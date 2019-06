Bluetooth-Schlösser von Master Lock

Dass Smartphones wahre Allrounder sind, weiß mittlerweile wohl jeder; jetzt allerdings können sie auch noch Sicherheitsschlösser entsperren! Das klappt immerhin mit den neuen Bluetooth-Vorhängeschlösser des Herstellers Master Lock. Mit der kostenlosen Vault e-Locks-App lässt sich der Zugang zu einem mit solchen Schlössern versperrten Bereich nun zu jeder Zeit und von jedem Ort aus kontrollieren! Simpel, praktisch und sicher.

Die Vorteile der App sind klar: Das Smartphone haben die meisten Menschen immer bei sich; einen Verlust bemerken sie meistens eher als denjenigen eines Schlüssels. Ob einer von mehreren Schlüsseln verloren gegangen ist, wird meistens erst erkannt, wenn man vor dem jeweiligen Schloss steht. Vor allem, wenn es sich nicht um den Haustürschlüssel handelt, sondern um Schüssel, die seltener zum Einsatz kommen, wie bspw. Fahrradschlüssel. Wer das Schloss stattdessen mit einem Code sichert, braucht ein verlässliches Gedächtnis.

Die Smartphone-App von Master Lock (Vault e-Locks) löst diese Probleme im Handumdrehen und punktet außerdem mit weiteren Vorteilen. Denn der Besitzer kann mit ihr auch anderen Personen eine Zugangsberechtigung einräumen. So können bspw. auch einzelne Personen aus dem Freundes-, Familien- oder auch Arbeitskreis das Schloss lösen und später wieder schließen, ohne dass man ihnen einen zweiten Schlüssel überlassen müsste. Berechtigungen lassen sich natürlich jederzeit wieder auspflegen; das System aktualisiert sich in Echtzeit (real time). Da die Zugänge protokolliert werden, kann der Besitzer leicht sehen, wer wann an dem Schloss war. Die App verwendet selbstverständlich modernste Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards, um Datenleaks zu verhindern.

Master Lock bietet nunmehr zwei neue Bluetooth-Vorhängeschlösser an, die mit der Vault e-Locks-App bedient werden können. Im Innenbereich empfiehlt sich das Vorhängeschloss Master Lock SMART 4400EURD und im Außenbereich das Vorhängeschloss Master Lock SMART 4401EURD; Letzteres kann auch Graupel, Niederschlag und Co. widerstehen.

Die Schlösser widerstehen dank stabiler Zinkkonstruktion, Borcarbid-Bügel und Doppelverriegelungssystem den allermeisten Bruchversuchen. Sobald sich die Batterien leeren, stellt das Schloss einen entsprechenden Farbhinweis (Gelb oder Rot) dar; auch die Vault e-Locks-App setzt einen Warnhinweis ab.

Ist die App nicht nutzbar, weil das Smartphone nicht zur Hand ist, kein WLAN-/UMTS-Signal besteht oder der Akku erschöpft ist, kann man das Schloss per Code auch manuell entsperren.

Die Schlösser sind ab jetzt zu einem Preis von 84,95 € (Master Lock SMART 4400EURD, UVP) bzw. 149,99 € (Master Lock SMART 4401EURD) im Handel erhältlich, bspw. auch bei Amazon (hier und hier).

Quelle: www.koob-pr.com / KOOB Agentur für Public Relations GmbH (GPRA)