschen, die an Heuschnupfen leiden, mit unseren Luftreinigern ein Stück Lebensqualität zurückzugeben – damit sie auch in der Pollenzeit tief durchatmen und frische, saubere Luft genießen können“, so Rainer Engel, Marketing Manager bei Panasonic Deutschland.

Mit innovativer Nano-Technologie

Mit der erstmals in einem Luftreiniger verbauten nanoeTM-Technologie kann sich der F-VXR50G-W nicht nur Hausstaub, Pollen und Schimmelsporen, sondern auch anderen schädlichen Partikeln annehmen. Selbst der viel diskutierte Feinstaub verschwindet bis zu einer Partikel-Größe von 2,5 Mikrometern. Hierzu bedient sich das Modell spezieller nanoeTM-Wasserpartikel in Nano-Größe, die das hochreaktive Hydroxyl-Radikal enthalten. Dieses eliminiert verschiedene schädliche Substanzen und spaltet sie in ihre vollkommen harmlosen Bestandteile. Die nanoeTM-Wasserpartikel können dank ihres Mantels auch weite Strecken durch den Raum überstehen und störende Gerüche, wie bspw. von Tabakrauch, aus Textilien herauslösen. Darüber hinaus sollen die nanoeTM-Wasserpartikel auch der Gesundheit der menschlichen Haut dienen, indem sie sie mit Wasser anreichern.

Wer die (relative) Feuchte in seinem Haushalt erhöhen will, kann leichtgängig die entsprechende Funktion des F-VXR50G-W ansteuern: Dieser stößt dann kontinuierlich vaporisiertes Wasser aus, um die Humidität nach und nach zu erhöhen. Das Modell arbeitet hier übrigens vollautomatisch, da es die (relative) Feuchte in Echtzeit (real time) überwacht. Fällt sie unter das Wunschniveau, macht sich der F-VXR50G-W wieder ans Werk.

Stromsparend dank ECONAVI-Technologie

Dank der modernen ECONAVI-Technologie arbeitet das Modell von Panasonic auch sehr sparsam; es spart bis zu 50% an Strom, ohne an Wirksamkeit einzubüßen. Der F-VXR50G-W überwacht konstant die Qualität der Luft und wird von selbst aktiv, bevor sich schädliche Substanzen weiter im Raum verteilen können. Das Modell deckt eine Fläche von maximal 42 Quadratmetern optimal ab.

Bis zu einer Höhe von 30 Zentimetern über dem Fußboden herrscht im Haus die höchste Konzentration von unliebsamen Partikeln, wie bspw. Hausstaub. Speziell dieses Areal bearbeitet der F-VXR50G-W mit dem Mega Catcher, der die Partikel schnell und wirksam einzieht. Übrigens: Alle Luftreiniger von Panasonic sind mit äußerst langlebigen HEPA-Filtern versehen, die ihren Dienst bis zu 10 Jahre verrichten — ohne währenddessen an Qualität einzubüßen.

Der Panasonic nanoeTM Luftreiniger F-VXR50G-W ist ab jetzt (2019) zu einem Preis von 599,00 € (UVP) über die Webseite von Panasonic (hier) erhältlich.

Quelle: https://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/004_FY2019_Panasonic_Nanoe_Luftreiniger_F-VXR50G-W.html