Mit vollkommen natürlichen Hausmitteln

Es lässt sich leider nicht vermeiden: Wann immer man die Mikrowelle nutzt, kann es hier und da zu Spritzern kommen. Freilich, eine Mikrowellenhaube hält so manches zurück; aber auch nach dem Abheben können sich die noch heißen Saucen, Suppen und Co. selbständig machen. Gerade weil sich Bakterien wunderbar von solchen Lebensmittelsprenklern ernähren können, muss man ab und an auch den Mikrowelleninnenraum säubern. Selbstverständlich ließe sich jetzt eines der im Handel reichlich vertretenen chemischen Mittelchen zur Hand nehmen. Man kann’s aber auch vollkommen natürlich haben: Mit altbewährten Hausmitteln. Wie Sie Ihre Mikrowelle in Minutenschnelle wieder blitzblank bekommen, verraten wir in diesem Artikel!

Wie reinige ich die Mikrowelle von innen?

Wir stellen hier zwei verschiedene Methoden vor, die einander sehr ähnlich sind: Sie unterscheiden sich im Wesentlichen nur in dem Hausmittel, das man zur Hand nehmen muss!

… mit Zitrone

Die Zitrone, oder vielmehr: die in ihr enthaltene Zitronensäure (C 6 H 8 O 7 ), ist ein preiswertes und außerordentlich wirksames Hausmittel, um eine Mikrowelle von innen zu säubern. Nehmen Sie hierzu eine Zitrone zur Hand und schneiden Sie drei Scheiben (B Ø : 1,5 Zentimeter) von ihr ab. Freilich können Sie auch direkt Zitronensaft verwenden, ganz gleichgültig ob sie ihn nun selbst auspressen oder anderswo her nehmen! Die Zitrone bzw. der Zitronensaft wird nun zusammen mit heißem Wasser in eine mikrowellengeeignete Schüssel gegeben. Stellen Sie die Schüssel jetzt in die Mikrowelle. Danach ist das Zitronen- bzw. Zitronensaft-Wasser-Gemisch circa 5 Minuten lang bei maximaler Mikrowellenleistung (750 Watt) zu erhitzen. Während das Wasser verdampft, nimmt es die Zitronensäuremoleküle mit und lässt sich anschließend an den Wänden des Mikrowelleninnenraums nieder. Die Zitronensäure kann vor allem Fettmoleküle großartig ablösen. Nach Abschluss des Mikrowellengangs nehmen Sie die Schüssel wieder heraus — da sie noch ausgesprochen heiß sein wird, empfiehlt sich hier ein Topflappen (⇢ hier)! Wischen Sie den Mikrowelleninnenraum jetzt mit einem leicht nassen, weichen Tuch ab; hier braucht’s nicht sonderlich viel Anpressdruck. Sollten hiernach noch immer Lebensmittelreste erkennbar sein, lässt sich der Reinigungsvorgang problemlos wiederholen!

Wie prüfe ich, ob mein Geschirr mikrowellengeeignet ist?

Das ist ausgesprochen simpel! Dazu muss man das zu prüfende Geschirr (ohne Lebensmittel!) nur in die Mikrowelle stellen und die Mikrowelle circa 30 Sekunden lang bei maximaler Leistung (750 Watt) anzuschmeißen. Hat sich die Temperatur des Geschirrs während des Mikrowellengangs nicht erhöht, lässt es sich problemlos verwenden. Warum das so ist? Nun, das erschließt sich aus der Funktionsweise der Mikrowelle: Eine Mikrowelle erhitzt das Essen nämlich dadurch, dass sie elektromagnetische Wellen (eben Mikrowellen, f : 2,455 GHz) ins Essen schießt; und diese wiederum versetzen die im Essen enthaltenen Wassermoleküle in rasend schnelle Bewegung. Dadurch, dass die Moleküle aneinander reiben, entsteht Hitze.

… mit Essig

Als Alternative zur Zitrone empfiehlt sich auch Essig, oder auch hier vielmehr: Essigsäure (C 2 H 4 O 2 ). Hierzu müssen anstelle der Zitrone bzw. des Zitronensafts nur ein paar Spritzer des Essigs mit heißem Wasser in eine mikrowellengeeignete Schüssel gegeben werden. Alles Weitere verhält sich so, wie wir’s schon oben beschrieben haben. Mit einer Ausnahme: Das Essig-Wasser-Gemisch ist nicht 5, sondern volle 10 Minuten lang bei maximaler Mikrowellenleistung (750 Watt) zu erhitzen!

Mikrowelle im Test

Suchen Sie vielleicht noch nach einer neuen Mikrowelle, wissen aber nicht, welches Modell sich zu kaufen wirklich empfiehlt? Wir hatten erst im letzten Monat ein neues Kombi-Modell von Bauknecht im Test, das Backofen-, Grill- und – selbstverständlich – Mikrowellen-Funktionen in sich vereint: Den SupremeChef MW 3391 SX. Mit einem Klick ⇢ hier kommen Sie unmittelbar zum kostenlosen Mikrowellen-Test!