Cashback und 5 Jahre Garantie von LG 

Die LG Electronics (LG) Deutschland GmbH versüßt seinen Kundinnen und Kunden das Frühjahr mit der neuen #luckydeals-Aktion: Die Cashback-Aktion bietet neben vielen interessanten Home Appliance-Produkten auch einen vollkommen neuen Garantieservice. Vom 15. April 2019 bis zum 14. Juni 2019 lassen sich vielerlei Modelle mit Aktionsprämien von bis zu 500,00 € Cashback und einer passenden Garantieverlängerung (maximal 5 Jahre) erwerben.



5 Jahre mehr Service-Garantie

Dem in Seoul (Südkorea) sitzenden Weltkonzern ist das Vertrauen in die hohe Qualität seiner Produkte wesentlich: Daher bietet die LG Electronics Deutschland GmbH den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Aktionszeitraum (15. April 2019 bis 14. Juni 2019) beim Erwerb bestimmter Produkte nun auch ein Mehr an Garantie – maximal 5 Jahre anstelle von 3 Jahren – an. Hierzu muss das in dieser Zeitspanne erworbene Produkt nur bis zum 30. Juni 2019 unter lg.de/luckydeals registriert werden; eine Bestätigung der Garantieverlängerung wird anschließend vollautomatisch per E-Mail versandt.

Geldsparen mit Cashback

Der Höhepunkt der jetzigen Aktion ist aber sicherlich die neue Generation der hochmodernen Kühl-/Gefrier-Kombinationen, die sich u. a. durch LINEAR Cooling, Door Cooling+ und einen sehr maßvollen Stromverbrauch der Klasse A+++ (-40 %) auszuzeichnen weiß; ähnlich interessant ist aber auch der neue Side-by-Side-Kühlschrank GML 844 PZKZ, dem im Lichte seiner schlanken Maße – er ist nur 83,6 Zentimeter breit – der passende Spitzname SLIM verliehen worden ist.

Die #luckydeals-Aktion schöpft aber aus allen Produktsphären von LG: So sind heir bspw. auch der neue, Textilien in nur 20 Minuten wieder neue Frische einspeisende Styler S3BF, der InstaView-Door-in-Door-Kühlschrank GMX 936 SBHV oder die TWINWash-Waschmaschine TWIN W9 ATS2 vertreten.

Eine Übersicht über die verschiedenen Aktionsmodelle, die Teilnahmemodalitäten und alles Weitere zur #luckydeals-Aktion lassen sich hier einsehen!

