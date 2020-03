Der Akku-Handstaubsauger QX9 von AEG gewinnt den iF Design Award 2020

Ein filigraner Aluminium-Rahmen, ansprechende Lederoptik am Handteil und hochwertige Materialien in edlen Farben: Der Akku-Handstaubsauger QX9 vereint Saugkraft und Leistungsstärke mit stylischem Design und ist damit das eleganteste Modell von AEG. Der attraktive Eyecatcher hat auch die über 70-köpfige Expertenjury des renommierten iF Design Awards überzeugt und wurde in der Kategorie Produkt ausgezeichnet.

Leistungsstarker Hingucker für besonderen Komfort beim Reinigen

„Wir haben uns beim Produktdesign für den QX9 ganz bewusst am urbanen Lebensstil orientiert und besonderen Wert daraufgelegt, dass sich unser Premium-Modell ins geschmackvolle Wohnambiente einfügt“, erläutert Andreas Gelsheimer, Produktmanager für Home Care bei AEG. So ist der Akku-Handstaubsauger QX9 nicht nur ein wahres Kraftpaket, sondern kann als attraktives Wohnaccessoire stets in Reichweite stehen und muss nicht nach jedem Reinigen umständlich verräumt werden. Je nach Ausführung ist das 2in1-Modell in elegantem Indigo Blue Metallic oder in modernem Shale Grey Metallic erhältlich.

Das Design des QX9 von AEG ist einzigartig, denn es besticht durch hochwertige Materialien und eine moderne Form. Der schlanke Aluminium-Rahmen lässt das Gerät besonders grazil erscheinen. Auch die neuartige Gestaltung des herausnehmbaren Handstaubsaugers zahlt auf die attraktive Optik ein. Darüber hinaus optimiert die schmale Geräteform die Luftstromführung, sodass der QX9 der leiseste Akku-Handstaubsauger ist, den AEG je auf den Markt gebracht hat.

Quelle

AEG