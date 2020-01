Unter dem Motto „Mission Possible“ stellen Geschäftsführer Stephan Tahy, Commercial Director Susanne Harring, After Sales Service Director Dietmar Schnarre und Marketing Director René Némorin die wichtigsten Eckpfeiler der Wachstumsstrategie 2020 für die Marken De’Longhi, Kenwood und Braun vor: eine verlässliche Handelsstrategie, den Ausbau des Premiumsegments und den Launch von Produktneuheiten sowie ein reichweitenstarkes, integriertes Messaging über alle Kanäle und die gezielte Umstrukturierung des Vertriebs.

Neue Vertriebsstruktur mit zwei getrennten Organisationen

Um das Wachstum nachhaltig zu stärken und an ein erfolgreiches Wachstumsjahr 2019 anzuknüpfen, nutzt De’Longhi Deutschland ab 2020 markenübergreifend eine einheitliche internationale Preisbildung, führt eine international abgestimmte Commercial Policy ein und strukturiert den Außendienst um. Konkret bedeutet das: De’Longhi Deutschland wird den Bereich Elektronik-Retail teilen und eine eigene Organisation für den Fachhandel sowie für den Großkunden Media Saturn bilden. Dabei werden nunmehr in zwei Regionen 14 Außendienstler den Fokus ausschließlich auf den Fachhandel legen. „Wir sind überzeugt, durch die eindeutige Trennung der Vertriebsorganisation einen starken Fokus zu setzen, Entscheidungen zu beschleunigen und uns klar zum Fachhandel zu bekennen“, so Susanne Harring. „Wir werden uns im Key Account stärker nach den drei Marken ausrichten, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, die der Markt an uns und unsere Fachhandelspartner stellt“, so Harring weiter. „Dazu gehört auch ein konsequenter Omnichannel-Fokus, der die steigende Relevanz des Onlineshoppings für unsere Fachhandelspartner und den Vertrieb unserer Fokuskategorien spiegelt.“1



Die Relevanz des Fachhandels unterstreicht De’Longhi mit zwei kanalspezifischen und kundenexklusiven Modellen für seine Fachhandelspartner: die Perfecta Evo und die Perfecta Deluxe. „Mit unserem neuen Kaffeevollautomaten-Sortiment für den Fachhandel rüsten wir auf! Mit starken Funktionen und neuem Design differenzieren wir uns klar vom Standard-Sortiment“, erklärt René Némorin, Marketing Director De’Longhi. Bereits 2018 hat die Marke mit dem Kaffeevollautomaten Maestosa begonnen, das Premiumsegment zu erschließen. Geschäftsführer Stephan Tahy fasst die Markteinführung zufrieden zusammen: „Einige Marktgefährten waren durchaus skeptisch, als wir die Maestosa als ersten Premium-Kaffeevollautomaten von De’Longhi vorgestellt haben. Aber bereits jetzt zeigt sich, dass es für unsere Marke – und auch für den Fachhandel – der richtige Schritt war: unser Marktanteil im Premiumsegment ist seit der Markteinführung von Null auf 18%2 gestiegen! Ein großartiges Ergebnis, an das wir im kommenden Jahr mit einem neuen Modell anknüpfen wollen.”3



Eine klare Vision und daraus abgeleitete Strategie sind für Tahy Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr. „Nur wenn alle Mitarbeiter verstehen, warum wir tun was wir tun, können wir motiviert Höchstleistung bringen. Wir stellen immer wieder den Status Quo in Frage und suchen neue, zum Teil disruptive Wege, um dem kontinuierlichen Wandel des Marktes erfolgreich zu begegnen und ihn auch für unsere Partner gewinnbringend zu gestalten.”

Wachstum durch integriertes Marketing über alle Kanäle hinweg

Die Wachstumsstrategie der De‘Longhi Deutschland GmbH wird auch im Messaging sichtbar: Für jede der drei Marken der Unternehmensgruppe gibt es eine eigene, aus der Positionierung der jeweiligen Marken abgeleitete Kommunikationsstrategie, die konsequent über alle Touchpoints – Digital, Public Relations, Social Media, POS, Promotion, CRM und Print – gespielt wird. So wendet sich Braun mit einer bedürfnisorientierten Kommunikation – „Design for what matters“ – an seine Kunden. Küchenmaschinenspezialist Kenwood widmet sich voll und ganz dem Thema Backen. Und anknüpfend an 2019 steht bei De‘Longhi das Thema perfekter Milchschaum im Fokus der Kommunikationsaktivitäten. Um den Fachhandel in der Point-of-Sales-Kommunikation bestmöglich zu unterstützen, setzt De’Longhi Deutschland auf die Beratungskompetenz seiner Fachhandelspartner. „Wir werden in diesem Jahr auch ein neues Trainingskonzept anbieten, um unsere Fachhandelspartner noch besser unterstützen zu können. Mit umfangreichen POS-Materialien, bestehend aus Aufstellern, Aktionsflyern, Plakaten, Produktanhängern und Highlightdisplays sowie attraktiven Endkundenpromotionen, schaffen wir individuell abgestimmte POS-Konzepte – je nach Storegröße und Platzierungsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten steht dabei immer das Ziel, die Produktwelt unserer Marken De’Longhi, Kenwood und Braun für den Kunden erlebbar zu machen“, so Susanne Harring abschließend.

1 Zu den Fokuskategorien zählen neben Stabmixern und Dampfbügeleisen bei Braun und Küchenmaschinen bei Kenwood vor allem die Kaffeevollautomaten des deutschen Marktführers De’Longhi.

2 De’Longhi Marktanteil Preisklasse >2.000 €, in Wert

3 Alle Produktneuheiten der drei Marken De’Longhi, Kenwood und Braun werden auf der diesjährigen IFA vorgestellt werden.

