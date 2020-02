Nass-/Trockenreiniger „BISSELL® CrossWave™ Cordless“ im Test

Ob nun ein paar Milliliter Espresso herabrinnen, bläulich-schwarz daher strahlende Waldbeeren aus dem Müsli purzeln, die vor sich hin siedende Salsa di pomodoro bis zum Fußboden herunter spritzt oder das Haustier wieder einmal Gras und Erde im Wohnraum verteilt: Der Fußboden muss, einerlei ob’s sich um Holz, Stein oder Polyvinylchlorid handelt, in jedem Haushalt gepflegt werden. So widmet man sich in 73 % von Deutschlands Haushalten mindestens einmal pro Woche der ausgiebigen Fußbodenreinigung. Hierzu wird der Fußboden an allererster Stelle abgesaugt, um den allgegenwärtigen Hausstaub loszuwerden. Danach kann man sich des Fußbodens weiter annehmen: Mit Wasser und Wischer. Diese Art der Fußbodenreinigung ist wirksam, sicherlich, nimmt aber auch viel Zeit in Anspruch. Zeit, die viele von uns mittlerweile nicht einmal mehr haben. Mit dem BISSELL® CrossWave™ Cordless soll dieses Problem jetzt angegangen werden: Mit ihm soll die Fußbodenreinigung nämlich nicht nur schneller, sondern auch sehr viel simpler zu verwirklichen sein. Wie? Durch gleichzeitiges Saugen, Wischen und Trocknen. Dadurch, dass all diese Arbeiten miteinander verbunden werden, sollen Verbraucher/-innen reichlich Zeit sparen können. Wir haben den CrossWave™ Cordless von BISSELL® in den letzten Wochen geprüft und ermittelt, was er in den Haushalten unserer Tester/-innen leisten konnte: Wie die Hart- und Teppichbodenreinigung mit dem BISSELL® CrossWave™ Cordless aussieht und wo die Stärken und Schwächen des Modells angelegt sind, lesen Sie in diesem Test.



BISSELL® CrossWave™ Cordless

Die Fußbodenreinigung ist dadurch, dass sich bei ihr mehrere Arbeitsphasen aneinander reihen müssen, immer wieder langwierig. Für die meisten Verbraucher/-innen, die ihre wertvolle Zeit lieber anderswie verwenden wollen, wäre’s daher wundervoll, wenn man den Fußboden des Haushalts in Minutenschnelle rundum säubern könnte – indem sich all diese Arbeitsschritte gleichzeitig abwickeln ließen. Genau das ist es, was BISSELL® nun mit dem CrossWave™ Cordless verspricht: Er soll spielerisch-leicht zu handhaben und zur wirksamen Hart- und Teppichbodenreinigung geeignet sein: Während des Betriebs werden durch gleichmäßige Drehbewegungen der Bürstenrolle zunächst alle Schmutzpartikel vom Fußboden abgetragen. Das System leitet das Wasser vom Fußboden ins Schmutzwasserbehältnis. Zum weiteren Wischen aber holt das Modell ausschließlich neues Wasser aus dem Frischwassertank. Wie viel Wasser währenddessen ausgegeben werden soll, lässt sich en passant per Tastendruck anpassen: So kann man auch so manch empfindlichen Fußboden in idealer Art und Weise pflegen, ohne (Wasser-)Schäden an ihm zu verursachen. Wird kein Wasser mehr ausgegeben, so wischt die Bürstenrolle unmittelbar nach, um die Dauer des anschließenden Trocknungsvorgangs zu verkürzen. Da das Modell sein Stromreservoir in Gestalt eines modernen Lithium-Ionen-Akkumulators immer bei sich hat, ist es schnell zur Hand und erlaubt auch eine volle Haushaltsreinigung, ohne von Stromquelle zu Stromquelle springen zu müssen.

Die wesentlichen Merkmale

Volumen des Frischwassertanks in ml: 820

820 Volumen des Schmutzwassertanks in ml: 620

620 Max. Rotation der Walze in U/min: 2.500

2.500 Typ des Akkus: Lithium-­Ionen

Lithium-­Ionen Laufzeit in Minuten: 26:45

26:45 Zubehör: Reinigungs- und Ladestation mit Adapter zur Bürstenlagerung, Multi Surface Formula (1 l)

Das Wesentliche Für wen ist der BISSELL® CrossWave™ Cordless geeignet? Für all diejenigen, die nach einer in gleichem Maße schnellen und simplen Art der Fußbodenreinigung suchen. Was ist an dem BISSELL® CrossWave™ Cordless hervorzuheben? Das Modell schöpft den Strom aus einem Lithium-Ionen-Akkumulator. Dadurch, dass es sein Stromreservoir also immer mit dabei hat, ist man während der Fußbodenreinigung nicht von den Maßen eines Stromkabels abhängig. Was ist weiterhin an dem Modell interessant? Das Modell arbeitet mit zwei verschiedenen Tanks, um die Fußbodenreinigung zu optimieren (i. e. einem „Neu-“ und einem „Altwassertank“).

BISSELL® CrossWave™ Cordless – Aufbau und Funktion

Mit dem BISSELL® CrossWave™ Cordless können die meisten der hierzulande vertretenen Fußböden in einem Mal gereinigt werden: So lässt sich das Modell nicht nur über verschlossene Hartböden, sei’s nun ein Holz-, Stein- oder Polyvinylchloridmaterial, sondern auch über Teppichböden manövrieren. Dem Äußeren nach ähnelt er einem normalen Stiel-Staubsauger. Anstelle eines Staubbehälters sind hier allerdings zwei verschiedene Tanks verbaut worden: Der eine versieht das Modell andauernd mit neuem Wasser zur Fußbodenreinigung. Der andere enthält das schon zur Reinigung verwendete Wasser zusammen mit den vom Fußboden abgetragenen Grob- und Feinpartikeln. Der Frischwassertank A ist an der Rückseite des Modells verbaut worden und bietet ein Maximalvolumen von 820 ml. Eine hellweiße, leicht ablesbare Skala weist den aktuellen Füllstand aus und lässt außerdem erkennen, mit wie viel Reinigungsmittel das Wasser zu vermischen ist. Der Schmutzwassertank B wiederum ist über die Front des Modells zu erreichen und der Größe nach auch recht üppig (620 ml). Der maximale Füllstand lässt sich anhand einer weißen Linie ersehen. Wird er erreicht, so kann man man den Schmutzwassertank innerhalb von einer Minute ausleeren. Darüber hinaus stellt der Schwimmer C sicher, dass kein weiteres Wasser vom Fußboden eingesogen wird, sobald der maximale Füllstand erreicht worden ist. Um Partikel aus dem Wasser abzuschöpfen, ist hier auch noch ein einzeln heraushebbares Sieb gegeben. Über dem Schmutzwassertank ist außerdem ein Filter D installiert worden, um Schmutzpartikel aus dem Wasser herauszuhalten. Der Schmutzwassertank und der Filter können problemlos mit normalem Wasser gereinigt werden.

Zur Erstinbetriebnahme ist nur noch der Stiel E mit dem Gerät zu verbinden. Dazu wird er in die Mulde des Gehäuses gepresst, bis er hier hör- und spürbar einrastet. Am Handteil sind alle wesentlichen Tasten F vorhanden: Bei ihnen handelt es sich um zwei Tasten zur Wahl der jeweiligen Fußbodenart (Hartboden: hard floor bzw. Teppichboden: area rug) und eine weitere Taste, durch deren Druck manuell Wasser ausgegeben werden kann. Das heißt also, dass sich die Wasserausgabe nicht nur an den zu pflegenden Fußboden, sondern auch an die Art und das Ausmaß der jeweils gegebenen Flecken anpassen lässt.

Das Wasser wird zusammen mit dem Reinigungsmittel an die Bodendüse bis hin zur rotierenden Bürstenrolle G geleitet und hüllt diese gleichmäßig von allen Seiten ein. Die Bürstenrolle selbst ist mit ~10 mm hervorsprießenden, weichen Borsten aus Mikrofaser und Nylon versehen. Das Modell ist daher zur Hartboden- und auch zur Teppichreinigung großartig geeignet. Mit einer Zahl von bis zu 2.500 Umdrehungen pro Minute wird der Fußboden gereinigt, während Grob- und Feinpartikel nach und nach abgetragen werden.

Für vollen Bewegungsspielraum ist im Modell ein starker Lithium-Ionen-Akkumulator (36 V) H verbaut worden. Dank dieses mobilen Stromspeichers ist man bei der Haushaltsarbeit nicht von den Maßen eines Stromkabels abhängig, sondern kann das Modell vielmehr durch alle Zimmer des Haushalts manövrieren.

Wie es um die aktuelle Kapazität des Akkus bestellt ist, lässt sich anhand eines dreigliedrigen Akkusymbols I erkennen. Leuchten alle drei Balken in strahlend-hellem Weiß, ist der Akku voll und es ist eine Arbeitszeit von durchschnittlich 26:45 Minuten zu verwirklichen. Mit abnehmender Akkukapazität erlöschen die einzelnen Balken nacheinander. Sobald der letzte Balken blinkt, muss man das Modell schnellstens wieder in die Reinigungs- und Ladestation stellen: Der Akku hält dann nämlich nur noch maximal 2:22 Minuten durch. Zur Reinigung kann das Reinigungsprogramm per Tastendruck J aktiviert werden. Dazu sind 130 ml Wasser in die Station zu geben. Während der Reinigung zieht das Modell das Wasser ein und spült dabei das System durch.

Der BISSELL® CrossWave™ Cordless im Überblick Den BISSELL® CrossWave™ Cordless wird man vor allem in „dynamischeren“ Haushalten willkommen heißen. Schließlich spielt er seine Flexibilität da aus, wo der Fußboden nur den ein oder anderen Moment strahlend-rein bleibt, bevor’s schon zum nächsten Malheur kommt: Der BISSELL® CrossWave™ Cordless ist in solchen Situationen schnell zur Hand und dank seines modernen Lithium-Ionen-Akkus (36 V) nicht von den Maßen eines Stromkabels abhängig: Während der Fußbodenreinigung ist ein Höchstmaß an Freiheit gegeben, das auch ein spontanes Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Wohnräumen erlaubt. Das Modell ist geeignet, um die allermeisten Fußböden zu säubern: Hier kann es nicht nur Grob- und Feinpartikel, sondern außerdem auch noch Milch, Wasser und Co. einziehen. Der Fußboden muss vor dem Wischen also nicht einmal mehr gesaugt werden, denn: Der BISSELL® CrossWave™ Cordless verrichtet beide Arbeiten in einem Mal. Auch Teppichböden und (Flur-)Matten können mit dem Modell leicht gepflegt werden: Selbst widerspenstiges Tierhaar, das in den Haushalten vieler Tierhalter/-innen nur so hin und her wirbelt, verschwindet in Minutenschnelle. Aber: Das Walzensystem reicht leider nicht bis an die äußersten Fußbodenränder heran, sodass man an den Fußleisten noch immer von Hand nacharbeiten muss. Die Handhabung ist sehr simpel: Es müssen bis zu 820 ml maximal 60 °C warmes Frischwasser in den hinteren Tank gegeben werden. Das Wasser sollte anschließend nur noch mit der MultiSurface Formula von BISSELL® vermischt werden. Welch Mischverhältnis sich hier empfiehlt, kann man anhand einer hellweißen, bei normalen Lichtverhältnissen leicht ablesbaren Skala erkennen. Danach lassen sich leichte, mittlere und auch so manch schwere Flecken von allen verschlossenen Hartböden ablösen. Wie viele Hübe es hierzu braucht, ist von der Art und dem Ausmaß der Flecken abhängig. Die Bodendüse lässt sich dank ihres ausladenden Räderwerks leicht über Hart- und Teppichböden schieben. Mit einem Neigungswinkel von maximal 60° ist eine annehmbare Flexibilität gegeben: Man kann mit der Bodendüse problemlos auch um Mobiliar herum manövrieren. Diejenigen Flächen aber, die von Fußboden-nah abschließenden Möbeln verstellt werden, lassen sich nicht voll erreichen, denn: Der Stil kann um maximal 60° nach hinten geneigt werden. Bei noch größerer Neigung hebt sich die 7,5 cm hohe Bodendüse vorne vom Fußboden ab. Das Handteil bietet ordentlichen Grip und steht in einer Höhe von 100 bis 116 cm über dem Fußboden, lässt sich aber leider nicht an die Größe der Verbraucherin/des Verbrauchers anpassen. Der Lithium-Ionen-Akku ist so ausdauernd, dass man mit dem Modell 26 : 45 Minuten am Stück arbeiten kann: Das ist vollkommen ausreichend, um die Fußböden in einem Haushalt durchschnittlicher Größe in einem Mal zu säubern. Wie es um den aktuellen Füllstand des Akkus bestellt ist, lässt sich zwar nicht präzis, anhand der drei LEDs aber immerhin näherungsmäßig erkennen (100–70 %, 69–40 %, 39–10 % und unter 10 %). Sobald der Akku leer ist, braucht’s nur durchschnittlich 3 : 25 Stunden, um ihn wieder voll zu laden. Während des Ladens kann er problemlos in seiner Reinigungs- und Ladestation positioniert werden. Um nach Abschluss der Haushaltsarbeit noch schnell die Bodendüse einschließlich der Bürstenrolle zu säubern, kann man mit dem zum Zubehör zählenden Messbecher das passende Maß an Wasser abmessen, das anschließend in die Schale der Reinigungsstation gegeben werden muss. Per Tastenbetätigung schmeißt man dann nur noch das Reinigungsprogramm an: Das Modell zieht währenddessen das neue Wasser ein und spült mit ihm das System durch. Wenn man vorher Fett bzw. Fett-reiche Lebensmittel vom Fußboden abgetragen haben sollte, empfiehlt es sich, die Bürstenrolle herauszunehmen und von Hand ab- und auszuspülen. Auch die Bodendüse sollte man regelmäßig mit einem leicht nassen Tuch abwischen. Mindestens einmal pro Jahr sollte man die Walze schließlich auswechseln: Eine neue ist im BISSELL®-Onlineshop zu einem Preis von 14,99 € (UVP) erhältlich. Alles in allem konnte der BISSELL® CrossWave™ Cordless die Tester/-innen mit seiner simplen Handhabung und seiner immerhin größtenteils „sehr guten“ Reinigungsleistung beeindrucken: Daher erhält er mit 93,3 % das wohlverdiente Testurteil „sehr gut“. C. Efselmann

Video

Kurzbewertung

Handhabung: 4,5 von 5,0 Reinigung: 4,5 von 5,0 Ausstattung: 4,5 von 5,0 Betrieb: 4,5 von 5,0

Pro

schnell zur Hand

Beseitigung von festen und flüssigen Verschmutzungen

Parkposition

Contra

mittelmäßige Randreinigung

nur leicht neigbar

Größe, Gewicht und Co.



Die blauen und weißen Fasern der Bürstenrolle zeichnen sich durch ihre eindrucksvolle Feinheit aus und schonen dadurch den Fußboden: Trotz der hohen Rotationszahl von bis zu 2.500 U/min kam es während des Tests auch an empfindlichen Fußböden nicht zu Schäden. Die einzelnen hellroten Faserbündel bestehen aus robustem Nylon.

Der Nass-/Trockenreiniger CrossWave™ Cordless von BISSELL® ist ohne Fehl und Tadel verarbeitet worden: Die hier und da gegebenen Spaltmaße sind gleichmäßig und das Modelläußere lässt keine von der Produktion her rührende Makel erkennen. Das Modell misst 116,0 × 21,0 cm (H max x T max ). Die Bodendüse ist mit 29,5 cm (B max ) großzügig gestaltet worden und erlaubt dadurch eine ebenso simple wie schnelle Fußbodenreinigung. Hier ist eine 23,0 cm breite Bürstenrolle (Multi Surface) verbaut worden, aus der bis zu 10 mm messende Fasern hervorsprießen.



Die Ladestation dient, anders als es der Name vermuten ließe, nicht nur dem Laden: In ihr wird das Modell nämlich auch gereinigt und gepflegt.

Das Modell arbeitet mit einem Lithium-Ionen-Akku (36 V). Laden lässt sich das Modell, indem man es in seine planschwarze Ladestation stellt. Das Stromkabel, das die Ladestation mit Strom speist, misst 152 cm (L): Das reicht in den allermeisten Haushalten aus, um die Ladestation an einer geeigneten Stelle zu positionieren. Der Rest des Stromkabels lässt sich übrigens unter der Ladestation ordentlich einwickeln.

Der aktuelle Ladestand des Akkus wird anhand von drei gleichmäßig leuchtenden LEDs am Modell selbst angezeigt: Leuchten alle LEDs kontinuierlich in hellem Weiß, ist der Akku zwischen 100 und 70 % voll. Wenn nur noch zwei der LEDs leuchten, verbleiben immerhin noch 69 bis 40 %. Leuchtet indes nur noch eine LED, sind’s nurmehr 39 bis 10 %. Unter 10 % wechselt die Farbe des ursprünglich weißen Lichts hin zu einem mahnenden Rot: Hier verbleibt eine Arbeitszeit von durchschnittlich bloß noch 2 : 22 Minuten.



Der Tank ist mit einer leicht ablesbaren, weißen Skala versehen: Sie weist den maximalen Füllstand an Wasser (Water) und Reinigungsmittel (Formula) aus, abhängig von der Größe der zu pflegenden Fläche (Small bzw. Large Area).

Das Modell arbeitet mit zwei einzelnen Tanks, sodass gewährleistet wird, dass ausschließlich sauberes Wasser zur Fußbodenreinigung verwendet wird. In den vorderen Tank wird ein Großteil des per Tastendruck ausgegebenen Wassers einschließlich der vom Fußboden abgetragenen Grob- und Feinpartikel gesogen. Dieser Tank hat ein Maximalvolumen von 620 ml. Der hintere Tank wiederum ist derjenige, aus dem das Modell während der Fußbodenreinigung immer neues Frischwasser samt Reinigungsmittel schöpft. Dessen Maximalvolumen ist mit 820 ml noch ein bisschen üppiger.



Das Zubehörpaket kann sich sehen lassen: Das Modell kommt mit einer Bürstenrolle, einer Ladestation und einem Messbecher (130 ml).

Als Zubehör weiß das Modell außerdem noch einen Liter Reinigungsmittel (Multi Surface Formula) zu bieten: Hierbei handelt es sich um ein spezielles Fußbodenreinigungsmittel, das laut BISSELL® über allen verschlossenen Fußböden verwendet werden kann. Es lässt sich natürlich auch später noch im BISSELL®-Onlineshop erwerben: Zu einem Preis von 14,99 € pro Liter (UVP). Mit einem Liter dieses Reinigungsmittels ließen sich im Test durchschnittlich ~722 m² Fläche bearbeiten.

Die Handhabung

Schon die Erstinbetriebnahme ist sehr simpel: Die Bodendüse ist schließlich bereits von Werk aus vormontiert, sodass nur noch der Stiel mit dem Modellkörper verbunden werden muss. Dazu wird er mit maßvollem Druck gegen die hier gegebene Mulde gepresst, bis er wahrnehmbar einrastet. Danach hält er vollkommen sicher und löste sich während des Tests nicht auch nur einmal von allein ab.



Bissell® hat dem Handteil eine spezielle Struktur verliehen: Dadurch hat man während der Arbeit sicheren Grip.

Das Handteil steht in einer Höhe von 100 bis 116 cm über dem Fußboden: Wiewohl das Handteil nicht höhenverstellbar ist, also nicht an die Größe der Verbraucherin/des Verbrauchers angepasst werden kann, ließ er sich von all unseren Tester/-innen leicht handhaben (H min : ~1,60 m, H max : ~2,00 m), ohne dass sie sich während der Haushaltsarbeit „verrenken“ mussten. Das Handteil ist nicht mit Gummi ummantelt worden, bietet aber dennoch einen sehr sicheren Halt. Das kommt vor allem daher, dass das Handteil die Hand von allen Seiten einschließt und es immerhin an derjenigen Seite, die man mit der Hand unmittelbar zu berühren pflegt, eine ordentliche Struktur vorweisen kann: Das vermittelt vollkommen ausreichenden Grip.



Das Modell bietet zwei per Tastendruck anwählbare Modi: Mit einem lässt sich Hart- (hard floor) und mit dem anderen Teppichboden (area rug) pflegen.

Für den Daumen mühelos erreichbar sind hier zwei jeweils 2,0 × 1,8 cm (T × B) messende Tasten angebracht worden. Mit der ersten von ihnen wird der Modus zur Hartbodenreinigung (hard floor) an- und ausgewählt. In diesem Modus können alle verschlossenen Hartböden bearbeitet werden.



Mit jedem Tastendruck leitet das System weiteres Wasser bis an die Bürstenrolle. Das heißt also, dass man das Wasser selbst dosieren und an die jeweils gegebenen Flecken anpassen kann.

Die Wasserausgabe wird über eine weitere, 4,0 × 1,2 cm (L × B) messende Taste geregelt. Die Taste ist an der Innenseite des Handteils installiert worden und daher sehr leicht zu erreichen. Hier hatten weder unsere links- noch unsere rechtshändigen Tester/-innen Probleme zu verzeichnen. Bei jeder Tastenbetätigung leitet das Modell Frischwasser an die Bürstenrolle. Dies lässt sich auch äußerlich erkennen: Durch ein helles Leuchten der LEDs an der Bodendüse. Wann immer nicht Hartböden gereinigt, sondern Teppichböden und (Flur-)Matten gepflegt werden sollen, ist die vordere Taste zu drücken. Dadurch nämlich wechselt das Modell in den Teppichpflegemodus (area rug). Wodurch sich dieser Modus auszeichnet? Vor allem dadurch, dass mit jeder Tastenbetätigung messbar mehr Frischwasser ausgegeben wird (+ 85,7 %).

Der Frischwassertank lässt sich durch leichtes Ziehen aus dem Modell herausnehmen. Danach können 350 bis 730 ml Wasser durch den runden, 2,6 cm messenden Einlass in den Tank gegossen werden. Das Wasser sollte nie wärmer als 60 °C sein.



Außerdem liegen dem Lieferumfang 1,0 Liter Multi Surface Formula von BISSELL® bei.

Mit wie viel Reinigungsmittel (Multi Surface Formula) das Wasser vermischt werden sollte, lässt sich anhand weiterer Skalenstriche ablesen: Bei minimalem Füllstand sind es 75 ml, bei maximalem Füllstand 90 ml. Die hier angegebenen Milliliterzahlen sollen laut BISSELL® ausreichen, um Flächen von bis zu 27 m² resp. 55 m² zu bearbeiten. Wir haben mit einem vollen Tank Flächen von durchschnittlich 65 m² in unseren Testräumlichkeiten säubern können. Aber: Wie viel Fläche sich letzten Endes abdecken lässt, ist von der Art des Fußbodens, der Art und dem Ausmaß der Flecken sowie der Anzahl der Tastenbetätigungen abhängig.

Wird der Frischwassertank während der Arbeit ausgeschöpft, wird leider weder ein akustisches noch ein optisches Signal ausgegeben. Das bedeutet also, dass man den aktuellen Wasserstand regelmäßig von sich aus prüfen sollte. Wann immer großangelegte Haushalte gereinigt werden, muss man den Betrieb mindestens einmal pausieren. Um den CrossWave™ Cordless in einer solchen Situation zu „parken“, wird der Stiel um ~10° nach vorne geneigt. Nach hörbarem Einrasten hat er einen sicheren, stabilen Stand und widersteht auch leichten Stößen, ohne hin und her zu kippeln. Nachdem neues Wasser in den Tank gegeben wurde, lässt sich dieser per Schraubverschluss dicht verschließen und mit leichtem Druck wieder in das Modell einsetzen.

Vor Beginn eines jeden Reinigungsgangs sollte die Walze gleichmäßig mit Wasser benetzt werden. Hierzu braucht’s nur einen circa 10 Sekunden dauernden Tastendruck. Die Bodendüse sollte man währenddessen an ein und derselben Stelle des Fußbodens halten. Ist die Walze dann ausreichend mit Wasser versehen worden, lässt sich der CrossWave™ Cordless über Holz-, Stein-, Polyvinylchlorid-, und auch Teppichböden schieben. Für eine geradlinige Bewegung hat BISSELL® der Bodendüse des Modells zwei üppige (Ø: 5,0 cm) Gummiräder gegeben. Während des Tests brach die Bodendüse weder über Hart- noch über Teppichböden aus.

Aber: Wenn Teppichböden gereinigt werden sollen, muss man die Bodendüse doch sehr druckvoll voran schieben, um sie durchs Flor manövrieren zu können. Das Ausmaß des Widerstandes ist von der Florhöhe des Teppichs abhängig. Hartböden wiederum können ohne jegliche Mühe gereinigt werden.



Die Flexibilität der Bodendüse zu den Seiten hin ist vollkommen ausreichend (∡ max : ~30,0°): Dadurch ist’s sehr leicht, das Modell durch den Haushalt und zwischen Mobiliar hindurch zu manövrieren.

Das Gelenk an der Bodendüse erlaubt es außerdem, sie um 60° hin und her zu drehen (30° nach links, 30° nach rechts). So lässt sich der jeweilige Fahrtwinkel zwar nicht in einem Mal voll verändern. Die hier gegebene Flexibilität reicht aber allemal aus, um die Bodendüse um Hindernisse (u. a. Mobiliar) herum zu schieben.



Durch den hier gegebenen Neigungswinkel (∡ max : ~30,0°) kann man den allermeisten Hindernissen problemlos ausweichen: Zu Stößen kommt es meistens nur, weil der Stiel (samt Lithium-Ionen-Akku) zu ausladend ist.

Nach hinten hin kann der Stiel um bis zu 60° geneigt werden. Wird er darüber hinaus geneigt, verliert die vordere Walze den Kontakt zum Fußboden. Wirklich weit lässt sich die 7,5 cm hohe Bodendüse daher nicht unter Fußboden-nah abschließende Möbel, wie beispielsweise Low-, Side- und/oder Highboards, schieben.

Der vom Fußboden abgetragene Schmutz wird zusammen mit einem Teil des Wassers in den Schmutzwassertank gesogen. Dieser ist an der Vorderseite des Modells verbaut worden.



Sollte das Wasser den maximalen Füllstand des Tanks erreicht, muss man ihn leeren. Hier ist ein weißer Füllstrich samt Text gegeben (Full).

Wann das Maximalvolumen von 620 ml erschöpft und der Tank zu leeren ist, lässt sich anhand des auch hier gegebenen, weißen Füllstrichs erkennen. Damit man nicht versehentlich über den maximalen Füllstand hinauskommt, hat BISSELL® das Modell an dieser Stelle mit einem Schwimmer versehen: Dieser stellt sicher, dass das Modell bei Erreichen des Maximalvolumens nichts weiter vom Fußboden einziehen kann. Dies lässt sich auch akustisch wahrnehmen: Wir maßen hier vereinzelte Schalldruckpegelspitzen von 79,6 dB(A).

Zur Reinigung kann der Tank mühelos entnommen werden. Der Filter ist nicht mechanisch mit dem Modellinneren verbunden und lässt sich daher problemlos herausnehmen.



Das Sieb erleichtert das Entleeren des Tanks: Er lässt sich hochheben, um alle Grobpartikel (Ømin : 4,0 mm) aus dem Wasser zu schöpfen.

Der Schmutzwassertank ist mit einem grauen Sieb aus Hartplastik versehen. Mit ihm lassen sich Schmutzpartikel (Ø min : 4,0 mm) hoch- und aus dem Wasser herausheben: Das erlaubt eine simple Entsorgung. Sowohl der Tank als auch der Filter können mit normalem Wasser gereinigt werden.



Auch die Lamellen des Filters müssen regelmäßig gereinigt werden. Hierzu muss man sie nur ab und an mit Wasser auswaschen.

Wie regelmäßig der Filter ab- und ausgespült werden sollte, wird von BISSELL® leider nirgends angegeben. Während des Tests hat sich aber erwiesen, dass er spätestens dann gereinigt werden sollte, wenn sich an ihm schon in wahrnehmbarem Maße Staub absetzt. Vor dem Wiederzusammenbau muss das Wasser aus allen Teilen des Modells verschwunden sein – das kann beim Filter bis zu 24 Stunden dauern, abhängig von der Feuchte und Temperatur im Haushalt.



Damit das Modell gereinigt werden kann, braucht‘s vor allem eines: Frisches Wasser. Bis zu 130 ml können über einen seitlichen Adapter in die Reinigungsstation gegossen werden. Da der Einlass des Adapters mit 9,0 mal 4,6 cm (B min x T max ) sehr ausladend ist, „tröpfelt“ hier auch nichts daneben.

Nach jeder Fußbodenreinigung muss auch noch das Modell selbst gepflegt werden: Dazu werden mit dem zum Zubehör zählenden Behältnis 130 ml Wasser in die Schale der Lade- und Reinigungsstation gegeben und der BISSELL® CrossWave™ Cordless in ihr positioniert.



Die Reinigungsstation bietet kein vollautomatisches Reinigungsprogramm: Das Modell wird vielmehr nur während der Tastenbetätigung gereinigt. Für einen ordentlichen Reinigungsgang empfiehlt sich eine Dauer von mindestens 15 Sekunden.

Anschließend braucht’s nur noch eine ~15 Sekunden dauernde Tastenbetätigung: Währenddessen zieht das Modell das neue Wasser ein und spült sowohl die Bodenwalze als auch das System gleichmäßig durch. Danach ist der Schmutzwasserbehälter herauszunehmen und zu säubern. Auch der Bereich unmittelbar unter der Bodendüse und unter dem Schmutzwassertank sollte mit einem leicht nassen Tuch gereinigt werden.



Nach Beendigung des Reinigungsprogramms kann die Bürstenrolle entnommen ...



… und zum Trocknen im seitlichen Adapter verstaut werden (vertikal).

Die Bodenwalze kann man nach Abschluss des Reinigungsgangs herausnehmen und zum Trocknen vertikal in der Ladestation abstellen. Falls einmal erhebliche Flecken an der Walze selbst gegeben sein sollten, kann man sie hervorholen und unter Wasser ein weiteres Mal ab- und ausspülen. Da sich während der Haushaltsarbeit auch Haare um die Bürstenrolle wickeln können, muss man dann und wann eine Schere zur Hand nehmen: So lassen sich die Haarsträhnen auseinander schneiden und anschließend aus der Bürstenrolle herausziehen. Mit der Zeit nutzen sich die hier vorhandenen Fasern aber mehr und mehr ab. Daher empfiehlt es sich, die Bürstenrolle ein- bis zweimal pro Jahr zu erneuern; je nachdem, wie regelmäßig man das Modell im Haushalt verwendet. Eine Bürstenrolle ist in BISSELL®s Onlineshop zu einem Preis von 14,99 € (UVP) zu haben.

Reinigungsleistung Wir haben während des Tests 12 verschiedene Arten von Fußböden gereinigt, um die Stärken und Schwächen des Modells in puncto Fußbodenreinigung ausgiebig prüfen zu können: Hierzu zählten Fußböden aus Holz, Stein und Polyvinylchlorid – also aus Materialien, die auch in den meisten Haushalten von Verbraucher/-innen gegeben sind. Wir haben die Fußböden vor jedem Reinigungsgang mit verschiedenen Flecken versehen – zum einen ohne anschließende Trocknung und zum anderen mit anschließender, 24 Stunden dauernder Trocknung bei einer Temperatur von durchschnittlich 24 °C. Danach haben unsere Tester/-innen ermittelt, wie viele Male man das Modell durchschnittlich über die Flecken schieben musste, um sie rückstandslos abzulösen. Hier stellen wir eine Handvoll Reinigungsergebnisse exemplarisch dar:

Espresso (100 ml über 2 m²) … enthält in seiner Crema nicht nur verschiedene Öle, sondern auch spezielle Karamelisations- und Kondensationsprodukte, die durch die Maillard-Reaktion während des Röstvorgangs entstehen: Durch sie erhält der Espresso unter anderem seine wundervolle, vereinzelt bis ins Schwarz hineinreichende Farbe, die sich nur schwer von hellen Fußböden ablösen lässt.

Im Test brauchte es durchschnittlich 1 (ohne vorangegangene Trocknung) bzw. 3 (mit vorangegangener Trocknung) Hübe, um den Espresso verschwinden zu lassen.

Tomatensoße (100 ml über 2 m²) … hinterlässt auch an Fußböden beharrliche Spuren. Das kommt vom Lycopin, einem Carotinoid, das den Tomaten ihre hell strahlende Farbe verleiht. Daher und dank des natürlichen Fruchtzuckers bereitet Tomatensauce problematische Flecken, die man nur mit viel Mühe wieder ab- und ausreiben kann.

Im Test brauchte es durchschnittlich 3 (ohne vorangegangene Trocknung) bzw. 5 (mit vorangegangener Trocknung) Hübe, um die Tomatensoße abzuwischen.

Kakao (80 ml über 2 m²)… enthält schon von Natur aus viel Fett (~ 54 %). Während der Kakao weiterverarbeitet wird, verliert er zwar einen Teil hiervon. Die meisten Hersteller reichern ihn aber noch mit Massen von Haushaltszucker an. Bereitet man den Kakao dann mit Vollmilch (~ 3,8 %) zu, so lässt er sich nur noch schwer vom Fußboden ablösen.

Im Test brauchte es durchschnittlich 3 (ohne vorangegangene Trocknung) bzw. 11 (mit vorangegangener Trocknung) Hübe, um den Kakao verschwinden zu lassen.

Die Leistung

Wie eingangs angesprochen, ist der BISSELL® CrossWave™ Cordless sowohl zur Hart- als auch zur Teppichbodenreinigung geeignet. Wie viel Wasser während der Fußbodenreinigung abgegeben werden soll, ist von der Art des Fußbodens und der Dauer des Tastendrucks abhängig:

So wird bei der Hartbodenreinigung (Modus: hard floor) binnen 60 Sekunden bei konstantem Tastendruck maximal 56 ml Wasser abgegeben. Bei der Teppichbodenreinigung (Modus: area rug) sind’s mit 104 ml Wasser sehr viel mehr (+ 85,7 %). Um einen Teil des Wassers nach der Reinigung wieder einzuziehen und den Fußboden dadurch schneller abtrocknen zu lassen, empfiehlt es sich, mit dem Modell noch einmal über das jeweilige Fußbodenareal zu manövrieren (ohne Tastendruck): Währenddessen wird schließlich ein Teil des Wassers wieder hoch in den Tank gesogen. Im Test brauchte es durchschnittlich 4 : 00 Minuten, bis jegliches Wasser vom gereinigten Fußboden verschwunden war. So hinterlässt das Modell auch keine Schlieren. Während des Tests kam es nur in einem Szenario regelmäßig zu Schlieren: Wann immer der Fußboden in erheblichem Maße mit Fetten oder Fett-reichen Lebensmitteln verschmutzt worden ist, zieht das Modell Schlieren hinter sich her.

Hier empfiehlt es sich, die Bürstenrolle herauszunehmen, sie mit geeignetem Reinigungsmittel ab- und auszuspülen und die entsprechenden Stellen des Fußbodens anschließend noch einmal zu bearbeiten.

Um die Reinigungsleistung des Modells beurteilen zu können, wurden während des Tests verschiedene Fußböden von den Tester/-innen mehrmals mit diversen Flecken präpariert. Die Reinigungsleistung wurde zum einen 5 Minuten und zum anderen 24 Stunden nach dem Vorbereiten der Fußböden geprüft (Näheres s. u., S. 95).



Das Modell kann auch Trockenes vollkommen problemlos vom Fußboden ablösen. Hierzu braucht es meistens nur den ein oder anderen Hub mehr (im Bild: Espresso über Holzboden).

Flecken, zu denen es in den allermeisten Haushalten regelmäßig kommen wird, wie solche von Espresso, Milch- bzw. Milchalternativen oder Tomatensauce, ließen sich im Test mit maximal drei Hüben rückstandslos abwischen. Auch die im Test simulierten Fuß- bzw. Schuhspuren (Erde) widerstanden meistens nur einem Hub. Anders verhält es sich mit Lebensmitteln, die viel Fett und/oder „kurze“ Kohlenhydrate, wie bspw. Haushaltszucker, enthalten: Diese lassen sich zwar nach maximal drei Hüben auch nicht mehr am Fußboden erkennen; die Lebensmittelreste bleiben aber in den Walzen zurück. Für eine gleichmäßig-gründliche Haushaltsreinigung muss die Bodenwalze daher ab- und ausgespült sowie das jeweilige Fußbodenareal noch ein weiteres Mal bearbeitet werden.

Einerlei, ob’s nun ein paar Milliliter des Espressos, Cappuccinos oder Latte macchiatos sind: Der CrossWave™ Cordless kann auch solche Flecken mit nur einem Hub abwischen. Doch auch hier sollte die Bürstenrolle vor dem weiteren Reinigungsgang einmal ab- und ausgespült werden, um keine Schlieren zu hinterlassen.



Die allermeisten Grobpartikel (Ømax : ~2,0 cm) verschwinden schon beim ersten Hub im Modellinnenraum (im Bild: Erde/Lehm über Steinboden).

Durch das Modell werden sowohl Fein- als auch Grobpartikel problemlos eingesogen und weiter in den Schmutzwasserbehälter getragen. Hier kann man sie dank des speziellen Siebs leicht aus dem Wasser herausheben.

Zum Lösen von Trockenem braucht das Modell verständlicherweise ein paar Hübe mehr: So nahm Espresso durchschnittlich 3 Hübe, Tomatensauce durchschnittlich 5 Hübe und alles, was in erheblichem Maße Zucker enthält (u. a. Marmelade), durchschnittlich 12 Hübe in Anspruch. Hier empfiehlt es sich, die Bodendüse den ein oder anderen Moment über dem jeweiligen Fleck zu halten und sie nur um ein paar Millimeter voran zu schieben und wieder zurückzuziehen. Es sollte kontinuierlich Wasser ausgegeben werden, um die Flecken schnell einzuweichen. Nur so lassen sie sich anschließend rückstandslos abwischen. Interessant: Erd- und Schlammspuren verschwanden während des Tests schon mit nur einem Hub.



Je nachdem mit welcher Seite man den Fußbodenrand berührt, bleibt eine Spur von 2,3 bzw. 3,5 cm (B max ) unbearbeitet zurück.

An den Fußbodenrändern ist die Reinigungsleistung leider nur durchwachsen: Hier wird nämlich deutlich, dass die Bodenwalze nicht bis an den Fußbodenrand, also die Fußleisten, heranreichen kann. Während des Tests blieb an solchen Stellen immer eine 2,3 bzw. 3,5 cm messende (B max ), nicht-gereinigte Spur zurück, abhängig von der Seite der Bodendüse. Hier muss man also von Hand nacharbeiten.

Für die Teppichbodenreinigung empfiehlt es sich, den zu diesem Zweck konzipierten Modus (area rug) anzuschalten. Wirklich problematische Flecken lassen sich aber leider auch in diesem Modus nicht rückstandslos aus den Fasern des Teppichbodens lösen. Für Tierhalter/-innen ist das Modell dennoch großartig, denn: Tierhaare werden mit einem Hub größtenteils eingesogen, sodass der Teppich anschließend wieder ansprechend aussieht. Auch wirken die ursprünglichen Farben des Teppichbodens nach einem Reinigungsgang mit dem Modell wieder strahlender als zuvor. Das Modell ist daher vielleicht nicht ideal zur großangelegten Teppichbodenreinigung, sehr wohl aber zur nachgelagerten Teppichbodenpflege.

Der Betrieb (Akku und Co.)



Der aktuelle Füllstand des Lithium-Ionen-Akkus lässt sich immer anhand des Akkusymbols erkennen (im Bild: ~70 bis 100 %).

Mit vollständig geladenem Akku bietet der CrossWave™ Cordless eine durchschnittliche Arbeitszeit von 26 : 45 Minuten. Während des Tests konnten so Flächen von maximal ~65 m² in einem Mal gereinigt werden. Wie viel Fläche sich aber wirklich abdecken lässt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von Art und Ausmaß der jeweils gegebenen Flecken. Der Ladevorgang soll laut BISSELL® 4 Stunden in Anspruch nehmen.



Sobald das letzte Element des Akkusymbols rot blinkt, kann das Modell nur noch die ein oder andere Minute betrieben werden (durchschn. 2:22 min).

Wir maßen eine durchschnittliche Ladezeit von nur 3 : 25 Stunden (- 14,6 %). Das heißt also: Für jede Minute Arbeitszeit muss der CrossWave™ Cordless also 7 : 39 Minuten am Stromnetz verweilen. Während der Hartbodenreinigung ermittelten wir aus einem Abstand von einem Meter einen A-bewerteten Schalldruckpegel von durchschnittlich 70,9 dB(A); vereinzelt wurden Spitzen in Höhe von 75,8 dB(A) erreicht.

Reinigungsbeispiele

Müsli mit Beerenallerlei und Milch (3,5 %) verschwand mit nur einem Hub (im Bild: über Holzboden).

5 Hübe reichen aus, um ein zersplittertes Hühnerei (Größe M) rückstandslos abzuwischen (im Bild: über Steinboden).

Schuhabdrücke aus nasser Erde brauchen normalerweise nur 2 Hübe (im Bild: über Steinboden).

Mit 15 Hüben werden (Flur-)Matten so gereinigt und gepflegt, dass sie sehr viel heller strahlen.

Katzen-/Hundepellets zieht das Modell mit maximal 2 Hüben ein (Ømax: 10 mm) (im Bild: über Hartvinylboden).

Das Modell zieht nur in einer Situation sichtbar Schlieren: Nach dem Abwischen von Fetten. Daher sollte die Walze unmittelbar danach ab-/ausgespült werden.

Technische Daten Hersteller/Modell BISSELL® CrossWave™ Cordless Maße des Modells in cm (H max x B max x T max ) 116,0 × 29,5 × 21,0 Gewicht des Modells in kg 4,9 Breite der Bodendüse in cm 29,5 Typ des Akkus Lithium-Ionen Nennspannung des Akkus in V 36 Höhe des Handteils in cm 100–116 Funktionen Saugen, Wischen & Trocknen Arbeitszeit in min:s

(lt. Hersteller) 28 : 17 Arbeitszeit in min:s

(gemessen, durchschn.) 26 : 45 Ladezeit in h:min

(lt. Hersteller) 04 : 00 Ladezeit in h:min

(gemessen, durchschn.) 03 : 25 Material des Gehäuses Kunststoff Volumen des Frischwassertanks in l 0,82 Volumen des Schmutzwassertanks / Staubbehälters in l 0,62 Volumen der Reinigungsstation in ml 100 Leistung in W

(lt. Hersteller) 250 Maximale Lautstärke in dB(A)

(gemessen aus einem Abstand von 1 m) 75,8 Maximale Lautstärke in dB(A)

(gemessen aus einem Abstand von 1 m) Maximale Fläche in m²

(lt. Hersteller) 55 Rotation der Walze in U/min

(lt. Hersteller) 1.900–2.500 Zubehör MultiSurface Brush Roll,

MultiSurface Formula (1 l), Lade- und Reinigungsstation

Bewertung Hersteller/Modell % BISSELL® CrossWave™ Cordless Handhabung 20 92,8 Bedienung 40 98,0 Flexibilität 40 89,0 Reinigung und Wartung 20 90,0 Reinigung 60 93,2 Feuchtreinigung 35 94,0 Fleckenbeseitigung (leicht bis mittelschwer) 35 93,5 Ecken- und Kantenreinigung 20 90,7 Fleckenbeseitigung (schwer) 10 94,0 Ausstattung 10 92,0 Bedienungsanleitung 5 84,0 Materialverarbeitungsqualität 45 94,0 Zubehör 50 91,0 Betrieb 10 91,5 Arbeitszeit (Akku) 40 97,4 Ladezeit (Akku) 40 85,3 Lautstärke 20 91,9 Bonus / Malus +0,5 zur Reinigung von Teppichböden geeignet Preis in Euro (UVP) 429,00 Durchschnittlicher Marktpreis in Euro 362,22 Preis-/Leistungsindex 3,88 Gesamtbewertung 93,3 % („sehr gut“)