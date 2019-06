Bio-Genuss aus Äthiopien

Nachhaltigkeit ist längst keine Nische mehr, sondern eine weit verbreitete Haltung. Für 79 Prozent der Deutschen1 ist „Bio“ ein relevantes Kaufkriterium. Tchibo hat jetzt die Antwort für alle, die Kaffee mit gutem Gewissen und vollem Genuss trinken möchten: Der neue BIO KAFFEE stammt zu 100 Prozent aus ökologischem Anbau in Äthiopien und ist zudem durch die Rainforest Alliance zertifiziert. Trommelgeröstet können die Spitzen-Arabica-Bohnen ihr volles Aroma entfalten.

Äthiopien: Garant für naturnahe Kaffeekultur

Das afrikanische Land ist die Wiege der Kaffeekultur. Man vermutet, dass bereits im 17. Jahrhundert von hier Bohnen exportiert wurden. Noch wichtiger allerdings: In Äthiopien wurde Bio-Kaffee quasi erfunden, denn der traditionelle Anbau ist seit jeher naturnah und extensiv. Der größte Teil der Ernte stammt von Kleinbauern-Plantagen. In Äthiopien gibt es über hundert verschiedene Varianten von Kaffeebäumen. Diese wachsen zumeist in Gärten oder lichten Wäldern, geschützt durch sog. Schattenbäume. So kommen die Farmer ohne chemischen Dünger aus. Kaffee spielt für sie eine extrem wichtige Rolle. Er ist das wichtigste Exportgut des Landes und sichert vielen Familien ihr Einkommen. Entsprechend sorgfältig ist der Umgang mit den Kaffeepflanzen und -Bohnen. Dazu gehört die Ernte per Hand, schonendes Waschen und Trocknen an der Sonne. Von der hohen Wertschätzung zeugt auch „Buna“, die typisch äthiopische Kaffeezeremonie: Im Kreise von Familie oder Freunden werden grüne Kaffeebohnen in einer Schale über Holzkohle geröstet, zerstoßen und in der „Jabana“, der traditionellen Tonkanne, serviert.

Kaffeeherkunft: Authentisch und ursprünglich

Zur besonderen Qualität des Tchibo BIO KAFFEES trägt auch die Landschaft seines Ursprungs bei. Äthiopien ist weltweit der sechstgrößte Produzent von Rohkaffee, aber der fünftgrößte von Bio- und Fairtrade-Qualitäten.2 Damit ist der Anteil von nachhaltigem Kaffee in diesem Land überproportional hoch. Äthiopien gehört zu den höchstgelegenen Ländern Afrikas. In der Provinz Sidamo wachsen die Bohnen für den neuen BIO KAFFEE von Tchibo auf Höhen zwischen 1.500 und 2.000 Metern unter günstigen Bedingungen – bei gemäßigten Temperaturen, ausreichend Feuchtigkeit und Schatten. Das erklärt das besondere Aroma dieses Bio-Kaffees – geprägt von Beeren- und Gewürznoten, die zu einem fein blumigen, aromatischen Geschmack führen.

Der Tchibo BIO KAFFEE trägt außerdem das Siegel der Rainforest Alliance. Es steht für den Erhalt sensibler Ökosysteme sowie sozial gerechte und sichere Arbeitsbedingungen für die Kaffee-Farmer.

Hintergrund: Was bedeutet „Bio“ bei Kaffee?

Das deutsche Bio-Siegel und das EU-Bio-Siegel sind vielen Verbrauchern zwar bekannt, aber wofür stehen diese? Bio-Kaffee wird im Einklang mit der Natur angebaut. Dazu gehört der Anbau in Mischkultur, etwa mit Früchten oder anderen Kulturpflanzen. Das verringert die Erosionsgefahr für die Böden und macht die Kaffeepflanzen weniger anfällig für Schädlinge. Weiter vorgeschrieben ist die Ernte ohne Maschinen und die schonende Verarbeitung der Bohnen in Handarbeit. Das deutsche und das EU-Bio-Siegel garantieren die Einhaltung dieser Vorgaben. Sie verlangen außerdem den Verzicht auf chemischen Dünger, Pestizide und Gentechnik. Beide Siegel stehen für die gleichen Inhalte. Das EU-Bio-Siegel ist seit 2012 verpflichtend, das deutsche darf zusätzlich verwendet werden. Wegen seines hohen Bekanntheitsgrades tun dies auch viele Unternehmen: Über 5.000 Firmen kennzeichnen damit derzeit fast 80.000 Produkte aus dem Lebensmittelbereich.

Die Fakten zum neuen BIO KAFFEE aus Äthiopien:

Bio-Kaffee, 100 % Arabica (gemahlen oder ganze Bohne)

Bio- und Rainforest Alliance -zertifiziert

-zertifiziert Preis: ca. 4,99 € pro 250 Gramm

Erhältlich ab 3. Juni 2019 in allen Tchibo-Filialen und ab 8. Juli 2019 im Tchibo-Online-Shop (hier) und bundesweit in allen Supermärkten mit Tchibo Depot.

1 Konsumentenbefragung: „Bio oder konventionell?“, PricewaterhouseCoopers AG WPG, Januar 2017

2 Tchibo Kaffeereport No. 7, 2018 (www.tchibo.com/kaffeereport)

Quelle: https://tchibo.com/servlet/content/1297564/-/pid=310330/starteseite-deutsch/presse/presseinformationen19_06_04-pi-bio-kaffee.html