Mit dem nun endlich anbrechenden Frühjahr verbindet ein Großteil der Menschen vor allem eines: Die viele schöne Momente im Freien verheißende Grillsaison. Wie wertvoll den Verbraucher:innen das Grillen im Frühjahr und Sommer ist, lässt sich schon anhand der schieren Massen an Grillwaren, die alljährlich erworben werden, schön veranschaulichen: Während des Grillens verzehren die Verbraucher:innen allein in der Bundesrepublik Deutschland nämlich mehr als 143.000 Tonnen Fleisch pro Jahr. Diesen Grillspaß lassen sie sich circa 1,2 Milliarden Euro kosten. Genossen wird das Grillen, wann immer die Verhältnisse es erlauben sollten, am liebsten im Familien- und Freundeskreis. Gerade dann aber, wenn man eine Vielzahl von Personen parallel bewirten muss, braucht es einen Grill, mit dem sich dermaßen viele Grillwaren zur selben Zeit zubereiten lassen. Doch auch außerhalb des hier wesentlichen Flächenmaßes muss ein Grill noch die ein oder andere Qualität mehr vorweisen können, um die Verbraucher:innen zu verzücken: Schließlich will man das Feuer immer schnell und vor allem sicher anzünden und sich anschließend innerhalb von nur ein paar Momenten schon ans Grillen machen können. Einen hochaktuellen, erst vor ein paar Wochen erschienenen Grill, der all dies und noch so mancherlei mehr bieten soll, haben wir in den letzten Wochen ausgiebig geprüft: Den 4 Series Onyx S von Campingaz®.



Campingaz® 4 Series Onyx S - Gasgrill

Wer sich einen neuen Grill ins Haus holen will, muss – vor allem anderen – eines abklären: Soll es ein klassischer, Holzkohle verbrennender Grill oder doch lieber ein modernes, allein mit Gas operierendes Modell sein? Während viele Verbraucher:innen das Grillerlebnis noch immer mit empor wallendem Grillrauch verbinden, haben die mit Gas werkelnden Modelle viele Annehmlichkeiten in petto: So lassen sich durchs Gas innerhalb von nur ein paar Momenten schon außerordentlich hohe Temperaturen erreichen und diese anschließend auch noch mühelos an die Ansprüche von Fleisch- und Fischwaren, Gemüse und Co. anpassen. Des Weiteren kommt es auch nur in minimalem Maße zu einem Ausstoß von Grillrauch, der eventuell vorhandene Nachbar:innen verdrießlich stimmen könnte. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass Grills wie der 4 Series Onyx S immer beliebter werden und mittlerweile schon Massen an Modellen im Handel erhältlich sind. Der neue Grill von Campingaz®, einem Hersteller mit einer mehr als 70-jährigen Expertise, soll sich daher durch eine Handvoll verschiedener Funktionsschmankerl von allen anderen Modellen abheben können: So soll man die Grillsession mit den hier vorhandenen InstaStart®-Zündern ebenso schnell wie sicher anstoßen können, während vier individuell einstellbare Gasbrenner in Gestalt des neuen Blue Flame Power Systems die Temperaturen rapide nach oben schießen lassen und mit der InstaClean® Aqua Pro-Technik sollen schließlich alle Teile des Modells innerhalb von ein paar Minuten gereinigt und gepflegt werden können, auch wenn man mit vielen Marinaden, Ölen usw. arbeitet. Aber stellt der 4 Series Onyx S wirklich einen solchermaßen innovativen Grill dar oder sind die Versprechen des Herstellers vielleicht doch zu großspurig? Dieser Fragestellung sind wir in unserem Test nachgegangen!

Die wesentlichen Merkmale

Maße des Grillrosts (B max × T max ): 72,0 × 46,0 cm

72,0 × 46,0 cm Fläche des Grillrosts (A max ): 3.312 cm²

3.312 cm² Anzahl der Brenner: 4 × Hauptbrenner; 1 × Seitenbrenner

4 × Hauptbrenner; 1 × Seitenbrenner Gasverbrauch der Brenner: 1.296 g/h bzgl. der Hauptbrenner; 167 g/h bzgl. des Seitenbrenners

Das Wesentliche Für wen ist der Gasgrill geeignet?

Für all diejenigen Verbraucher: innen, die sich einen modernen, Gas-betriebenen Grill mit großzügigem Flächenmaß wünschen, um so auch wirklich alle Gäste des Familien- und Freundeskreises gleichzeitig bewirten zu können. Was ist an dem Modell hervorzuheben?

Dank der hier vorhandenen InstaClean® Aqua Pro-Technik kann der Grill sehr viel simpler und auch schneller gereinigt und gepflegt werden, da sich während des Grillens herabrinnendes Öl von vornherein nicht einbrennen kann.. Was ist an dem Modell weiterhin interessant?

Der Grillrost kann mit verschiedenen, optional erhältlichen Elementen des Culinary Modular-Systems verbunden werden, sodass sich das Funktionsspektrum weit über dasjenige eines Grills hinaus erweitern lässt: Man kann mit ihm bspw. durch einen keramischen Pizzastein auch üppige Pizzen (Ø max : 30 cm) backen. Diese Elemente lassen sich in dem Onlineshop von Campingaz® erwerben (€ min –€ max : 27,99–79,99 €).

Technik & Funktion

Der obere, wesentliche Teil des Grills ist mit einem massiven Schrank A verbunden, der mehreren Funktionen dienlich ist: Zum einen sind hier vier Räder mit ordentlichem Größenmaß (Ø max : 8,0 cm) B vorhanden, mit denen man das Modell an diejenige Stelle rollen kann, an der man seine Grillsession anzustoßen plant: Das Radwerk ist dermaßen stabil, dass man das Modell mit ihm auch über prekäre Flächen aus Erde und Gras manövrieren kann, ohne dass es hier auch nur vereinzelt zu erheblichem Widerstand käme. Dies ist angesichts des üppigen Gewichts des Grills (mmax ohne Gasbehältnis: 73,0 kg) wirklich eindrucksvoll. Zum anderen lässt sich hier, hinter zwei nach außen hin abklappbaren Türen (∡ max : 99°), ein Gasbehälter normaler Größe (V max : 11 l) verstauen: Das ist schon allein aus dem Grunde wertvoll, dass man das Gasbehältnis so vollkommen ordentlich und sicher von dem draußen herrschenden Wetter abschirmen kann. Durch den bereits von Werk aus zum Zubehörpack zählenden Schlauch plus Druckminderer C schießt das Gas anschließend weiter bis in den Grillinnenraum. Das Gasvolumen lässt sich dabei anhand von vier Drehschaltern D anpassen: Sie alle sind, vor dem Grill stehend, außerordentlich leicht zu erreichen, einerlei ob man nun Links- oder Rechtshänder:in ist. Wenn man einen dieser Drehschalter eindrückt, stößt das Modell innerhalb des mit ihm verbundenen Brenners einen piezoelektrischen Funken E aus, der das nach oben empor strömende Gas mit einem Mal sicher anzündet. Wie sich anhand der Anzahl der Drehschalter schon erahnen ließ, sind vier verschiedene, in puncto Gasvolumen einzeln einstellbare Brenner vorhanden; des Weiteren ist auch noch ein Seitenbrenner F gegeben, über dem sich bspw. Marinaden, Saucen usw. erwärmen lassen. Der Seitenbrenner ist in einer von zwei seitlichen Flächen versunken, deren andere sich einklappen lässt, wann immer man sie nicht brauchen sollte G. Die Haube des Grills H kann man auch während des Grillens herablassen, um so die Wärme im Grillinnenraum zu halten. Wie warm es darin ist, lässt sich immer anhand eines von außen leicht ablesbaren, Spiegelungen durch herab scheinendes Sonnenlicht souverän vermeidenden Thermometers I erkennen.

Der Test im Überblick Mit dem neuen 4 Series Onyx S hat Campingaz® sein Sortiment um ein Modell erweitert, das sich in allen wesentlichen Aspekten rund ums Grillen auszuzeichnen weiß: Das mit ihm zu verwirklichende Grillerlebnis ist – das wird von allen involvierten Tester:innen einheitlich vertreten – „sehr gut“. Hervorzuheben ist vor allem das Funktionsspektrum des Modells: So ist allein schon die Größe des Grills epochal (A max : 3.312 cm²). Man kann mit ihm mehr als nur ein paar Menschen bewirten, ohne dass man sich während des Grillens eilen muss. Weitere Schmankerl, wie bspw. die in vielen Situationen sinnvoll verwendbaren Warmhalteroste, erleichtern das Grillen noch weiter. So verhält es sich auch hinsichtlich des Seitenbrenners, mit denen man Grillmarinaden, -saucen usw. ideal vorbereiten kann. Wer verschiedene Gruppen von Grillwaren parallel zubereiten will, wird die vier vorhandenen, individuell einstellbaren Hauptbrenner wertzuschätzen wissen: Mit ihnen können vier verschiedene Temperaturzonen über dem Grillrost verwirklicht werden, bspw. um Lachs, Rind, Tempeh und Gemüse, also Lebensmittel mit weit auseinander weichenden Temperaturansprüchen, gleichzeitig grillen zu können. Dadurch dass der Grill vollkommen intuitiv zu handhaben ist, verheißt er auch denjenigen Verbraucher:innen ein gelungenes Grillerlebnis, die vorher noch nie mit Gas gegrillt haben: Dies ist insbesondere dem InstaStart®-Zünder zu verdanken, mit dem sich das in den Brennern emporschießende Gas nicht nur mühelos, nämlich per Tastendruck, sondern auch vollends sicher anzünden lässt. Darüber hinaus kann der Grill am Ende der Grillsession auch ohne all zu viel Arbeit gereinigt und gepflegt werden: Das InstaClean® Aqua System verhindert schließlich, dass sich Marinaden, Öle et cetera in den hier vorhandenen Schalen absetzen. Schön ist weiterhin, dass man den Grillrost nicht mühevoll von Hand spülen muss: Er kann in die Spülmaschine gegeben werden. Dank der vier Rollen ist auch der Transport des Grills außerhalb des Hauses nichts, was einen viel Schweiß kosten würden. Allein der Zusammenbau des Modells ist arbeitsintensiver und nimmt mehr Zeit in Anspruch (T Ø im Test: 120 min), was bei Gas-betriebenen Grills dieser Größe indes nicht verwunderlich und noch immer vollkommen annehmbar ist; wenn hier zwei Verbraucher:innen zusammenarbeiten, kommt man sehr viel schneller voran. Die exzellente Dokumentation stellt alle hier vorzunehmenden Schritte wunderbar dar, mit Text und diesen veranschaulichenden, farbigen Graphiken. Wer sich schnell ans Grillen machen will, wird das Tempo des Modells lieben: Binnen 1 : 58 min (T Ø im Test) lässt sich innerhalb des Grills nämlich schon eine Temperatur von 150 °C erreichen, sodass man schon nach nur ein paar Minuten Fleisch- und Fisch- oder Seitan- und Sojawaren servieren kann. Die Grillresultate sind auch deshalb süperb, weil über dem Grillrost Temperaturen von bis zu 288,2 °C (t max im Test) verwirklicht werden: Das verheißt ein reiches Maß an Aromen, die sich hier schon innerhalb von Momenten ausbilden können. Wirklich stark ist das Modell aber in puncto Temperatureinheitlichkeit und -stabilität: Wir maßen über die volle, 72,0 × 46,0 cm (B max × T max ) messende Fläche des Grills nur Temperaturunterschiede von maximal ±8,9 °C. Daher ist es auch vollkommen gleichgültig, wo man seine Grillwaren nun positioniert: Sie alle werden gleichmäßig erhitzt. Dadurch dass sich die Temperatur immer über das Gasvolumen verändern lässt, kann man sie schnell an die Ansprüche der einzelnen Grillwaren anpassen (bis 288,2 °C, t max im Test). Der 4 Series Onyx S ist also ein Grill, der die Ansprüche eines Großteils aller Verbraucher:innen abzudecken weiß und dessen ohnehin nur vereinzelte Makel alles andere als gewichtig sind. Daher erreicht das Modell eindrucksvolle 93,6 % und ihm wird demgemäß das Testurteil „sehr gut“ verliehen.

Kurzbewertung

Ausstattung: 5,0 von 5,0 Handhabung: 4,5 von 5,0 Grillen: 4,5 von 5,0 Sicherheit: 4,5 von 5,0

Pro

eindrucksvolles Funktionsspektrum

sicher und simpel zu verwendendesZündsystem ( InstaStart ® )

) kann schnell gereinigt und gepflegt werden ( InstaClean ® Aqua System )

) exzellente Temperatureinheitlichkeit und-stabilität (maximal ±6,8 °C im Test)

Contra

Zusammenbau nimmt recht viel Zeit in Anspruch (T Ø im Test: 120 min)

Größe, Gewicht und Co.

Praktisch: Die Drehschalterwerden mit azurblauem Licht beleuchtet, sodass man auch bei durchwachsenen Lichtverhältnissen, wie bspw. zur Abendzeit, noch immer erkennen kann, wie man sie nun weiter drehen muss.

Der neue 4 Series Onyx S von Campingaz® kann mit imponierenden Maßen von 157,0 × 150,0 × 70,0 cm (B max × H max × T max ) prunken: Mit diesen Dimensionen wird man das Modell wohl nur im Garten sinnvoll verwenden können – immerhin dann, wenn man ein ausreichendes Maß an Freiraum während des Grillens wünschen sollte. Der Korpus aus einheitlich-schwarz lackiertem Stahl und Aluminium verleiht dem Modell ein vornehmes und doch außerordentlich mondän wirkendes Äußeres.

Dank der vier Rollen am Fuß des Modellkörpers, von denen zwei mit einer Bremse versehen sind, lässt sich der Grill mühelos voran schieben, auch wenn das Terrain nicht eben ist, wie bspw. über natürlichem Erd- und Grasboden.

Ehe man sich ans Grillen machen kann, muss man das Modell zusammenbauen. Dies ist mit viel Arbeit verbunden, was aber auch die Tester:innen nicht weiter wundernahm: Schließlich ist die Größe des Modells enorm. Man muss 28 einzelne Schritte abwickeln, bis alle Teile des Grills sicher verbunden sind: Währenddessen muss man mindestens viermal ein weiteres Händepaar einspannen. Trotz des Arbeitspensums ist der Zusammenbau nicht wirklich komplex, sodass man auch kein über das normale Maß hinausreichendes handwerkliches Geschick vorweisen muss. Ein weiterer Grund ist in der Montageanleitung zu sehen, die sich hier als wirklich exzellent erwiesen hat. Diese Montageanleitung – ein separates Booklet, das somit auch schon rein äußerlich von der normalen Bedienungsanleitung abgegrenzt ist – besteht vornehmlich aus Graphiken, die großzügig gestaltet worden sind und alles Wesentliche in verständlicher Art und Weise illustrieren. Auch die Bedienungsanleitung ist ausgesprochen detailreich und mit mehr als nur einer Handvoll anschaulicher Graphiken versehen: Gerade die vielen hier vorhandenen Hinweise zum Grillen sind erhellend. Allein die Tatsache, dass der Text solchermaßen klein ist, dass er sich nur von Verbraucher: innen mit rundum makelloser Sicht lesen lässt, wurde von den Tester:innen moniert.

Dadurch dass sich das während des Grillens verwendete Gasbehältnis voll in den Modellkörper hineinstellen lässt, schließt man von vornherein eventuelle Stolperrisiken aus. Obendrein sieht es so auch noch sehr viel ordentlicher aus.

Der Grill ist größtenteils makellos verarbeitet: Die wesentlichen Teile des Modells sind dank des hier vorhandenen Materials massiv und vollkommen sicher verbunden. Stöße, zu denen es natürlich auch während des Grillens kommen kann, halten sie schadlos aus. Wirkliche äußere Makel, wie bspw. erhebliche Spaltmaße, sind nicht gegeben. Auch das Gas- und Strom-leitende System, das mit den vier normalen Brennern verbunden ist, hat sich als vollkommen stabil erwiesen. Das System wiederum, das den Seitenbrenner mit Gas und Strom speist, ist nicht inner-, sondern außerhalb des Modellkörpers auszumachen: So baumelt bspw. der Gasschlauch ein bisschen vom Seitenbrenner herab. Das stellt an sich aber kein wirkliches Sicherheitsrisiko dar, da es alles andere als wahrscheinlich ist, hier Schäden zu verursachen.

Der Modellkörper ist von Werk aus mit vier stabilen Haken versehen: Hier lassen sich alle Grillutensilien deponieren, die während des Grillens immer schnell zur Hand sein sollten, wie bspw. Grillwender.

Das Modell ist mit vier Hauptbrennern versehen, die nebeneinander unter dem Grillrost gelegen sind und deren Form eher oval ist (Blue Flame Power Brenner). Dass hier vier Brenner gegeben sind, ist in mehrerlei Hinsicht von Vorteil: Zum einen lässt sich der Grillinnenraum schnell vorheizen, wenn alle Brenner parallel arbeiten (vgl. S. 14). Zum anderen kann man individuell einstellen, wie viel Gas in die einzelnen Brenner hinein schießen soll. Das heißt, dass an vier Teilen des Grillrosts vier verschiedene Temperaturlevel erreicht werden können; so lassen sich auch unterschiedliche Lebensmittel mit anderen Temperaturansprüchen zur selben Zeit zubereiten. Während die Hauptbrenner dem Garen aller nur vorstellbaren Grillwaren über dem Grillrost dienen, entbehrt der Seitenbrenner schon von vornherein eines Grillrosts; anstelle eines solchen ist ein Gestell vorhanden, über lässt. Der Seitenbrenner ist also dazu da, um das Beiwerk des Grillens, sprich Marinaden, Saucen usw., zuzubereiten.

Der Gasstrom lässt sich nicht nur hinsichtlich der vier mittleren Brenner, sondern auch hinsichtlich des Seitenbrenners über einen ausladenden, durch die Materialstruktur viel Grip vermittelnden Drehschalter kontrollieren.

Der Grillrost besteht aus zweierlei verschiedenen Teilen, die man schon äußerlich ohne Weiteres auseinanderhalten kann: Während es sich bei dem einen Teil um einen klassisch-konventionellen Grillrost (d max zwischen den einzelnen Stäben: 1,2 cm) handelt, stellt der andere Teil das Fundament des Campingaz® Culinary Modular- Systems dar: Dieses besteht aus einem Grillrost mit einem runden Auslass in seiner Mitte, in dem sich verschiedene, bspw. im Onlineshop von Campingaz® optional zu erwerbende Elemente einhaken lassen. Von Werk aus enthalten ist nur ein normales Grillrostelement, mit dem sich der Auslass verschließen und dieser Teil des Modells sich wie ein einheitlicher Grillrost verwenden lässt. Daneben ist aber auch noch eine Vielzahl anderer Elemente erhältlich, von denen hier bspw. ein Pizzastein (34,99 €) und ein Wok (39,99 €) zu erwähnen sind. Dank der sich so erschließenden Flexibilität lassen sich mit dem Modell also auch Speisen zubereiten, die man immerhin nicht ohne Weiteres mit einem Grill verbinden würde.

Wenn man die hier vorhandenen Schalen vor dem Grillen mit ausreichend Wasser versieht, verschmutzen sie auch durch anschließend herabrinnendes Öl usw. nicht in erheblichem Maße: Das Wasser kann man letztlich sehr leicht ablassen.

Der Grillrost besteht aus massivem Gusseisen und ist dadurch außerordentlich schwer (m max : 5,1 kg). Das Gusseisen kann die einmal erreichten Temperaturen exzellent speichern, was sich auch in den meistenteils „sehr guten“ Grillresultaten äußert (vgl. S. 14–15). Nimmt man alle drei Teile des Grillrosts zusammen, so ist hier eine wirklich eindrucksvolle Fläche von 3.312 cm² (A max ) vorhanden: Dies lässt sich auch dadurch veranschaulichen, dass ein Rumpsteak normaler Größe (m: 200–300 g) nur circa 136 cm² vereinnahmt, sich hier also mehr als 20 Rumpsteaks in einem Mal zubereiten ließen. Dank dieses enormen Flächenmaßes kann man mit dem Grill auch mehrere Verbraucher: innen parallel speisen: Für eine Grillsession im ausnehmenden Freundes- und Familienkreis ist das Modell ideal, insbesondere auch bei Feiern. Oberhalb des Grillrosts sind außerdem noch zwei Warmhalteroste zu sehen: Diese bieten mit Flächen von je 595 cm² (A max ) ausreichend Platz, um auch mehrere Grillportionen nebeneinander warm zu halten.

Der seitliche Brenner ist vor allem dazu da, um während des Grillens all das vorzubereiten, was den anschließenden Genuss arrondieren kann, bspw. in der Form von appetitlichen Grillsaucen. Wann immer man ihn nicht braucht, lässt er sich mit einer Platte verdecken.

Der Grill kann auch sonst manch ansehnliches Zubehör vorweisen: Zuerst ist hier das Thermometer zu nennen, das bei verschlossenem Grill die Temperatur in demselben darstellt. Bei dem Thermometer handelt es sich um ein analoges Modell, das die Temperatur innerhalb einer Skala von 50 bis 450 °C ausweist. Diese Temperaturspanne ist mehr als ausreichend, um alle während des Grillens erreichten Temperaturen abzubilden; der üppigen Größe des Thermometers (13,0 × 4,9 cm, B max × H max ) ist es zu verdanken, dass man die Temperaturen auch aus ordentlichem Abstand ablesen kann. Während des Tests hat sich außerdem erwiesen, dass das Thermometer sehr präzise ist und Temperatursprünge, bspw. nach dem Anpassen des Gasausstoßes, schnell darstellt. Herauzustellen ist aber, dass natürlich nur die Temperatur innerhalb des Grills abzulesen ist: Die Temperaturen, die Fleisch, Fisch und Co. abbekommen, sind – weil näher an den einzelnen Flammen – regelmäßig sehr viel höher.

Die Haube des Grills ist wirklich massiv: Dem hier vorhandenen, eindrucksvoll verarbeiteten Scharniermechanismus ist es aber zu verdanken, dass man sie ohne wirklich wahrnehmbaren Widerstand anheben und absenken kann.

Links und rechts neben dem Grillkorpus sind zwei Flächen auszumachen: Die rechts gelegene ist mit dem Seitenbrenner verbunden, der sich aber durch eine Platte von oben abdecken lässt. Wann immer er nicht verwendet wird, kann man also auch diese Fläche heranziehen, bspw. um hier ohnehin schon vorbereitete Glasuren, Marinaden o. ä. abzustellen. Die links gelegene lässt sich einklappen, wenn man sie nicht brauchen sollte. Beide Flächen haben ein annähernd identisches, quadratisches Flächenmaß in Höhe von 798 cm² (A max ): Sie bieten so mehr als ausreichend Platz, um all dasjenige abzustellen, was man während des Grillens immer schnell zur Hand haben muss. Hierzu zählen bspw. Grillaccessoires aller Art (Handschuhe usw.). Gerade das Grillbesteck, das regelmäßig mit einer nach oben hin abschließenden Öse versehen ist, kann man an den vier hier vorhandenen Haken platzieren. Alles, was man zum Grillen braucht, lässt sich also unmittelbar am Modell verräumen.

Das Modell ist allein in seiner Mitte schon mit vier einzelnen, ovalen Gasbrennern versehen worden: Daher lassen sich auch ohne Weiteres vier verschiedene Temperaturzonen nebeneinander verwirklichen.

Das Flächenmaß des aus drei Teilen bestehenden Grillrosts ist mit 3.312 cm² wirklich eindrucksvoll. Hier lassen sich auch wunderbar die vier ausladenden, schwarzen Schutzelemente erkennen, welche die Konturen der vier ovalen Gasbrenner unter ihnen nachzeichnen und so verhindern, dass die Grillwaren direkt von den empor wabernden Flammen erreicht werden. Des Weiteren wird durch sie vereitelt, dass bspw. von den Grillwaren herrührende Marinaden o. ä. unmittelbar ins Feuer herab rinnen können.

Trotz des immensen Gewichts von 73,0 kg (m max ohne Gasbehältnis) ist der Transport des Grills leichtgängig zu verwirklichen: Dies ist insbesondere den vier Rollen zu verdanken, über die sich der Grill auch von nur einer Person ohne viel Mühe voran schieben lässt; dabei kommt es auch dann zu keinerlei Problemen, wenn der Boden einmal nicht vollkommen eben sein sollte, wie bspw. über Gras. Zwar sind am Modell keinerlei Handteile o. ä. vorhanden, dennoch bietet der Korpus mehr als ausreichend Stellen, an denen man ihn sicher packen kann. Praktisch sind auch die an zwei der Rollen installierten Bremsen, die verhindern, dass das Modell während des Grillens versehentlich davon rollen kann; der Grill stand während des Tests in allen Situationen stabil.

Der runde Teil des Grillrosts lässt sich herausnehmen und durch eines von den verschiedenen, vor allem im Onlineshop des Herstellers erhältlichen Elementen ersetzen, bspw. durch einen Pizzastein oder einen Wok (Culinary Modular-Rost): Die immense Flexibilität, die den Verbraucher:innen dadurch vermittelt wird, hat das Modell vielen Wettbewerbern voraus.

Bevor man den Grill nun aber anschmeißen kann, muss man vorher noch eine Gasquelle installieren: Das Gasbehältnis kann – wie bei vielen anderen Modellen auch – bis zu 11 l Butan- und/ oder Propangas enthalten. Der Gasbehälter lässt sich im Sockel des Grillkörpers hinter der linken Tür verstauen. Freilich kann man das Gasbehältnis aber auch neben dem Grill positionieren, da sich der 70 cm (L max ) messende, von Werk aus enthaltene Gasschlauch durch ein Loch im Grillkorpus nach draußen leiten lässt.

Das Grillerlebnis

Nach dem Grillen lässt sich das mit Öl, Fleisch-, Fisch-, Gemüsepartikeln usw. vermischte Wasser bis in die beiden aus dem Modellkörper herausnehmbaren Plastikbehälter ablassen, um es anschließend in einem Mal aus ihnen auskippen zu können.

Nachdem die Gasquelle sicher mit dem Grill verbunden ist, kann man sich auch schon ans Werk machen. Dank des hier gegebenen InstaStart®- Zündsystems ist das Feuer ebenso schnell wie simpel anzumachen: Man muss schließlich nur einen der vier Drehschalter, mit denen man das Volumen des zu den vier Brennern hin strömenden Gases verändern kann, eindrücken und ihn drehen. Dadurch schießt Gas aus dem Brenner heraus, während parallel eine Serie elektrischer Funken entsteht. Das Gas verwandelt sich innerhalb von 3 s (T max im Test) in ein einheitliches Feuer, und dies vollkommen verlässlich: Während des Tests ließ sich das Gas an allen vier Stellen des Grills immer und immer wieder anzünden. Das Schöne daran: Der Grill lässt sich auch mit nur einer Hand anschmeißen; außerdem sind die Drehschalter mit einem Durchmesser von 5,7 cm (Ø max ) bequem hin und her zu drehen, ohne dass dies von der Größe der Hand abhängig wäre. Darüber hinaus sind hier Symbole vorhanden, anhand derer sich erkennen lässt, wie viel Gas das Modell bei welcher Drehschalterposition ausstößt. Dank des um die Drehschalter herum scheinenden Lichts kann man den Grill auch bei durchwachsenen Lichtverhältnissen, bspw. also zur Abendzeit, noch wunderbar verwenden.

Dank der von dem Grill erreichten, immens hohen Temperaturen (t max : 288,2 °C) werden alle Grillwaren, einerlei ob es sich um Fleisch- und Fischwaren oder um die während des Tests auch verschiedentlich verwendeten Alternativen aus Seitan und Soja handelt, wundervoll-rösch und erhalten eine Masse an charakteristischen Grillaromen.

Mit dieser Methode lassen sich alle Brenner des Modells nacheinander anschmeißen. Freilich ist es aber kein Muss, alle Brenner parallel zu verwenden; das Modell lässt einem dadurch, dass man das Gasvolumen einzeln verändern kann, vollkommene Freiheit. Dennoch ist das Anzünden aller vier mittleren Brenner allein schon aus dem Grunde sinnvoll, dass man durch ihr Zusammenwirken schnell ideale Grill-Temperaturen erreichen kann: Werden alle vier Brenner verwendet und wird auch noch die Haube verschlossen, so herrschen im Grillinnenraum nach nur 1:58 min (T Ø ) 150 °C (maximal ±29,8 °C) vor. Danach wächst die Temperatur zwar nicht mehr dermaßen schnell, aber doch kontinuierlich weiter an, sodass nach 4:50 min (T Ø ) 200 °C (maximal ±18,8 °C) und nach 13:00 min (T Ø ) 250 °C (maximal ±22,9 °C) zu messen sind.

Die beiden Warmhalteroste des Modells haben sich auch während des Tests als sinnvoll erwiesen, bspw. auch um einzelne Grillwaren nur noch ein paar Minuten nachziehen zu lassen. Deren Flächenmaße reichen mit je 35 × 17 cm (B max × T max , A max : 595 cm2) auch vollkommen aus.

Direkt über dem Grillrost sind die Temperaturen natürlich noch einmal sehr viel höher, wobei die Tester:innen vor allem eines loben mussten: Die Temperatureinheitlichkeit. Der Grill weiß an allen Stellen einheitliche Temperaturen zu verwirklichen: So ließ sich in der Mitte des Grillrosts eine Temperatur von bis zu 288,2 °C (t max ) ermitteln, während es an den äußeren Arealen noch immer eindrucksvolle 279,3 °C (t max ) waren (also ±8,9 °C). Es ist also, wenn alle Brenner mit identischem Gasvolumen betrieben werden, nicht wirklich erheblich, wie man die Grillwaren nun verteilt: Schließlich wird es an allen Stellen des Grillrosts in ähnlicher Art und Weise erhitzt. Der höher platzierte Warmhalterost erreicht Temperaturen von bis zu 147,0 °C (t max ), was allemal ausreichend ist, um die Grillwaren weiter warm zu halten, ohne sie zu verbrennen. Gerade Fleisch und Fisch können hier aber natürlich weiter ausdörren.

Freilich muss es nicht immer Fleisch oder Fisch sein: Auch außerhalb der Tiersphäre sind mittlerweile manch interessante Waren zu haben, bspw. aus Soja. Mit dem Gas kann man auch ihnen so einheizen, dass sie von außen wunderbar anbräunen, von innen aber nicht ausdörren.

Wenn man den Gasausstoß und mit ihm auch die Temperatur immer an die Ansprüche der einzelnen Grillwaren anpasst, lassen sich wundervolle Grillaromen erreichen, ohne dass Fleisch, Fisch und Co. anbrennen würden. Dass es hier zu einem solch erklecklichen Maß an Grillaromen kommt, ist den hohen Temperaturen zu verdanken: Fleisch bspw. erhält äußerlich innerhalb von nur ein paar Minuten eine wunderbar- ansprechende Farbe. Schön ist auch das sich hier abzeichnende Grillmuster. Das Fleischinnere bleibt indes weich und wohlmundend, ohne dass dies allzu sehr von der Art des Fleisches abhängig ist. Nach ein paar Malen – wenn man also weiß, mit welchem Gasvolumen man welche Temperaturen verwirklichen kann – lassen sich auch verschiedene Garlevel erzielen, sodass man Steaks wahlweise rare, medium oder well-done servieren kann. Auch Fleisch mit maßvollerem Fettanteil, wie bspw. Hähnchen, lässt sich durch die hohen Temperaturen schnell durcherhitzen, ohne währenddessen schon auszudörren. Hier aber sollte man eine Öl-reiche Marinade verwenden, da das Fleisch allein leicht am Grillrost kleben bleiben kann: Das wiederum macht das Wenden schwerer. Das Grillerlebnis mit dem 4 Series Onyx S ist von allen Tester:innen als „sehr gut“ beurteilt worden: Lobende Worte wurden vor allem darüber verloren, dass man allein in der Mitte des Modells schon vier verschiedene Temperaturzonen verwirklichen und die in ihnen vorherrschenden Temperaturen obendrein auch noch vollends präzise über das Gasvolumen einstellen kann.

Die Sicherheit

Gemüse lässt sich bei maßvollen Temperaturen wunderbar und, da das Temperaturlevel an allen Stellen stabil ist, auch vollkommen einheitlich schmoren: So kann man bspw. zwei Gasbrenner den Fleisch- und Fischwaren und zwei Gasbrenner dem Gemüse widmen.

Trotz der innerhalb des Grills herrschenden Temperaturen ist er immerhin dann, wenn man auch nur ein Mindestmaß an Vorsicht walten lässt, außerordentlich sicher zu handhaben. Der Grund: All diejenigen Teile, die man während des Grillens mit den Händen anzurühren pflegt, sind schon von Werk aus exzellent isoliert. Das Handteil der Haube bspw. erreicht nach 60 min des Grillens bei maximalem Gasausstoß aller vier Brenner Temperaturen von nur 30,6 °C (t max ). Die Drehschalter wiederum werden nur maßvoll-warm (t max : 27,4 °C). Allein die seitlichen Flächen, die räumlich unmittelbar an den Grillkörper anschließen, werden wahrnehmbar heiß: So maßen wir in einem Abstand von 10 cm zum Mittelteil des Grills erhebliche Temperaturen von bis zu 63,2 °C (t max , links).

Die Reinigung und Pflege

Wenn das Fleisch vorher nicht oder immerhin nicht in ausreichendem Maße mit Öl versehen worden ist, bspw. durch eine Marinade, kann es leicht am Gusseisen des Grillrosts anbacken. Gerade während des Wendens sollte man in erheblichem Maße Vorsicht walten lassen.

Nach Abschluss der Grillsession muss das Modell, vor allem natürlich der hier vorhandene Grillrost, gereinigt und gepflegt werden: Das ist bei vielen Grills mit immenser Arbeit verbunden. Der 4 Series Onyx S macht es einem hier aber sehr viel leichter: So ist hier nur das spezielle InstaClean® Aqua System zu nennen. Die beiden Schalen unter dem Grillrost lassen sich nämlich vor dem Grillen mit Wasser versehen, sodass all dasjenige, was von den Grillwaren herab rinnt (Marinaden, Öl usw.), von vornherein nicht im Schaleninneren anbacken kann. Das Wasser schließlich kann man aus den Schalen auch mit einem Mal ablassen; durch die hier vorhandenen Auslässe schießt es weiter bis in zwei Plastikbehältnisse innerhalb des Modellkörpers, die sich anschließend herausnehmen und ausleeren lassen. Größere Fleisch-, Fisch- oder Gemüsepartikel, die von den Grillwaren herrühren, bleiben darüber hinaus in einem Sieb oberhalb des Behältnisses zurück und können separat in den Müll gegeben werden. Freilich kann es immer noch vorkommen, dass man dann und wann einzelne Spritzer aus dem Modellinnenraum wischen muss: Mehr als ein weiches Tuch und warmes Wasser ist hier aber nicht vonnöten. Hinsichtlich des Grillrosts ist ein bisschen mehr Arbeit vorzunehmen: Grobes sollte man hier schließlich immer von Hand abwischen, bspw. mit einem Schwamm. Danach kann der Grillrost indes in die Spülmaschine gegeben werden – dies stellt eine immense Annehmlichkeit dar, da sich so ein Großteil aller Grillrückstände ablösen lässt, abhängig natürlich immer von dem Spülmaschinenmodell, dem verwendeten Spülmittel und dem Spülmaschinenprogramm. Während des Tests hat sich das intensivste, mit maximaler Temperatur arbeitende Spülprogramm als wirksam erwiesen.

Im Überblick: Die Leistung

Nach der ein oder anderen Grillsession weiß man die innerhalb des 4 Series Onyx S herrschenden Temperaturen einzuordnen und auch anspruchsvollere Grillwaren immer so zuzubereiten, wie es den individuellen Ansprüchen entspricht: Dies veranschaulichen wir hier anhand von drei Steaks, die von den Tester:innen über dem Grill erhitzt worden sind. Die Tester:innen stellten vorab einen maximalen Gasausstoß ein (T: 2:00 min), um die Steaks von außen appetitlich-rösch anzubräunen. Danach wurde das Gasvolumen von den Tester:innen stark vermindert. Die Steaks ließen sie anschließend – mit verschlossener Grillhaube – weiter durchziehen, bis sie schließlich rare (1. Zeile, nach 0:30 min), medium (2. Zeile, nach 3:00 min) oder medium well (3. Zeile, nach 4:00 min) waren. Die hier abzuwartenden Zeitspannen richten sich aber natürlich immer nach dem Größenmaß des Steaks (H Ø der Steaks im Test: 30 mm).

Rare: Wenn man ein Steak rare servieren will, kann man nach dem Anbraten (sear) den Gasausstoß ausschalten, die Haube des Grills schließen und das Fleisch anschließend nur noch die ein oder andere Minute nachziehen lassen, bis es in der Mitte eine Temperatur von circa 50 °C erreicht hat.

Medium: Gart man das Fleisch nach dem Anbraten noch ein paar Minuten bei minimalem Gasausstoß weiter, so wird das Steak medium. Hier muss man noch die ein oder andere Minute mehr abwarten. Letztlich ist eine Temperatur von 55 °C anzustreben.

Medium well: Auch wenn man sein Steak medium well vorzieht, muss man es nach dem Anbraten mehrere Minuten mit minimalem Gasausstoß weiter erhitzen. Das Gasvolumen sollte derweil wirklich maßvoll sein, um sicherzustellen, dass das Fleisch von außen nicht anbrennt. Hier sollte in der Mitte eine Temperatur von circa 60 °C erzielt werden.

Technische Daten Hersteller/Modell Campingaz®

4 Series Onyx S Maße des Grills

(B max × H max × T max ) 157,0 × 150,0 × 70,0 cm Gewicht des Grills 73,0 kg Materialien des Grills

(Korpus) Aluminium-Druckguss, Stahl Material des Grillrosts Gusseisen Teilelemente des Grillrosts 3 Maße des Grillrosts

(B max × T max ) 72,0 × 46,0 cm Kompatibilität mit den Elementen des Campingaz® Culinary Modular-Rosts ja Warmhalterost

(Anzahl) ja (2 ×) Arbeitshöhe beim Grillen 95,0 cm Maße des Gasschlauchs

(L max ) 70 cm Zündsystem InstaStart® Thermometer ja Maximale Leistung beim Grillen

(lt. Hersteller) 13,6 kW (Hauptbrenner) bzw. 2,3 kW (Seitenbrenner) Maximaler Gasverbrauch beim Grillen

(lt. Hersteller) 1.296 g/h (Hauptbrenner) bzw. 167 g/h (Seitenbrenner) Hauptbrenner

(Anzahl) Blue Flame Power-Brenner (4 ×) Spezialbrenner

(Anzahl) nein Seitenbrenner

(Anzahl) ja (1 ×) Temperatur des Grillrosts

(t max , gemessen am Rand/in der Mitte) 279,3 °C / 288,2 °C

Bewertung Hersteller/Modell % Campingaz®

4 Series Onyx S Ausstattung 10 95,0 Anzahl der Brenner 30 94,0 Material-/Materialverarbeitungsqualität 30 92,0 Grillrost 20 98,0 Fläche des Grillrosts 15 98,0 Zubehör 5 98,0 Handhabung 20 91,7 Anzünden 30 97,0 Reinigung 20 95,0 Transport 20 95,0 Bedienungsanleitung 15 91,0 Inbetriebnahme 15 73,0 Grillen 60 94,2 Grillerlebnis 70 95,0 Anheizen 15 90,2 Temperatur 15 94,5 Sicherheit 10 91,0 Gassystem 70 90,0 Wärmeisolation 30 93,4 Bonus / Malus +0,1 (Spülmaschineneignung der Grillroste) Preis in Euro (UVP) 699,00 Durchschnittlicher Marktpreis in Euro 699,00 Preis-/Leistungsindex 7,47 Gesamtbewertung 93,6 % („sehr gut“)