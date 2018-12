Beurer KS 34 Küchenwaage im Test

Für viele ist der liebliche Duft noch warmer Kekse und Plätzchen fest mit der (Vor-)Weihnachtszeit verknüpft. Damit das winterliche Backen aber auch erfolgreich verläuft, bedarf es einer grammgenauen Wägung von Mehl, Zucker und Co. Die digitale Küchenwaage KS 34 von Beurer unterstützt nicht nur in der Weihnachtsbäckerei, sondern auch bei allerlei Alltagsaufgaben, wie bspw. der Wägung von Lebensmitteln oder auch von Paketen.



Beurer KS 34



Nicht nur beim Backen müssen die Gewichte stimmen: Jeder, der regelmäßig nach Rezepten kocht oder seine Ernährungsgepflogenheiten kontrollieren möchte, muss das Gewicht aller Lebensmittel exakt ermitteln können. Digitale Küchenwaagen stellen das jeweils ermittelte Gewicht über ein Display dar – wie weit dieser Wert aber von dem wirklichen Gewicht abweicht, ist von der Qualität des jeweiligen Modells abhängig; anders verhält es sich mit analogen Waagen, die regelmäßig nur Gewichtssprünge von 10 Gramm erkennen können. Insbesondere beim Backen spielt jedoch jedes Gramm eine Rolle. Gerade aber auch Menschen, die eine Diät halten um die mit jedem Gramm verknüpften Kalorien zu wissen, brauchen akkurate Messwerte - und hier sind digitale Küchenwaagen bestens geeignet. Zusätzliche Funktionen, wie die Tara-Funktion, mit der ein umständliches Ausrechnen zwischen Brutto- und Netto-Gewicht vermieden werden kann, erleichtern die Handhabung. Die Küchenwaage KS 34 von Beurer ist zudem mit einer Hold-Funktion versehen: Mit dieser wird das ermittelte Gewicht 2:00 Minuten lang auf dem Display angezeigt – auch nach Abnahme der abgewogenen Sache. In unserem Test wurde die Waage sorgfältig in Bezug auf ihre Funktionalität, ihre Handhabung und ihre Ausstattung geprüft.

Die wichtigsten Merkmale

Maßeinheiten: g, kg, oz, lb:oz

Max. Tragkraft in kg: 15,0

Messschritte in g: 1,0

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Für jeden, der exakter Wiegungsergebnisse bedarf.

Interessant: Die USA, Liberia und Myanmar sind die einzigen Länder, die offiziell nicht das metrische System nutzen.

Aufgefallen: Während höhere Gewichte, die auf die Waage gelegt werden, sehr schnell angezeigt werden, bedarf die Anzeige kleinerer Gewichtsveränderungen einer etwas längeren Dauer.

Handhabung und Ausstattung

Die KS 34 von Beurer ist sicher in einem Karton verpackt und von einer schützenden Folie umhüllt; dies minimiert das Schadensrisiko während des Transports. Die Oberseite ist einheitlich schwarz, während die berührungsempfindlichen Tasten jeweils mit Großbuchstaben in hellem Grau beschriftet worden sind. Oberhalb des Displays lässt sich eine identisch kolorierte Linie ausmachen, über welcher der Herstellername, Beurer, zu lesen ist.

Der Waage liegt eine knappe, aber leicht verständliche und instruktiv bebilderte Bedienungsanleitung bei; sie ist mehrsprachig (Arabisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch).

Außerdem sind dem Paket vier Batterien beigelegt; bei ihnen handelt es sich um AAA-Batterien (1,5 V), mit denen das Modell auch betrieben wird.

Das Modell ist 26,3 Zentimeter lang, 20,0 Zentimeter breit und 2,0 Zentimeter hoch. Seine Oberseite besteht aus stabilem Glas und lässt sich bei Flecken jeder Art leicht abwischen.

Auf der Oberseite der Waage befinden sich die Wiegefläche und das Bedienfeld, wobei das Gewicht auf der gesamten Glasfläche gewogen wird. Mit den Bedientasten, die unterhalb des Displays liegen, lässt sich das Modell ein- und ausschalten sowie die Tara-Funktion und die Hold-Funktion aktivieren/deaktivieren. Die Tasten reagieren umgehend auf Berührung. Bei dem Display handelt es sich um ein Magic-LED-Display: Dieses wird erst beim Einschalten der Waage sichtbar und weist den jeweiligen Messwert in sehr kontrastreichen und großen Zahlen aus (Höhe: 2,5 Zentimeter).

Vor der ersten Nutzung der Waage müssen erst die vier Batterien (s. o.) eingelegt werden. Dazu ist der Deckel des kleinen Fachs an der Unterseite des Modells abzuziehen; anschließend werden die vier Batterien entsprechend den (+)-/(-)-Symbolen eingelegt.

Anschließend wird die Abdeckung wieder aufgelegt, bis sie hör- und spürbar einrastet.

Auf der Unterseite sind die vier, je mit (Weich-)Gummi versehenen Füße des Modells erkennbar; sie sichern einen ordentlichen Stand während der Wägung. Auch bei nur punktuellem Druck an den äußersten Seiten des Modells kippelte dieses während unseres Tests nicht auch nur einmal. Dennoch empfiehlt es sich selbstverständlich, Lebensmittel und Co. immer zentral zu positionieren.

Zudem befindet sich auf der Unterseite des Modells eine Taste, mit der die Maßeinheit verändert werden kann – es besteht die Auswahl zwischen hier die Wahl zwischen Gramm (g), Kilogramm (kg), Pfund:Unzen (lb:oz) und Unzen (oz).

Auch an der Unterseite ist ein kleiner Lautsprecher verbaut, der im Rahmen der Hold-Funktion bedeutsam ist:

Diese ist vor allem empfehlenswert, wenn die Lebensmittel in sehr ausladenden Behältnissen (bspw. Schüsseln) abgewogen werden sollen, die das Display verdecken. Hierzu ist das Modell zunächst normal einzuschalten und sodann die Hold-Taste zu drücken. Nun kann das jeweilige Gut gewogen werden. Wurde das Gewicht ermittelt, ertönt ein mit 64,0 dB(A) (aus einem Abstand von 30 Zentimetern) leicht hörbares Geräusch aus dem Lautsprecher (s. o.). Nimmt man die Sache anschließend wieder vom Modell herunter, stellt das Display das vormals ermittelte Gewicht weiter dar (120 Sekunden).

Während zum Einschalten des Modells eine kurze Berührung ausreichend ist, muss die Ein-/Ausschalt-/Tara-Taste zum Ausschalten durchschnittlich 1,80 s berührt werden; ansonsten wird nur die Tara-Funktion angesprochen.

Funktion

Das Modell kann auch mit ausladenden Behältnissen (hier: einer Schüssel) bestellt werden, ohne dadurch das Display zu verdecken. Dieses bleibt jederzeit leicht ablesbar, auch wenn es bei sehr hellem Licht regelmäßig zu Spiegelungen kommt.

Das Modell muss mit einem Gewicht von mindestens 5 Gramm beschwert werden; kleinere Gewichte werden schlicht nicht erkannt. Ab einem Gewicht von 5 Gramm allerdings wird jeder weitere Gewichtssprung ab einem Gramm erkannt. In der Gewichtsspanne von 5 bis 10 Gramm können die Messwerte um maximal 1 Gramm von den wirklichen Gewichten abweichen.

In den höheren Gewichtsspannen wurden die Gewicht verlässlich ermittelt: Das jeweilige Gewicht musste im Test nicht einmal in der Mitte platziert werden; selbst bei einer Position in den Ecken (s. Bild) kam es nicht zu Messproblemen.

Das Modell kann bis zu einem Gewicht von 15 Kilogramm messen. Wird dieser Wert überschritten, wird über das Display der Hinweis OL angezeigt; dieser stellt heraus, dass das Modell überladen worden ist. Sobald die Batterien weithin erschöpft worden sind, wird über das Display der Hinweis Lo angegeben.

Die Reaktionszeit des Modells ist sehr kurz und bei einem Wert von durchschnittlich 1,5 Sekunden zu verorten. Bei kleinen Gewichtssprüngen (bis 10 Gramm) nimmt es mit durchschnittlich 1,7 Sekunden nur etwas mehr Zeit in Anspruch, bis das exakte Gewicht angezeigt wird. Bei höheren Gewichtssprüngen (über 10 Gramm) wird das neue Gewicht schneller erkannt – in durchschnittlich 1,3 Sekunden.

Die Tara-Funktion ist bei digitalen Waagen mittlerweile Standard und erleichtert die Handhabung immens. So lassen sich dem Tarieren auch Behältnisse aller Art (bspw. Schüsseln) abstellen, um deren Gewicht zu nullen, also von den jeweiligen Messwerten abzuziehen. Es können nun Zutaten abgewogen werden, ohne dass man das Gewicht des Behältnisses abziehen müsste. Im Test erwies sich die Tara-Funktion als sehr sinnvoll, vor allem bei der Wägung von Backzutaten.

Die Messwerte des Modells sind selbstverständlich in allen Maßeinheiten akkurat.

Wird das Modell nach dem Einschalten nicht mehr verwendet, schaltet es sich nach 2 Minuten von selbst aus.

Kurzbewertung

Funktionalität: 4,5 von 5,0 Handhabung: 4,5 von 5,0 Ausstattung: 4,5 von 5,0

Pro/Contra

Hold -Funktion

-Funktion Tara -Funktion

-Funktion hohe Messgenauigkeit

kleine Abweichungen von 1 g möglich (in der Gewichtsspanne von 5 - 10 g)

Technische Daten

Hersteller/Modell Beurer KS 34 Maße in cm (L x B x H) 26,3 x 20,0 x 2,0 Maße der Wiegefläche in cm (L x B) 26,3 x 20,0 Gewicht in g 780 Maße des Displays in cm (L x B) 3,0 x 10,5 Höchstlast in g 15.000 Anzeige ab (in g) 5,0 Maßeinheiten g, kg, oz, lb:oz Tara ja Überlastungsanzeige ja Abschaltautomatik (in min:s) 02:00 Stromversorgung 4 x AAA-Batterien (1,5 V) Zubehör 4 x AAA-Batterien (1,5 V) Funktionen Hold-Funktion, Magic-LED-Display,Tara-Zuwiegefunktion, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige

Bewertung

Hersteller/Modell % Beurer KS 34 Funktionalität 60 92,7 Messgenauigkeit 40 93,6 Messschritte 25 93,0 Abschaltautomatik 20 90,5 Tragkraft 15 93,0 Handhabung 25 93,0 Bedienung 40 92,0 Anzeige / Display 40 95,0 Standfestigkeit 15 92,0 Dokumentation 5 88,5 Ausstattung 15 91,0 Maßeinheiten 60 89,0 Verarbeitung 40 94,0 Bonus/Malus Bonus 0,25 Hold-Funktion Malus – UVP in Euro 29,99 Marktpreis in Euro 25,84 Preis-/Leistungsindex 0,28 Gesamtbewertung 92,8 % Testnote sehr gut

So haben wir getestet

Funktionalität (60 %)

Für die Beurteilung der Funktionalität wurde die Genauigkeit der Messergebnisse geprüft. Dazu wurden Normgewichte auf der Wiegefläche verteilt und eventuelle Abweichungen zwischen aufgelegtem und gemessenem Gewicht aufgezeichnet. Die Gewichtsveränderung sollte bestenfalls umgehend auf dem Display erkennbar sein. Die einzelnen Messschritte wurden mit Gewichten zu 0,5 bis 1,0 g ermittelt. Die Dauer bis zur automatischen Abschaltung wurde gemessen und bewertet. Eine kurze Dauer wurde hier als negativ bewertet. Eine hohe Traglast der Waage wurde positiv in die Bewertung miteinbezogen.

Handhabung (25 %)

Die Waage sollte intuitiv zu bedienen sein. Dazu sollten sich die Bedientasten problemlos erreichen und betätigen lassen. Die auf dem Display dargestellten Zeichen/Ziffern sollten bei allen Lichtverhältnissen deutlich lesbar und klar zu erkennen sein. Die unterschiedlichen Maßeinheiten sollten sich möglichst problemlos einstellen lassen. Auch die Standfestigkeit der Waage floss in die Bewertung mit ein. Die Bedienungsanleitung wurde auf ihre allgemeine Verständlichkeit, auf die Beschreibung der Funktionen, auf FAQs und auf zusätzliche Informationen hin bewertet.

Ausstattung (15 %)

Die Küchenwaage wurde in Bezug auf ihr Funktionsspektrum bewertet, wobei hier die möglichen Messeinheiten Beachtung fanden. Zudem wurde die Waage auf ihre Verarbeitung hin geprüft und bewertet. So sollten weder hinausreichende Ecken noch erhebliche Spaltmaße zu verzeichnen sind.

Fazit

Die KS 34 von Beurer misst mindestens 5 Gramm und maximal 15.000 Gramm – damit lässt sich sich in vielerlei Hinsicht verwenden; auch außerhalb des Koch- und Backwerks. Ab dem minimalen Gewicht von 5 Gramm wurden Gewichtssprünge verlässlich erkannt; die ermittelten Werte wichen in unserem Test nicht auch nur einmal um mehr als 1 Gramm von den wirklichen Werten ab. Mit der Wahl zwischen Unzen, Pfund und Unzen, Kilogramm und Gramm wird ein weites Spektrum an Maßeinheiten geboten, die hierzulande und im angelsächsischen/angloamerikanischen Raum genutzt werden. Hier wäre lediglich noch eine Möglichkeit zur Messung von Flüssigkeiten (Milliliter, Flüssigunze etc.) wünschenswert gewesen. Das jeweilige Gewicht wurde in allen Maßeinheiten exakt angegeben.

Die Bedienung des Modells über die zwei berührungsempfindlichen Tasten gestaltet sich sehr intuitiv; das Display lässt das ermittelte Gewicht stets deutlich lesbar erkennen. Mit der Tara-Funktion kann das Modell jederzeit tariert und weiteres Gewicht zugewogen werden. Große Sachen (bspw. auch Pakete) können dank der Hold-Funktion problemlos abgewogen werden – selbst wenn sie die Maße des Modells überschreiten und dadurch das Display verdecken. Insgesamt erreicht die KS 34 von Beurer mit einer sehr guten Funktionalität, einer leichten Handhabung und einer guten Ausstattung eine Gesamtbewertung von 92,8 % und damit die Testnote sehr gut.