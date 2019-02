Heft 03/2019 – Nr. 163

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Zeiten, in denen Waschmaschinen einfach nur dem Waschen dienten, sind vorüber: Moderne Waschmaschinen wie die Siemens iQ700 WM14W740 bieten nicht nur einen maßvollen Stromverbrauch (A+++ - 30 %), sondern auch ein weites Funktionsspektrum. Mit ihr lassen sich bspw. Gerüche aus Textilien aller Art herauslösen – ohne dass man dies mit einem normalen Waschzyklus verknüpfen müsste. Das Modell bedient sich hierzu speziellen Aktiv-Sauerstoffs (Ozon). Ob die Waschmaschine in praxi auch mit dieser Funktion punkten konnte, wie sie Wäsche aus verschiedenen Materialien jeweils wäscht und wie viel Strom und Wasser sie in den einzelnen Wasch- und Spezialprogrammen je abschöpft, lesen Sie ab Seite 6.

Mit der Geburt eines Kindes ändert sich alles. Jeder Moment wird von dem Wunsch geprägt, seinem Spross alles erdenklich Gute zu vermitteln; und welchen Gemüts der Nachwuchs ist, lässt sich mit einem modernen Babyphone kontrollieren: Moderne Audio-Video-Babyphone erlauben nicht nur eine rein akustische Kontrolle, sondern erschließen auch eine optische: So muss man auch nicht ein jedes Mal ins Kinderzimmer eilen, um den Ursprung eines Geräusches nachzuprüfen. In unserem Test haben wir 8 verschiedene Modelle geprüft; 2 von ihnen lassen sich per App mit einem Smartphone oder Tablet Computer koppeln (und steuern). Lesen Sie ab Seite 22, welches der Modelle auch die Eltern ruhig schlafen lässt.

Das Trocknen der Wäsche nimmt vor allem in der kalten Jahreszeit (sehr) viel Zeit in Anspruch. Schneller und noch immer schonend ist der Trocknungsvorgang in einem modernen (Wäsche-)Trockner. Wir haben 6 aktuelle Modelle geprüft; sie alle verbrauchen dank ihrer Wärmepumpen-Technologie nur ein Mindestmaß an Strom (A++ oder besser). Mit ihnen lässt sich bis zu 8 kg Wäsche (Trockengewicht) in einem Mal bearbeiten. Ab Seite 40 lesen Sie, welches der Modelle auch empfindlich(st)e Textilien wirksam trocknet und wie viel Strom hierzu jeweils vonnöten ist.

Dass das Staubsaugen nicht immer mit immensem Arbeits- und Zeitaufwand verknüpft sein muss, beweisen moderne Akku-Staubsauger wie der Dirt Devil BLADE 2 MAX. Mit ihm lässt sich ohne weiteres zwischen den Wohnräumen hin- und herspringen – er schöpft seinen Strom schließlich aus einem Akku und muss nicht andauernd mit dem Stromnetzwerk verbunden sein. Ob er dabei allerdings auch bezüglich der Saugleistung mit einem herkömmlichen Modell mithalten kann, wie er sich über verschiedenen Hart- und Teppichböden handhaben lässt und wie ausdauernd der Lithium-Ionen-Akkumulator bei alledem wirklich ist, lesen Sie in unserem detaillierten Testbericht ab Seite 68.

Die Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Um kritische, vor allem an das Herz anknüpfende Krankheiten zu verhüten, müssen wir selbst aktiv werden: Durch die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks lassen sich viele solcher Krankheiten von vornherein verhindern. Dabei lässt sich der Blutdruck auch noch bequem von zu Hause aus kontrollieren – mit einem Handgelenk-Blutdruckmessgerät. In unserem Test haben wir 6 Modelle geprüft. Ab Seite 82 lesen Sie nicht nur, welches am exaktesten misst, sondern auch, welches sich durch (Warn-)Hinweise, Symbole und Co. am leichtesten handhaben lässt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

ETM TESTMAGAZIN Redaktion