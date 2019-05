Compact Home von Russell Hobbs

Gerade in kleineren Küchen ist es praktisch, wenn das sich mit der Zeit immer weiter mehrende Sammelsurium an Geräten nicht allzu viel an Platz einnimmt. Russell Hobbs hat kürzlich seine neue Compact Home-Serie präsentiert: Sie besteht aus einer Handvoll verschiedener, außerordentlich kompakter Küchenutensilien, bspw. in Gestalt eines Mini-Food-Processors, eines Mini-Glas-Standmixers und eines Mini-Schongarers.

Zum Zerkleinern verschiedenster Zutaten ist der Compact Home Mini-Food-Processor mit einem stattlichen Maximalvolumen von 1,2 Litern bestens geeignet. Er arbeitet mit einem stabilen Edelstahlmesser oder — bspw. zum gleichmäßigen Raspeln — mit einer Edelstahlscheibe; außerdem kann er mit zwei Geschwindigkeiten arbeiten. Ein allzeit sicherer Stand wird durch die speziellen Anti-Rutsch-Füße vermittelt. Nach der Arbeit lassen sich Deckel und Zubehör platzsparend verstauen und auch das Kabel kann man am Fuß ordentlich einwickeln.

Der Compact Home-Serie angehörig ist außerdem der Compact Home Mini-Glas-Standmixer, der mit einem Maximalvolumen von 0,8 Litern prunken kann. Für Shakes, Smoothies oder Suppen bietet er zwei Geschwindigkeiten samt Impuls- bzw. Ice-Crush-Funktion. Die spezielle Form des Mixbehälters erschließt — zusammen mit dem aus vier Schneiden bestehenden, herausnehmbaren Edelstahlmesser — einen vollkommen gleichmäßigen Mixvorgang. Währenddessen stellen die Anti-Rutsch-Füße sicher, dass das Modell immer stabil steht; nach dem Mixvorgang kann der Glasbehälter mühelos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Für ein schonendes Garen bei niedrigen Temperaturen empfiehlt sich der Compact Home Mini-Schongarer mit einem Fassungsvermögen von zwei Litern. Dabei stehen übrigens drei Temperaturniveaus zur Auswahl: Hohe Temperatur (75 - 100 °C), niedrige Temperatur (80 - 95 °C) und eine praktische Warmhalte-Funktion (70 °C). Das Modell ist mit einem herausnehmbaren und daher leicht ab-/auszuspülenden Keramik-Topf versehen und besitzt einen Glasdeckel, sodass der Garvorgang jederzeit von außen kontrolliert werden kann.

Die Compact Home-Serie zählt außerdem eine Mini-Glas-Kaffeemaschine, ein Mini-Toaster sowie zwei Mini-Wasserkocher.

Die Geräte der Compact Home-Serie sind ab jetzt auch im Online-Handel, bspw. bei Amazon (hier) erhältlich.

