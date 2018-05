Alles aus der Welt des Tees

28 Liter — so viel Tee lässt sich eine Person in Deutschland pro Jahr einschenken. Damit reichen wir natürlich nicht auch nur annähernd an Großbritannien, die Heimat der traditionellen Teezeit (tea time), heran: Hier pflegt man eindrucksvolle 200 Liter pro Jahr zu verbrauchen. Dennoch: Tee wird auch in Deutschland immer beliebter und hat sich mittlerweile als wesentlicher Teil eines jeden Gesundheits-orientierten Lebensstils etablieren können. Gerade Grüner Tee wird dank der in ihm enthaltenen Catechine (EC, ECG, EGC und EGCG) und Tannine als Gesundheitsquell gepriesen.

Die KLINGEL GmbH & Co. KG hat mit ihrem Tee-Guide ein neues E-Book herausgegeben. Dieses ist in Kooperation mit verschiedenen Tee-Sommeliers und dem Deutschen Teeverband e. V. entstanden und enthält — in ebenso interessanter wie leicht verständlicher Form — alles Wissenswerte aus der Welt des Tees: Es handelt bspw. von den verschiedenen Tee-Sorten (Gelber Tee, Grüner Tee, Oolong Tee, Pu Erh Tee usw.), davon, ob und ggf. inwieweit der regelmäßige Tee-Genuss auch der menschlichen Gesundheit dienen kann u. v. m. Eine Handvoll spezieller Tee-Rezepte (u. a. zu pflegender Kosmetik aus Grünem Tee) schließen das E-Book ab.

Für passionierte Tee-Liebhaber/innen eine sehr empfehlenswerte Lektüre! Hier können Sie das E-Book kostenlos herunterladen.

Übrigens: Wer seinen Tee immer optimal zubereiten will, kann sich hierzu eines modernen Teeautomaten/Teebereiters bedienen. Das ETM TESTMAGAZIN hat vor circa einem Jahr 10 verschiedene Modelle geprüft; den Testbericht können Sie hier herunterladen.