Betroffene Geräte können anhand der Seriennummer eindeutig identifiziert werden

Als Vorsichtsmaßnahme führt Philips Avent einen freiwilligen Produktrückruf für eine begrenzte Produktionsmenge des Video-Babyphones SCD620 durch, welche zwischen Januar 2016 und März 2018 produziert wurde. Ist das Elterngerät an der Steckdose angeschlossen, kann es in sehr seltenen Fällen zu einem Überhitzen der Batterie dieser Einheit kommen. Nach aktuellem Stand kam es bisher zu keinen Verletzungen und zu keinen selbstständigen Bränden, jedoch kann die Gefahr eines autonomen Brandes nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Philips hat sich als Vorsichtsmaßnahme dazu entschieden, einen freiwilligen Rückruf für diese begrenzte Produktionsmenge des Video-Babyphone-Modells durchzuführen. Dies geschieht in Abstimmung mit den zuständigen Behörden

Betroffen sind ausschließlich Geräte mit folgender Seriennummer auf der Unterseite des Elterngerätes: TM5AXXXXXXXXXX, TM5BXXXXXXXXXX, TM5CXXXXXXXXXX. Philips rät dringlich dazu, die Verwendung eines betroffenen Video-Babyphones sofort zu stoppen und die Elterneinheit vom Strom zu trennen.

Modelle des Video-Babyphones SCD620, welche mit einer anderen als den oben genannten Seriennummern beginnen, sind nicht betroffen und können ohne Einschränkungen sicher verwendet werden.



Für ein kostenloses Neugerät kann das Babyphone auf folgender Website registriert werden: www.philips.com/babymonitor-recall. Auf der speziell eingerichteten Seite sind alle Informationen bezüglich des Prozesses der Zusendung zu finden.

Bei Rückfragen steht Ihnen zusätzlich der Philips Kundenservice zur Verfügung: 040 53 79 98 928.

Für Kunden aus der Schweiz: +41445292375

Für Kunden aus Österreich: +431501595201

Quelle

Philips