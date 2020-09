ETM TESTMAGAZIN-ePaper-Abo

Wir bieten Ihnen das ETM TESTMAGAZIN mittlerweile auch als modernes E-Paper an: Für einen Preis von nur 12,00€ pro Jahr erhalten Sie das ETM TESTMAGAZIN allmonatlich per E-Mail im leicht lesbaren PDF-Format. So haben Sie alle aktuellen Tests und Themen auch immer über’s Smartphone, Tablet und Co. zur Hand.

Sichern Sie sich Ihr ePaper-Abonnement zum Vorteilspreis von nur 1,00 € pro Ausgabe:

– 1 Jahr/12 Ausgaben für 12,– Euro (statt 34,90 €) oder

– 2 Jahre/24 Ausgaben für 24,– Euro (statt 69,80 €).*

Mit einem Abonnement des ETM TESTMAGAZINs bekommen Sie jeden Monat neue Tests zu Produkten aus den Bereichen „Haushalt“, „Heim + Garten“, „Fitness + Gesundheit“, „Sport“ und vielen weiteren zu sich nach Hause – so sind sie immer up to date!

E-Paper – Der Natur zuliebe 🌳 🌊 🌞 ☁️

Die Produktion eines E-Papers vollzieht sich außerhalb von Druckereien, also ohne dass Papier und Farbe verbraucht werden und ohne die mit einem Druck leider immer verbundenen CO₂-Emissionen. Dadurch, dass das E-Paper ausschließlich per E-Mail an unsere Leser/-innen versandt wird, braucht's auch keinen CO₂- und Feinstaub-intensiven Transport! Außerdem: Den Großteil des Stroms, den wir während der Arbeit am ETM TESTMAGAZIN verbrauchen, holen wir aus unserem unternehmensinternen Photovoltaiksystem.

* Die Aktionspreise sind ausschließlich für Neu-Abonnentinnen/-Abonnenten gültig. Bestehende Abonnentinnen/-Abonnenten haben keinen Anspruch auf Anpassung des schon abgeschlossenen Vertrages.