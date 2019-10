Bester Kundendienst

Miele ist nicht nur mit seinen Geräten in der Premiumklasse, sondern auch beim Kundendienst. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Kundenmonitor Deutschland, bei dem Miele erneut zum Sieger gekürt wurde. Basis der Auswertung sind 1.626 deutschlandweit geführte Interviews mit Nutzern von Kundendiensten für Elektrohaushaltsgroßgeräte (geführt im Zeitraum Oktober 2018, Januar, April und Juli 2019).

Bei der Umfrage konnten die Befragten ihre Bewertung auf einer 5-er Skala abgeben, wobei die Bewertung „1“ der Bestnote entsprach. Die Benotung der Gobalzufriedenheit mit den Kundendiensten führt Miele mit 1,91 an und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnittswert von 2,1. Ebenso über dem Branchendurchschnitt liegt Miele bei der Frage nach der Wiederwahlabsicht des Kundendienstes (1,77) und der Weiterempfehlungsabsicht des Kundendienstes (1,96). Der Mittelwert der Branche liegt hier bei 1,97 bzw. 2,17.



Auch bei der Frage nach dem Image führt Miele die Branche an. Der Aussage „Ich vertraue diesem Kundendienst.“ stimmten insgesamt 53 Prozent zu, die Durchschnittsbewertung liegt zehn Prozentpunkte darunter (43 Prozent). Mit 48 Prozent setzt sich Miele auch bezogen auf die Feststellung „Bei diesem Kundendienst fühle ich mich als Kunde wertgeschätzt.“ ähnlich deutlich vom Durchschnitt der Branche ab (41 Prozent).



„Die Kontinuität, mit der Miele immer wieder Erster beim Kundenmonitor wird, ist etwas, auf das wir schon ein wenig stolz sind. Beweist dieses Ergebnis doch, dass uns das Zusammenspiel von qualifiziertem Service und wertschätzendem Umgang mit den Kunden gelungen ist“, erläutert Guido Geller, Leiter des Miele-Kundendienstes in Deutschland, und ergänzt: „Hierzu gehört aber nicht allein die Leistung des Technikers beim Kunden, sondern der Backoffice-Bereich zählt ebenso mit – von der Auftragsannahme über die Terminvergabe bis hin zur entsprechenden Ersatzteilbereitstellung.“

Beutelstaubsauger im Test

Beutelstaubsauger haben angesichts von beutellosen Staubsaugern und modernen Akku-Saugern zwar ein etwas angestaubtes Image, aber das ganz zu unrecht. Insbesondere Allergiker profitieren von der hygienischeren Entsorgung des vollen Staubbeutels. In unserem Vergleichstest haben wir insgesamt 14 Beutelstaubsauger getestet. Neben einem Modell von Miele wurden auch Geräte von Vorwerk, Philips, AEG, Rowenta, Sebo, Grundig, Fakir, Privileg, Hoover, Princess, Domo, Dirt Devil und Tristar geprüft. Welcher Staubsauger sich im Test am besten beweisen konnte, erfahren Sie hier.

Quelle

Miele