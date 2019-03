Bauknecht WM STEAM 8 100 im Test

Auch die liebste Bluse und das liebste Hemd sind im Handumdrehen mit Flecken verunstaltet; und meistens handelt es sich dann auch noch um solche Flecken, die sich nur mit viel Mühe wieder auswaschen lassen. Hier muss man die Wäsche dann mit speziellen Fleckenmitteln vorbehandeln – und das strapaziert nicht nur die Fasern, sondern belastet auch die Umwelt in erheblichem Maße. Ohne Grund: Das behauptet immerhin der Hersteller Bauknecht, der hier mit seinen neuen Active Care-Waschmaschinen brillieren will. Diese sollen mehr als 100 verschiedene Flecken auswaschen können – und zwar bei Temperaturen von maximal 40 °C und ohne die Fasern vorbehandeln zu müssen. Mit einer Dampf-Funktion sollen außerdem 99,9 % aller Bakterien in der Wäsche eliminiert werden. Ob die Waschmaschine WM STEAM 8 100 von Bauknecht hält, was hier versprochen worden ist, hat das ETM TESTMAGAZIN geprüft.



Bauknecht WM STEAM 8 100

Die allermeisten Flecken lassen sich nur mit erheblichem Kraft- und Zeitaufwand wieder aus der Wäsche herauslösen; und dazu muss man meistens auch noch das volle Chemiearsenal ausschöpfen – diverse Spezialmittel aus dem Handel in Form von Pulver, Gel und/oder Spray versprechen schnelle, strahlende Sauberkeit. Mit der Active Care-Waschmaschine WM STEAM 8 100 von Bauknecht soll man die Wäsche aber endlich nicht mehr vorbehandeln müssen; und zwar auch nicht bei problematischeren Flecken. Mit den beiden Spezialprogrammen Antiflecken 100 und Antiflecken 45 Min. soll sich eine Vielzahl unterschiedlichster Flecken in kurzer Zeit und bei schonenden Temperaturen von höchstens 40 °C auswaschen lassen. Für besondere Hygieneansprüche bietet die Waschmaschine eine Dampf-Funktion, die sich mit vier verschiedenen Waschprogrammen verbinden lässt; sie soll bis zu 99,9 % aller Bakterien abtöten, die Waschleistung verbessern und das anschließende Bügeln erleichtern. Trotz einer niedrigen (Wasser-)Temperatur kann Wäsche also besonders hygienisch gereinigt werden. Für eine passgenaue Wäschepflege soll auch die verbaute Digital Motion-Technologie sorgen: Mit ihr kann die Trommel, abhängig vom jeweiligen Waschprogramm, in bis zu zehn verschiedenen Weisen rotieren. Um sich aller erdenklichen Textil- und Fleckenarten annehmen zu können, lässt sich die Waschintensität mit den Optionen Sanft und Intensiv in vier verschiedenen Waschprogrammen anpassen. Die Waschmaschine soll dabei sparsam im Energie- und Wasserverbrauch bleiben – sie ist ohnehin schon der besten Energieeffizienzklasse A+++ angehörig und unterschreitet deren Grenzwerte noch einmal um 10 %.

Die wichtigsten Merkmale

Max. Fassungsvermögen in kg: 8

Energieeffizienzklasse: A+++ (- 10 %)

Schleuderwirkungsklasse: B

Schleuderdrehzahl in U/min: Spülstopp, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400

Temperatureinstellungen in °C: kalt, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Für alle, die ihre Wäsche ohne Vorbehandlung auch von hartnäckigen Flecken befreien möchten.

Interessant: Bei vier Waschprogrammen kann die Waschintensität individuell angepasst werden: Mit den Optionen Intensiv und Sanft wird der betreffende Waschgang dann entweder mit einem höheren Wasserverbrauch und mehr Trommelbewegung oder besonders schonend durchgeführt.

Aufgefallen: Wenn flüssiges Waschmittel verwendet wird, kann eine Trennwand mit Milliliterskala in die Waschmittelschublade eingesetzt werden.



Energieeffizienzklasse Die Waschmaschine ist der besten Energieeffizienzklasse A+++ angehörig. Sie unterschreitet deren Grenzwerte noch einmal um 10 %.

Handhabung



Die Trommel der Waschmaschine darf mit bis zu 8,0 kg Wäsche beladen werden. Die Trommelöffnung ist mit einem Durchmesser von 33,5 cm so großzügig bemessen, dass sich auch ausladende Wäschestücke (wie bspw. Decken) leicht ein- und ausräumen lassen.

Die Waschmaschine WM STEAM 8 100 der Active Care-Serie von Bauknecht ist der besten Energieeffizienzklasse A+++ angehörig und unterschreitet deren Grenzwerte noch um weitere 10 %. Mit Ausnahme der Tür, die von einem hellsilbernen Ring gesäumt und mit einer dunkel getönten, doppelwandigen Scheibe versehen ist, erschöpft sich der Rest der Waschmaschine in schlichtem Weiß und dem Silber des Rings am Drehwähler. Trotz der dunklen Tönung der Scheibe kann jederzeit in die Waschtrommel geschaut und der Waschvorgang überprüft werden. Das Modell ist von außen sehr ordentlich verarbeitet – breite Spaltmaße oder abstehende, einschneidende Kanten lassen sich an ihm nicht ausmachen. Der Dynamic Inverter-Motor der Waschmaschine soll besonders langlebig sein, da er bürstenlos und daher verschleißarm arbeitet.

Ausstattung – Features & Co. auf einen Blick Die Waschmaschine WM STEAM 8 100 von Bauknecht entstammt der Active Care-Serie und ist mit zwei speziellen Antiflecken-Programmen ausgestattet. Das mehr Zeit in Anspruch nehmende Programm Antiflecken 100 soll mehr als 100 unterschiedliche Flecken lösen können; das kürzer dauernde Programm Antiflecken 45 Min. soll immerhin mehr als 30 Flecken in 45 Min. auswaschen können. Bei beiden Programmen soll eine Temperatur von 40 °C ausreichen, um die Flecken aus den Fasern zu lösen. Der verschleißarme Dynamic Inverter-Motor dreht die Trommel durch die Digital Motion-Technologie nach bis zu zehn verschiedenen Mustern in nur einem Programm, sodass Flecken besonders wirksam entfernt werden sollen. Gleichzeitig soll die Wassermenge durch die EcoTech-Mengenautomatik präzise der Wäschemenge angepasst und die Wirkung des Waschmittels durch die Temperatursteuerung optimal genutzt werden.

Durch die Digital Motion-Technologie wird die Trommel gesteuert, sodass während nur eines Waschganges bis zu acht unterschiedliche Bewegungen ausgeführt werden. Die Bewegungen werden dem jeweiligen Programm und - damit verknüpft - den herauszuwaschenden Flecken angepasst. Der Wasserverbrauch des Modells wird über die EcoTech-Mengenautomatik reguliert: Die genutzte Wassermenge wird mithilfe von Sensoren an die eingelegte Wäschemenge angepasst.



Die Tür kann bis zu einem Winkel von 123° geöffnet werden.

Die Türanschlag ist linksseitig angebracht und kann bei diesem Modell nicht verändert werden; dies sollte bei der Wahl des jeweiligen Standortes bedacht werden. Rechtsseitig ist ein Griff in einem Winkel von 45° eingelassen, der auf seiner Innenseite geriffelt ist und sich dadurch sicher greifen lässt. Die Tür kann leichtgängig geöffnet werden. Die Türöffnung hat einen Durchmesser von 33,5 cm, sodass die Trommel auch mit größeren Wäschestücken problemlos beladen werden kann. Es dürfen maximal 8 kg Wäsche (Trockengewicht) eingefüllt werden. Die Tür lässt sich bis zu einem Winkel von 123° öffnen.



In der Trommel sind drei Mitnehmer verbaut worden, die für ein gleichmäßiges Umwälzen der Wäsche sorgen.



Nach dem Öffnen der Tür wird die Gummidichtung des Bullauges sichtbar. In jene ist der Schriftzug ANTIMICROBIC eingelassen – was dahinter steht, wird aber nirgendwo in der Dokumentation erklärt.



Die Gummidichtung des Türrahmens sollte regelmäßig gereingt werden; hier pflegt sich auch immer wieder Schmutz abzusetzen.



Die Waschmittelschublade lässt sich nach links hin in einem Winkel von maximal 90° aufklappen und bietet genügend Platz faür ein bequemes Befüllen mit Waschmittel und Weichspüler.

Waschmittel wird in die Schublade eingefüllt; sie ist zwar - insoweit klassisch - oben links an der Waschmaschine verbaut worden, lässt sich allerdings nicht normal ausziehen, sondern nach links aufklappen. Die innenliegende Oberfläche des Griffs ist stark geriffelt und bietet dadurch einen sicheren Halt.



Die Innenseite des Griffs der Waschmittelschublade ist geriffelt und bietet so einen sicheren Halt.

In der Waschmittelschublade befinden sich zwei Fächer für die Befüllung mit Waschmittel und Weichspüler, die beide leicht erreichbar sind und sich daher auch ohne Schwierigkeiten befüllen lassen; auf eine Beschriftung der Fächer wurde allerdings verzichtet.



Weichspüler wird in ein separates Fach gegossen. Hier wurde die maximal mögliche Füllmenge markiert.



In das Waschmittelfach kann eine Trennwand für Flüssigwaschmittel eingesetzt werden. Auf ihr ist eine praktische Skala aufgeführt, mit deren Hilfe sich das Waschmittel direkt abmessen lässt.

Für die Verwendung von flüssigem Waschmittel kann zusätzlich eine kleine Trennwand in das Waschmittelfach eingesetzt werden. Bei der Nutzung von Waschpulver lässt sich die Trennwand stattdessen in ein für deren Aufbewahrung vorgesehenes Fach stecken.



Auf der Front der Waschmittelschublade befindet sich eine Auflistung der Programme mitsamt der korrespondierenden Zahlen. Diese sind in Spezial-, Grund- und Pflegeprogramme aufgeteilt.



Wird die Trennwand nicht benötigt, kann sie in einem eigens dafür vorgesehenen Fach aufbewahrt werden.

Auf der Vorderseite der Waschmittelschublade ist eine deutlich ablesbare Programmübersicht aufgeführt. Dort sind die insgesamt 14 Waschprogramme und zwei Teilprogramme den drei Kategorien Grundprogramme, Spezialprogramme und Pflegeprogramme zugeordnet. Unter Spezialprogramme stehen die Programme Antiflecken 100, Antiflecken 45 Min., Weiß, Bettwäsche und Öko Baumwolle zur Auswahl. Den Grundprogrammen sind Mischwäsche, Baumwolle, Pflegeleicht, Buntwäsche und Kurz 30‘ angehörig. Besondere Pflegeansprüche werden mit den Programmen Wolle, Dunkle Wäsche, Extra Feinwäsche und Daunen bedient. Zusätzlich können die Teilprogramme Spülen und Schleudern & Abpumpen gewählt werden. Mit Ausnahme der Teilprogramme wurde jedes Waschprogramm jeweils mit einer Nummer verknüpft.



Das Programm wird mithilfe eines recht leichtgängigen Drehreglers ausgewählt. Auf dem Drehelement sind die mit dem Programmen jeweils verknüpften Zahlen deutlich ablesbar aufgeführt.

Um ein Programm auszuwählen, wird ein recht leichtgängiger Drehregler herangezogen: Auf diesem sind die mit den einzelnen Waschprogrammen verbundenen Nummern und die hinter den Teilprogrammen stehenden Symbole deutlich erkennbar aufgeführt. Zusätzliche Optionen können mithilfe des 11,3 x 8,0 cm (B x H) messenden Bedienfelds mit dem jeweiligen Programm verknüpft werden.



Am Bedienfeld liegen sechs Tasten, mit denen sich weitere Optionen zu den Waschprogrammen einstellen lassen. So können z. B. die Optionen Dampf und Extra Spülen mit mehreren Waschgängen verknüpft werden.

Dazu befinden sich dort sechs Tasten, die nur infolge starken Tastendrucks reagieren. Mit ihnen können die Waschtemperatur und die Schleuderdrehzahl angepasst werden. Je nach ausgewähltem Programm können Temperaturen im Bereich von kalt über 20, 30, 40, 50, 60 und 70 bis hin zu 90 °C gewählt werden. Auch die mögliche Schleuderdrehzahl richtet sich nach dem gewählten Programm und reicht vom Spülstopp über 400, 500, 600, 800, 1.000 und 1.200 bis zu maximal 1.400 U/min.



Weitere Einstellungen zu den Programmen, bspw. zur Temperatur und zur Schleuderdrehzahl, werden mithilfe des Bedienfelds vorgenommen.

Auf dem Display wird die Höhe der Temperatur und der Schleuderdrehzahl über ein einfaches Balkendiagramm dargestellt. Erst im Nachgang eines Tastendrucks wird die ausgewählte Temperatur/Schleuderdrehzahl anstelle der Restzeit für etwa 5 s auf dem Display angezeigt.



Die jeweilige Temperaturstufe wird oberhalb der Taste mithilfe eines Balkendiagramms dargestellt. Das Display stellt die Temperatur erst nach einem weiteren Tastendruck kurz dar.

Sanft oder intensiv? Mithilfe einer Bedientaste kann die Waschintensität bei vier Programmen individuell angepasst werden. So werden die Programme Weiß, Bettwäsche, Pflegeleicht und Buntwäsche entweder Sanft oder Intensiv durchgeführt. Mit der Intensiv-Option erfolgt der jeweilige Waschgang mit einem höheren Wasserverbrauch und stärkeren mechanischen Bewegungen. Die Programmdauer verlängert sich. Sanft sollte gewählt werden, wenn Textilien mit schonenderen Trommelbewegungen gewaschen werden sollen. Die Programmdauer verkürzt sich dann.



Die Dampf-Option ist über eine separate Taste erreichbar und kann mit den Programmen Antiflecken 100, Weiß, Bettwäsche und Pflegeleicht verknüpft werden.

Zusätzlich können zu mehreren Waschprogrammen die Optionen Dampf und Extra Spülen gewählt werden; sie lassen sich je über eine spezielle Taste an- und auswählen. Die Dampf-Funktion, bei der während eines Waschgangs Wasserdampf in die Trommel geleitet wird, dient nicht nur dazu, die Wäsche in noch gründlicherer Art und Weise zu säubern. Die Textilien sollen dank des Wasserdampfes später auch leichter gebügelt werden können. Die Dampf-Funktion ist in den Programmen Antiflecken 100, Weiß, Bettwäsche und Pflegeleicht verfügbar. Zusätzlich kann bei mehreren Programmen die Waschintensität angepasst und diese so entweder erhöht (Intensiv) oder vermindert (Sanft) werden.



Rechts neben dem Bedienfeld ist eine weitere Taste verbaut, mit der die Waschintensität in vier Waschprogrammen angepasst werden kann. So werden diese entweder Intensiv oder Sanft durchgeführt.

Mit der Option Intensiv wird mehr Wasser verbraucht und die Trommel stärker bewegt, sodass sie sich vor allem bei stärkeren Flecken empfiehlt. Die Option Sanft zielt hingegen auf die Reinigung nur leicht verschmutzter Wäsche ab; hierbei werden die mechanischen Bewegungen der Trommel reduziert. Die beiden Optionen stehen jeweils bei den Programmen Weiß, Bettwäsche, Pflegeleicht und Buntwäsche zur Wahl. Mit der Taste Startzeitvorwahl kann der Programmstart hinausgezögert werden, wenn ein Waschgang nicht sofort gestartet werden soll. So kann ein Programmstart in 1-h-Schritten um bis zu 24 h in die Zukunft gelegt werden. Damit die Einstellungen der Waschmaschine nicht versehentlich geändert werden, kann mit einer separaten Taste die Tastensperre (de-)aktiviert werden. Die betreffende Taste muss etwa 3 s lang gedrückt werden. Wird meist mit niedrigen Temperaturen gewaschen und/oder Flüssigwaschmittel verwendet, können sich in der Trommel vermehrt Bakterien bilden, die unangenehme Gerüche begünstigen. Um die Trommel von solchen Bakterienkulturen zu befreien, sollte hin und wieder das Autoclean-Reinigungsprogramm durchgeführt werden. Dazu werden die Dampf- und die Extra Spülen-Taste gleichzeitig etwa 3 s lang betätigt; auf dem Display erscheint dann der Programmname (Autoclean) und das Reinigungsprogramm startet automatisch. Die anderen Wasch- und Teilprogramme werden durch das Drücken der Start-/Pause-Taste gestartet und angehalten. Durch die Betätigung der Taste während eines laufenden Waschprogramms (Nachlege-Funktion) können auch einzelne Wäschestücke nachträglich eingefüllt werden.

Funktionalität

Im Programm Baumwolle darf die maximale Füllmenge der Trommel von 8 kg (Trockengewicht) ausgeschöpft werden. Hier muss allerdings eine mit 3:57 h recht lange Programmdauer eingeplant werden. Sowohl der Strom- als auch der Wasserverbrauch sind in diesem Programm recht hoch: Es werden 92,3 l Wasser und 2,23 kWh Strom genutzt. Nach dem Ende des Schleudervorgangs mit den maximal möglichen 1.400 U/min verbleiben noch 55,0 % Restfeuchte in der Wäsche. Bei einer halben Beladung mit 4 kg Wäsche (Trockengewicht) verkürzt sich die Waschdauer nur geringfügig auf 3:41 h (- 6,8 %). Auch der Strom- und der Wasserverbrauch fallen mit 1,57 kWh (- 29,6 %) und 67,1 l (- 27,3 %) geringer aus. Die Schleuderleistung ist bei einer halben Beladung etwas schlechter als mit einer vollen (56,7 %). Dafür ist die Waschleistung infolge der halben Beladung deutlich besser: Flecken von Spinat und Gras werden vollständig ausgewaschen; von hartnäckigen Flecken wie solchen von Ketchup und Schokolade bleiben nur helle Schemen übrig. Bei einer vollen Beladung zeichnen sich vor allem die hartnäckigen Flecken, bspw. von Senf, noch etwas deutlicher ab.

Wer Strom und Wasser besonders effizient nutzen möchte, sollte das Programm Öko Baumwolle wählen. Bei diesem werden für eine volle Beladung mit 8 kg (Trockengewicht) lediglich 48,1 l Wasser und 0,94 kWh Strom verbraucht. Danach liegt die Restfeuchte der Wäsche bei 55,3 %. Die Dauer fällt mit 3:29 h gar kürzer aus als bei dem regulären Baumwolle-Programm (- 11,8 %). Die Dauer verkürzt sich infolge einer nur halben Beladung allerdings nicht; im Gegenteil: Sie fällt mit 3:39 h etwas länger aus (+ 4,8 %). Auch der Stromverbrauch ist hier etwas höher, sodass 1,03 kWh Strom verbraucht werden (+ 9,6 %). Der Wasserverbrauch sinkt jedoch auf 36,1 l (- 25,0 %). Nach dem Schleudern mit 1.400 U/min verbleibt noch eine Restfeuchte von 54,3 % in der Wäsche. Die Waschleistung des Programms fällt vor allem mit einer halben Beladung sehr ordentlich aus, sodass die meisten Flecken fast vollständig entfernt werden und nur helle Schemen zurücklassen. Bei einer vollen Beladung bleibt die Farbintensität der Rückstände, vor allem von Spinat, weit stärker.

Nicht allzu empfindliche und farbechte Textilien dürfen in dem Programm Buntwäsche gewaschen werden. Hier ist eine Temperatur von höchstens 40 °C einstellbar. Halbbeladen dauert das Programm nur 1:44 h, wobei lediglich 0,88 kWh Strom und 49,2 l Wasser verbraucht werden. Nach dem Schleudern mit der höchstmöglichen Drehzahl von 1.400 U/min verbleibt noch eine Restfeuchte von 63,2 % in der Wäsche. Flecken werden gut ausgewaschen oder mindestens deutlich aufgehellt. Buntwäsche ist eines der vier Programme, bei dem eine der Optionen Intensiv oder Sanft hinzugeschaltet werden kann. Mit der Option Intensiv dauert das Programm bei einer halben Beladung 2:07 h (+ 22,1 %) und verbraucht 0,96 kWh Strom (+ 9,1 %). Der Wasserverbrauch der Waschmaschine liegt dann mit 69,9 l (+ 42,1%) deutlich höher. Selbst hartnäckige Flecken wie solche von Rotwein und Öl werden mit Ausnahme (sehr) heller Spuren ausgewaschen; lediglich Flecken von Make-up (Foundation) werden nur leicht aufgehellt; solche Flecken sollten deshalb lieber vorbehandelt werden. Mit der Option Sanft soll der Waschgang hingegen besonders textilschonend durchgeführt werden. Dabei dauert das Programm nur 1:36 h (- 7,7 %) und verbraucht 49,1 l Wasser (- 0,2 %). Der Stromverbrauch ist mit 0,87 kWh etwas niedriger als mit der Intensiv-Option (- 9,4 %). Unterschiedliche Flecken, bspw. von Senf, können in dem Waschgang zumindest deutlich aufgehellt oder gar vollständig entfernt werden (bspw. Gras).

Antiflecken 100 Das Antiflecken 100-Programm ist für die Reinigung stark verschmutzter Wäsche geeignet. Bei höchstens 40 °C sollen bis zu 8 kg Wäsche (Trockengewicht) von bis zu 100 verschiedenen Fleckentypen befreit werden. Zu diesem Programm kann auch die Dampf-Option gewählt werden; durch sie erhöht sich allerdings die Programmdauer um circa 32 %. Für eine optimale Reinigungsleistung wird die Verwendung von Pulverwaschmittel empfohlen. Flecken von Erde/Schlamm lassen sich nicht restlos herauswaschen; so war nach dem Waschgang noch immer ein hellbrauner Schemen zu erkennen. Spuren von Filzstiften in unterschiedlichen Farben werden restlos entfernt und hinterlassen keine Rückstände. Flecken von Roter Beete lösen sich rückstandslos; nach dem Waschgang war nichts mehr von ihnen zu erkennen.

Für besonders hartnäckige Flecken sollten die Programme Antiflecken 100 und Antiflecken 45 Min. gewählt werden: Das Programm Antiflecken 100 benötigt bei einer Beladung mit 4 kg (Trockengewicht) durchschnittlich 3:14 h. Dabei werden 1,16 kWh Strom und 52,3 l Wasser verbraucht. Nach dem Schleudern mit 1.400 U/min verbleiben noch 59,4 % Restfeuchte in der Wäsche. Trotz der niedrigen Waschtemperatur von 40 °C können auch sehr hartnäckige Flecken ohne Vorbehandlung entfernt werden: Flecken von Roter Beete, Filzstiften und Zahnpasta verschwinden vollständig; Make-up (Foundation) wird stark aufgehellt und Rotweinflecken sind nur noch schemenhaft zu erkennen. Soll die Wäsche zusätzlich mit Dampf behandelt werden, muss eine Programmdauer von 4:17 h eingeplant werden. Dabei liegen sowohl der Wasserverbrauch mit 92,7 l als auch der Stromverbrauch mit 2,14 kWh recht hoch.

Auch in dem nur 45 min dauernden Programm Antiflecken 45 Min. verschwinden viele Flecken bereits bei niedrigen Temperaturen: Von Zahnpasta- und Ketchup-Flecken ist nach dem Schleudern nichts mehr zu erkennen. Schokoladenflecken zeichnen sich nur noch als helle Schemen ab. Dabei werden lediglich 34,9 l Wasser verbraucht; der Stromverbrauch bleibt mit 0,44 kWh niedrig.

Das Programm Weiß eignet sich hingegen für robuste, weiße Baumwollwäsche, die auch stark verschmutzt sein kann. Das Programm dauert mit einer halben Beladung mit 4 kg (Trockengewicht) und einer Waschtemperatur von 60 °C 2:19 h und verbraucht 1,44 kWh Strom. Der Wasserverbrauch liegt bei 49,3 l pro Waschgang. Verschmutzungen werden mit diesem Programm größtenteils entfernt. Auch mit diesem Programm kann die Dampf-Funktion verknüpft werden: Die Dauer verlängert sich dann auf 2:53 h (+ 24,5 %) und der Stromverbrauch erhöht sich auf 2,06 kWh (+ 43,1 %). Der Wasserverbrauch steigert sich deutlich auf 75,5 l (+ 53,1 %).

Während des Waschvorganges erzeugt die Waschmaschine einen Geräuschpegel von 51,3 dB(A), der sich während des Schleuderns auf 71,3 dB(A) erhöht.

Digital Motion-Technologie – im Detail

Mit der Digital Motion-Technologie werden die Bewegungen der Waschtrommel präzise und abhängig vom jeweiligen Programm gesteuert. Dabei wird die Trommel in manchen Programmen gar auf acht verschiedene Weisen (TWIN SOFT, HALF MOON, IMPULSE, ENERGETIC MIX, CATCH, ANTIOVERLAPPING, SCRATCH, MASSAGE) bewegt – dadurch sollen Flecken besonders wirksam und schonend entfernt werden. Im Zusammenspiel mit der EcoTech-Mengenautomatik soll so wenig Wasser wie möglich und nur so viel wie nötig verbraucht werden. Durch eine präzise Temperatursteuerung der Waschmaschine sollen zusätzlich die Waschsubstanzen im Waschmittel besonders wirksam ausgeschöpft werden.

TWIN SOFT HALF MOON IMPULSE ENERGETIC MIX CATCH ANTIOVERLAPPING SCRATCH MASSAGE

Waschleistung – der Härtetest

ÖKO BW 60 °C halbbeladen



Waldbeerenmus

Nach dem Waschen war der Waldbeerenmus-Fleck noch als heller Schemen zu erkennen.



Gras: Das Gras zeichnete sich nach dem Waschen nur noch als helle Farbwolke ab.

ÖKO BW 60 °C vollbeladen



Waldbeerenmus

Hier verhielt es sich - dem höheren Wäschegewicht zum Trotz - nicht anders: Es verblieb nach dem Waschen nur ein heller Rückstand.



Gras: Auch hier hinterließ das Gras nur leichte Spuren und war nach dem Waschen bloß noch als heller Schemen zu erkennen.

BW 60 °C halbbeladen



Waldbeerenmus

Die Konturen des Waldbeerenmus-Flecks waren nach dem Waschen nur noch bei näherem Hinsehen zu erkennen.



Gras: Hier ließ sich das Gras rückstandslos auswaschen; die verschiedenen Grünnuancen sind vollends verschwunden.

Antiflecken 45 Min.



Flecken von Filzern ließen sich leicht aus den Fasern lösen; nur sehr dunkle Farben (hier: Violett) blieben zurück. Zahnpasta- und Karamell-Flecken verschwanden rückstandslos. Nur Schokoladen-Flecken blieben als hellbrauner Schemen erhalten.

Bunt Intensiv



Von Rotwein herrührende Flecken ließen sich mit dem Programm Buntwäsche und der Option Intensiv zwar nicht vollkommen auswaschen, aber doch in ihrer Farbintensität abschwächen. Solchermaßen schwere Flecken sollten dann doch lieber vorbehandelt werden.

Waschprogramme und Optionen

Spezialprogramme

Antiflecken 100 (max. 8 kg)

Unempfindliche Wäsche der gleichen Farbe wird in diesem Waschprogramm bei höchstens 40 °C gereinigt und dabei von unterschiedlichsten, auch hartnäckigen Flecken befreit. Für die besten Ergebnisse sollte Pulverwaschmittel verwendet werden; besonders schwere Flecken sollten zudem vorbehandelt werden. Zusätzlich kann die Dampf-Option aktiviert werden.

Antiflecken 45 Min. (max. 4,5 kg)

Textilien aus Baumwolle oder Mischfasern werden bei höchstens 40 °C gesäubert. Leichte bis mittelschwere Flecken lassen sich mit diesem nur 45 min dauernden Waschgang entfernen. Dazu wird die Verwendung von Flüssigwaschmittel empfohlen.

Weiß (max. 8,0 kg)

Bei diesem Programm sollten nur robuste weiße Textilien oder farbechte Buntwäsche eingefüllt und Pulverwaschmittel genutzt werden; schließlich kann hier die Höchsttemperatur von 90 °C ausgeschöpft werden. Das Programm eignet sich auch für stark verschmutzte Wäsche. Zusätzlich kann die Waschintensität mit den Optionen Sanft und Intensiv angepasst werden. Die Dampf-Option steht ebenfalls zur Verfügung.

Bettwäsche (max. 8,0 kg)

Dieses Programm eignet sich für haushaltsübliche Wäsche, bspw. Bettwäsche. Dabei können Temperaturen von bis zu 60 °C genutzt werden. Zusätzlich kann die Waschintensität angepasst (Intensiv oder Sanft) und die Dampf-Option aktiviert werden. Es wird die Nutzung von Pulverwaschmittel empfohlen.

Öko Baumwolle (max. 8,0 kg)

Dieses Programm arbeitet in Bezug auf den Wasser- und Energieverbrauch besonders effizient und ist deshalb das Standardprogramm für Textilien aus Baumwolle. Um Strom zu sparen, sind die Temperaturen (höchstens 60 °C) tatsächlich niedriger als angegeben, die Waschleistung bleibt allerdings erhalten. Die Wäsche sollte leicht bis mittelstark verschmutzt sein. Es kann sowohl Flüssig- als auch Pulverwaschmittel genutzt werden.

Grundprogramme

Mischwäsche (max. 4,5 kg)

In diesem Programm dürfen normalverschmutzte unempfindliche Textilien und Buntwäsche aus Mischgewebe bei höchstens 40 °C gewaschen werden. Hier wird die Verwendung von flüssigem Waschmittel empfohlen.

Baumwolle (max. 8,0 kg)

Unempfindliche Wäschestücke aus Baumwolle, die auch stark verschmutzt sein können, lassen sich mit diesem Programm bei Temperaturen von bis zu 60 °C säubern. Für eine optimale Reinigungsleistung sollte Pulverwaschmittel gewählt werden.

Pflegeleicht (max. 4,5 kg)

Dieses Programm eignet sich für Kleidungsstücke, die aus Kunstfasern oder Mischgewebe bestehen. Die maximal einstellbare Temperatur beträgt 60 °C. Die Wäsche sollte nur leicht bis mittelstark verschmutzt sein. Bestenfalls sollte für dieses Programm Pulverwaschmittel verwendet werden. Bei dem Programm kann die Dampf-Option aktiviert und die Waschintensität (Intensiv oder Sanft) angepasst werden.

Buntwäsche (max. 8,0 kg)

Bunte Kleidungsstücke aus Baumwolle sollen in diesem Programm besonders farbschonend gereinigt werden. Die Höchsttemperatur beträgt 40 °C. Es wird die Verwendung von Pulverwaschmittel empfohlen; hierbei sollte allerdings auf Colorwaschmittel zurückgegriffen werden, um die Farben zu schonen. Es kann zusätzlich zwischen den Waschintensitäten Intensiv und Sanft gewählt werden.

Kurz 30‘ (max. 4,5 kg)

Wenn unempfindliche Wäschestücke nicht besonders stark verschmutzt sind, können sie in diesem Kurzprogramm bei bis zu 30 °C in 30 min aufgefrischt werden. Für das beste Ergebnis eignet sich die Verwendung von Flüssigwaschmittel. Seide, Wolle und andere empfindliche Textilien sollten mit diesem Programm allerdings nicht gewaschen werden.

Pflegeprogramme

Wolle (max. 2,0 kg)

Dieses Programm wurde von der Woolmark Company für die Wäsche von Wolltextilien mit „Handwäsche“-Kennzeichnung anerkannt. Die Waschtemperatur beträgt höchstens 40 °C. Für Textilien aus Wolle sollte spezielles Flüssigwaschmittel verwendet werden.

Dunkle Wäsche (max. 4,5 kg)

Dieses Programm ist extra für die schonende Reinigung dunkler Baumwollwäsche ausgelegt. Dabei beträgt die Waschtemperatur höchstens 30 °C. Es wird auch hier empfohlen, Flüssigwaschmittel zu verwenden.

Extra Feinwäsche (max. 1,0 kg)

Besonders empfindliche Wäschestücke werden in diesem Programm bei höchstens 30 °C gewaschen. Dabei sollten die Textilien vorab auf links gezogen und flüssiges Waschmittel genutzt werden. In diesem Programm wird nicht geschleudert, sodass die Textilien tropfnass aufgehängt oder ausgelegt werden können.

Daunen (max. 3,5 kg)

Wäsche mit Daunenfüllung, also z. B. entsprechende Bettdecken, Kissen und Jacken, dürfen in diesem Programm bei höchstens 30 °C gesäubert werden. Hier sollte die Trommel nicht überfüllt und maximal ¾ des Fassungsvermögens ausgeschöpft werden. Für die besten Ergebnisse wird die Verwendung von Flüssigwaschmittel empfohlen.

Teilprogramme

Spülen (max. 8 kg)

Mit diesem Teilprogramm wird die Wäsche kalt gespült und anschließend bei bis zu 1.400 U/min geschleudert.

Schleudern & Abpumpen (max. 8 kg)

Hiermit wird in der Maschine verbliebenes Wasser abgepumpt und anschließend bei höchstens 1.400 U/min geschleudert.

Display, Einstellungen & Co.

Temperatur

Mit dieser Taste wird die gewünschte Waschtemperatur ausgewählt. Je nach Programm ist eine Wahl zwischen Kalt, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 90 °C möglich. Die Höhe der gewählten Temperatur wird mithilfe eines (groben) Balkendiagramms angezeigt; erst bei Tastendruck stellt das Modell die exakte Temperatur in Zahlzeichen dar.

Schleuderdrehzahl

Die Schleuderdrehzahl wird mit dieser Taste ausgewählt. Je nach Programm besteht hier die Wahl zwischen Spülstopp, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200 und 1.400 U/min. Wie schon bei der Temperatur lässt sich auch die jeweilige Schleuderdrehzahl erst durch Tastendruck exakt in Zahlzeichen darstellen. Ansonsten wird auch sie nur mithilfe eines (groben) Balkendiagramms angezeigt.

Startzeitvorwahl

Der Start des jeweiligen Programms kann mit dieser Taste in die Zukunft verschoben werden – um maximal 24 h in 1-h-Schritten.

Waschstatus

Diese vier Symbole zeigen den jeweiligen Stand des Programms von Waschen über Spülen und Schleudern bis hin zu Abpumpen an. Wurde die Dampf-Funktion mit einem Programm verknüpft, wird das entsprechende Symbol ebenfalls in diesem Feld angezeigt, sobald die Dampf-Funktion aktiv ist.

Hinweissymbole

Hier werden Symbole zum Zustand der Waschmaschine (Wasserversorgung, Tür verschlossen, aktivierte Tastensperre) angezeigt. Wenn auf dem Display die Temperatur oder die Schleuderdrehzahl angezeigt wird, leuchtet hier ein Thermometer- oder ein Schleudersymbol auf.

Restzeitanzeige

In diesem Bereich wird die verbleibende Restzeit eines Programms in h:min angezeigt. Dabei entspricht die zu Beginn eines Programms angezeigte Zeit nicht immer derjenigen, derer das Modell auch wirklich bedarf; sie kann sich im Laufe des jeweiligen Programms vielmehr noch verkürzen oder verlängern. Per Tastendruck werden hier die ausgewählte Temperatur und Schleuderdrehzahl angezeigt.

Dampf-Funktion

Mit vier Programmen (Antiflecken 100, Weiß, Bettwäsche, Pflegeleicht) kann die Dampf-Funktion verknüpft werden, bei der in die Trommel zusätzlich Dampf geleitet wird. Dieser soll die Waschwirkung verstärken und auch bei niedrigen Temperaturen noch einen hygienisch-wirksamen Waschgang sicherstellen.

Extra Spülen

Wenn Wäsche besonders gründlich gespült werden soll, lässt sich mit dieser Taste ein weiterer Spülgang anschließen. So können bspw. Waschmittelreste rückstandslos entfernt werden. Diese Option ist bei sieben Programmen verfügbar.

Tastensperre

Wird diese Taste etwa 3 s lang betätigt, wird die Tastensperre (de-)aktiviert. Mit aktivierter Tastensperre sind die Bedientasten gesperrt und können nicht betätigt werden.

Autoclean

Durch gleichzeitiges Drücken der Dampf- und der Extra Spülen-Tasten wird das Reinigungsprogramm der Waschmaschine aktiviert. Mit diesem werden Waschmittelrückstände und Bakterien aus der Trommel entfernt.

Waschintensität

Die Intensität eines Waschgangs kann mit den Optionen Sanft und Intensiv individuell angepasst werden. Mit der Sanft-Option wird ein Programm mit schonenderen Trommelbewegungen durchgeführt; mit der Intensiv-Option wird mehr Wasser abgeschöpft und die Trommelbewegung intensiviert.

Start-/Pause-Taste

Nach der Auswahl der Optionen wird ein Waschprogramm durch Drücken dieser Taste gestartet. Durch erneutes Drücken wird das jeweilige Programm pausiert, sodass einzelne Wäschestücke nachgelegt werden können.

Aufgefallen im Praxistest

Mit der Digital Motion-Technologie werden die Trommelbewegungen an das jeweils ausgewählte Programm angepasst; es können hier bis zu acht verschiedene Trommelbewegungen verwirklicht werden. Im Gegensatz zu anderen Waschmaschinen wird die Waschmittelschublade nicht vollständig ausgezogen, sondern in einem Winkel von bis zu 90° nach links hin aufgeklappt. Die Dampf-Funktion kann über eine gesonderte Taste ausgewählt werden und ist für vier Programme verfügbar. Mit ihr verlängert sich die Programmdauer und der Wasserverbrauch erhöht sich.

Kurzbewertung

Leistung: 4,5 von 5,0 Handhabung: 4,5 von 5,0 Ausstattung: 4,5 von 5,0 Betrieb: 4,5 von 5,0

Pro/Contra

Dampf -Option

-Option Digital Motion -Technologie

-Technologie Fleckenprogramm(e)

Anzeige der Temperatur und der Schleuderumdrehungen nur auf Tastendruck

Messungen

Hersteller/Modell Bauknecht WM STEAM 8 100 Messung der Lautstärke Lautstärke (lt. Hersteller beim Waschen / Schleudern) in dB(A) 50 / 78 Durchschnittliche Lautstärke (gemessen) in dB(A)* 51 / 71 Lautstärkeverlauf (gemessen) in dB(A)*

Messung während des Betriebs * gemessen während des ganzen Waschgangs Baumwolle 60 °C vollbeladen aus einem Meter Entfernung Baumwolle 60 °C vollbeladen Stromverbrauch (lt. Hersteller) in kWh nicht angegeben Stromverbrauch (gemessen) in W

Messung während des Betriebs Stromverbrauch in kWh 2,23 Stromkosten in € (0,28 € pro 1 kWh) 0,62 Wasserverbrauch in l 92,3 Wasserkosten in € (0,48 € pro 100 l) 0,44 Dauer in h:min 03:57 Baumwolle 60 °C halbbeladen Stromverbrauch (lt. Hersteller) in kWh nicht angegeben Stromverbrauch (gemessen) in W

Messung während des Betriebs Stromverbrauch in kWh 1,57 Stromkosten in € (0,28 € pro 1 kWh) 0,44 Wasserverbrauch in l 67,1 Wasserkosten in € (0,48 € pro 100 l) 0,32 Dauer in h:min 03:41 Öko Baumwolle 60 °C vollbeladen Stromverbrauch (lt. Hersteller) in kWh 0,98 Stromverbrauch (gemessen) in W

Messung während des Betriebs Stromverbrauch in kWh 0,94 Stromkosten in € (0,28 € pro 1 kWh) 0,26 Wasserverbrauch in l 48,1 Wasserkosten in € (0,48 € pro 100 l) 23,08 Dauer in h:min 03:29 Öko Baumwolle 60 °C halbbeladen Stromverbrauch (lt. Hersteller) in kWh 0,67 Stromverbrauch (gemessen) in W

Messung während des Betriebs Stromverbrauch in kWh 1,03 Stromkosten in € (0,28 € pro 1 kWh) 0,29 Wasserverbrauch in l 36,1 Wasserkosten in € (0,48 € pro 100 l) 0,17 Dauer in h:min 03:39 Jahresverbrauch Stromverbrauch (laut Hersteller)

pro Jahr in kWh 177,0 Stromverbrauch (ermittelt)

pro Jahr in kWh ** 206,8 Stromverbrauch (ermittelt)

pro Jahr in kWh *** 226,6 Wasserverbrauch (lt. Hersteller)

pro Jahr in l 11.594 Wasserverbrauch (ermittelt)

pro Jahr in l ** 10.582 Wasserverbrauch (ermittelt)

pro Jahr in l *** 7.942 ** 220 Waschgänge bei Öko Baumwolle 60 °C vollbeladen

*** 220 Waschgänge bei Öko Baumwolle 60 °C halbbeladen

Technische Daten

Hersteller/Modell Bauknecht WM STEAM 8 100 Max. Gewicht der Wäsche in kg 8,0 Energieeffizienzklasse A+++ (- 10 %) Waschwirkungsklasse nicht angegeben Schleuderwirkungsklasse B Maße der Waschmaschine

(T x B x H) in cm 60,5 x 59,5 x 85,0 Gewicht der Waschmaschine in kg 74,0 Durchmesser des Trommeleinlasses in cm 33,5 Max. Schleuderdrehzahl in U/min 1.400 Endzeitvorwahl in h 24 Stellt die verbleibende Zeitdauer dar ja Programme Antiflecken 100, Antiflecken 45 Min., Weiß, Bettwäsche, Öko Baumwolle, Mischwäsche, Baumwolle, Pflegeleicht, Buntwäsche, Kurz 30‘, Wolle, Dunkle Wäsche, Extra Feinwäsche, Daunen, Spülen, Schleudern & Abpumpen Zusätzliche Funktionen Startzeitvorwahl, Nachlege-Funktion Programmoptionen Dampf, Extra Spülen, Temperatur, Schleudern, Intensiv, Sanft Anzeigen Programmfortschritt, Restzeit, Kindersicherung, Türverriegelung Ausstattung Dynamic Inverter-Motor, Digital Motion-Technologie, EcoTech-Mengenautomatik, Dampf-Option

Bewertung

Hersteller/Modell % Bauknecht WM STEAM 8 100 Leistung 60 92,7 Waschleistung 60 93,0 Schleuderleistung 40 92,2 Betrieb 20 89,4 Wasserverbrauch 45 90,5 Energieverbrauch 45 89,4 Lautstärke 10 84,7 Handhabung 10 87,3 Bedienung 55 87,0 Anzeigen 40 87,0 Dokumentation 5 92,0 Ausstattung 10 90,0 Programmauswahl 60 94,7 Einstellungen 40 83,0 Bonus 0,25 Dampf-Option Malus — Preis in Euro (UVP) 589,00 Durchschnittlicher Marktpreis in Euro 465,67 Preis-/Leistungsindex 5,09 Gesamtbewertung 91,5 % („gut“)

Unsere Tester für Sie im Einsatz

Bewertungskriterien auf einen Blick

Leistung (60 %)

Die Leistung wurde anhand der Wasch- und Schleuderleistung benotet. Um die Waschleistung hinreichend beurteilen zu können, wurde die Wäsche mit Flecken unterschiedlicher Art präpariert (Beeren, Gras, Ketchup, Schokolade und Spinat) und anschließend in mehreren Waschprogrammen gesäubert. Für die Beurteilung wurden hier die jeweiligen Waschergebnisse des Standardwaschganges Öko Baumwolle 60 °C und des Programms Baumwolle 60 °C herangezogen. Dazu verwendete unser Test-Team stets das gleiche Referenzwaschmittel in der vom Hersteller empfohlenen Dosierung für die jeweilige Wäschemenge und Wasserhärte. Für die Programme Antiflecken 100 und Antiflecken 45 Min. sowie die Option Intensiv wurde die Test-Wäsche zusätzlich mit problematischen Flecken (Kosmetika, Rotwein, Öl, Filzstift, Zahnpasta, Rote Beete usw.) präpariert. Für die Beurteilung der Schleuderleistung wurde die Restfeuchte der Wäsche nach dem Schleudern ermittelt. Dazu wurde die Wäsche vor dem Waschen und nach dem Schleudern bei maximaler Schleuderleistung gewogen.

Handhabung (10 %)

Die Bewertung der Handhabung ist anknüpfend an den (Ideal-)Maßstab einer intuitiven Bedienung mit leicht zu handhabenden Bedienelementen und ohne weiteres erkennbaren Hinweisen, Symbolen usw. erfolgt. Diese sollten idealerweise leicht verständlich sein. Zudem wurde die Bedienungsanleitung in Bezug auf ihre Verständlichkeit, ihre Ausführlichkeit und das Vorhandensein hilfreicher Tipps und FAQs bewertet.

Betrieb (20 %)

Der Wasser- und Energieverbrauch wurde im Waschprogramm Öko Baumwolle vollbeladen bei einer Temperatur von 60 °C und einer Schleuderdrehzahl von 1.400 Umdrehungen pro Minute ermittelt und ausgewertet. Die Lautstärke wurde während des Waschens und des Schleuderns gemessen und ausgewertet.

Ausstattung (10 %)

Die Ausstattung wurde anknüpfend an das jeweilige Waschprogrammspektrum und die jeweils einstellbaren Parameter geprüft und bewertet.

Fazit

Die Waschmaschine WM STEAM 8 100 der Active Care-Serie von Bauknecht darf mit bis zu 8 kg Wäsche (Trockengewicht) beladen werden und ist der besten Energieeffizienzklasse A+++ angehörig; deren Grenzwerte werden noch um weitere 10 % unterschritten. Das Modell ist mit einem Dynamic Inverter-Motor ausgestattet, der besonders verschleißarm arbeiten und daher langlebig sein soll. Durch die EcoTech-Mengenautomatik soll die Wassermenge besonders präzise an die jeweils eingelegte Wäschemenge angepasst werden. Während der Waschprogramme wird durch die Digital Motion-Technologie die Trommel mit bis zu acht unterschiedlichen Bewegungen gedreht – je nach ausgewähltem Programm und mit ihm verknüpften Optionen.

Neben den Grundprogrammen stehen bei diesem Modell auch Wasch- und Pflegeprogramme für speziellere Reinigungs- und Pflegeansprüche zur Wahl. Besonders empfindliche Textilien werden mit Extra Feinwäsche oder Wolle gepflegt; für große Wäschestücke eignet sich das Programm Bettwäsche; Kissen und Oberbetten können mit dem Programm Daunen gesäubert werden. Besondere Reinigungsansprüche werden mit den zwei Spezialprogrammen Antiflecken 100 und Antiflecken 45 Min. bedient. Ohne Vorbehandlung werden hier auch hartnäckige Flecken vollständig entfernt oder zumindest deutlich aufgehellt – und das bei einer Temperatur von 40 °C. Es können also auch empfindlichere Textilien mit den Programmen gewaschen werden, ohne mit chemischen Mitteln vorbehandelt werden zu müssen.

Bei vier Programmen steht zusätzlich die Dampf-Option zur Verfügung. Mit dieser wird in den Programmen Antiflecken 100, Weiß, Bettwäsche und Pflegeleicht während des Waschgangs Dampf in die Waschtrommel geleitet. Dadurch sollen auch bei niedrigen Temperaturen Bakterien in den Fasern eliminiert werden. Eine deutlich merkbare Erleichterung des Bügelns durch den Einsatz von Dampf konnte in unserem Test nicht festgestellt werden – allerdings hängt dies zusätzlich von der gewählten Schleuderdrehzahl und der Trocknung ab. Zugunsten der Dampf-Option wurde bei diesem Modell auf die Vorwäsche verzichtet.

Als sehr praktisch wurde die Einstellbarkeit der Waschintensität empfunden. In vier Programmen (Weiß, Bettwäsche, Pflegeleicht, Buntwäsche) kann so zwischen den Waschmodi Intensiv oder Sanft gewählt werden.

Die Bedienung des Modells gestaltet sich recht intuitiv. Die Programmnummern sind deutlich ablesbar auf der Waschmittelschublade aufgeführt – die Beschriftungen der Tasten und die auf dem Display angezeigten Symbole sind ohne weiteres verständlich und recht deutlich ablesbar. Eine direkte Beschriftung des Drehreglers mit den Programmnamen hätte die Bedienung noch etwas vereinfacht.

Insgesamt überzeugt die Waschmaschine WM STEAM 8 100 von Bauknecht mit einer sehr guten Wasch- und Schleuderleistung, einer recht einfachen Handhabung und einem niedrigen Wasser- sowie Energieverbrauch und erhält so mit 91,5 % das Testurteil „gut“.

A. Niedermeier