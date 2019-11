Bessere Ergonomie auf Basis von Verwender-Bedürfnissen

Noch kontrollierter schmirgeln, schleifen, schärfen, polieren, reinigen, gravieren oder schnitzen – für alle diese Aufgaben steht jetzt der optimierte kabellose Dremel Lite bereit. Das Multifunktionswerkzeug wurde gegenüber seinem Vorgänger Dremel 7750 auf Basis von 1 200 Verwender-Rückmeldungen verbessert und zeichnet sich durch eine höhere Ergonomie und ein besonders nutzerfreundliches und intuitives Bedienkonzept aus.

Rund 10 Prozent kleiner und 35 Prozent leichter als der Vorgänger

Einfache Ein-Knopf-Bedienung mit Schiebeschalter zur Drehzahlanpassung

Umfassendes Zubehör-Set für einfache Anwendungen

Mit seinem kompakten Design, einem Gewicht von nur 270 Gramm und einem komfortabel geformten Griff mit Softgrip-Oberfläche liegt der Dremel Lite besonders bequem in der Hand. Sowohl Einsteiger als auch geübte Anwender können mit ihm so kontrollierter und präziser arbeiten – insbesondere an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Darüber hinaus erleichtert die Ein-Knopf-Bedienung den Einstieg in verschiedenste Projekte: Mittels Schiebeschalter auf der Geräteoberseite wird der Dremel Lite bequem ein- oder ausgeschaltet und die Drehzahl individuell angepasst. Mit 8 000 bis 25 000 Umdrehungen pro Minute bearbeitet das Akku-Multifunktionswerkzeug schnell und präzise eine Vielzahl von Materialien – zum Beispiel Holz, Glas, Metall, Leder, Stein oder Kunststoff. Der Dremel Lite eignet sich sowohl für Heimwerker-Einsätze in Haus, Garten oder Werkstatt als auch zur Umsetzung kreativer Projektideen.

Einfach vielseitig: Ideal für eine Vielzahl von einfachen Anwendungen

Für Arbeiten an engen Stellen ist das Akku-Multifunktionswerkzeug besonders vielseitig und mit einem breiten Dremel Zubehör-Set für verschiedene einfache Anwendungen kompatibel. Zu seinem einfachen Bedienkonzept gehört auch ein schneller und werkzeugloser Zubehörwechsel dank der bewährten Dremel EZ Twist Anschlusskappe: Einfach die Anschlusskappe abschrauben, die Spannmutter mit dem integrierten Schlüssel lösen, Zubehör wechseln,Spannmutter festziehen und Kappe wieder aufschrauben. Seine Leistungsstärke für effiziente Einsätze drinnen wie draußen bezieht der Dremel Lite von einem 3,6 Volt Lithium-Ionen-Akku mit 2,0 Ah. Damit er überall einfach genutzt und bequem wieder aufgeladen werden kann, ist er mit einem Micro-USB-Ladekabel ausgestattet.

Der Dremel Lite ist im Handel erhältlich und wird durch ein umfangreiches Zubehör-Set für Multifunktionswerkzeuge ergänzt. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer.

Dremel Lite (ersetzt Dremel 7750)

Akkuspannung/-kapazität: 3,6 V/2,0 Ah

Drehzahlbereich: 8.000 – 25.000 min-1

Zubehör-System: EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel

Länge: 19,5 cm

Gewicht: 270 g

Lieferumfang/Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer: Gerät inklusive 15-teiligem Zubehör-Set, Micro-USB-Ladekabel und Stecker, Quick Start Guide und Zubehör Guide: 69,99 €

