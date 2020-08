9 Saugroboter im Vergleichstest

Die Menschen bedienen sich in immer ausnehmenderem Maße moderner Technik, um sich so manch Hausarbeit abnehmen oder doch immerhin erleichtern zu lassen. Dabei ist‘s einerlei, ob es sich nun um Arbeiten im Garten, ums Kochen oder ums Waschen und Trocknen handelt: Für beinahe jeden Zweck hat der Markt mittlerweile smartes Equipment zur Hand, das einem das Leben leichter machen soll. So verhält es sich auch mit einer der von vielen verschmähten Haushaltsarbeiten: Dem Staubsaugen. Dabei sollten die Fußböden eines Haushalts mindestens einmal pro Woche grundlegend gesaugt werden. Wer sich dieser immer wiederkehrenden Arbeit nicht selbst annehmen will, kann sich einen modernen Saugroboter ins Haus holen: Er manövriert sich vollautonom durch die Wohnräume, weicht Mobiliar aus und lässt währenddessen alle herumwirbelnden Partikel verschwinden. Das ETM TESTMAGAZIN hatte dieses Mal 9 verschiedene Saugroboter im Test – mit einer breiten Marktpreisspanne von 214,31 bis 849,99 €.

Freilich wäre es verzückend, wenn man endlich einen Teil der nicht nur arbeitsintensiven, sondern auch noch viel wertvolle Zeit vereinnahmenden Fußbodenreinigung aus seiner haushaltlichen To-do-Liste streichen könnte. Allein schon dieser Gedanke wird so manch Verbraucher/-in dazu veranlassen können, ein solch vermeintliches Technikwunder zu erwerben – doch wird bei vielen noch immer eine mahnende Skepsis bleiben: Bietet ein solcher Roboter überhaupt in ausreichendem Maße Saugleistung, um die Fußböden rundum ordentlich zu säubern? Kann sich ein Roboter wirklich bis in alle Ecken des Wohnraums koordinieren oder muss ich letzten Endes – wenn auch nur hier und da – doch noch von Hand nacharbeiten? Und vor allem: Kann ein elanvoll vor sich rollender Roboter Schäden am Mobiliar verursachen? Jede einzelne dieser Fragestellungen hat ihre Berechtigung: Daher sind wir ihnen in unserem Test nachgegangen und haben ermittelt, welchen Mehrwert man als durchschnittliche/-r Verbraucher/-in aus einem solchen Roboter ziehen kann und wo die Stärken und Schwächen der einzelnen im Test vertretenen Modelle wurzeln. Im Test lesen sich natürlich auch alles zu den von uns erhobenen Messwerten, also zur Ausdauer des Akkumulators, zu den Schallemissionen, die das Modell ausstößt, zum Stromverbrauch et cetera.

SaugroboterSaugroboter – Technik im Detail

Saugroboter sind komplizierte Geräte, stecken sie doch voll von modernster Technik. Das Fortbewegungsprinzip allerdings ist ausgesprochen simpel: Der Saugroboter rollt über den Fußboden. Ein Motor in seinem Inneren treibt zwei Räder A am „Bauch“ des Modells an. Außerdem ist jeder Roboter zusätzlich noch mit einer Mehrzahl weiterer Räder B versehen, die ihm nur als Stützen dienen und die Fortbewegung stabilisieren sollen; mit einem Motorantrieb sind sie nicht verbunden. Damit der Roboter nicht mit Möbeln, Wänden oder anderem kollidiert, bietet er darüber hinaus verschiedene Sensoren: Infrarotlicht- oder Ultraschallsensoren C erkennen Hindernisse schon aus erheblichem Abstand. Ist dies einmal nicht der Fall, beispielsweise weil die Sensoren durch starke Lichteinstrahlung gestört werden oder das Hindernis vielleicht angesichts seines spiegelnden Außenkörpers (aus Glas, Metall o. ä.) nicht wahrnehmen konnten, kommt es zu einer – abhängig vom jeweiligen Modell mal mehr und mal minder intensiven – Kollision. Eine solche wird dank der Kontaktsensoren D schnell erkannt und vonseiten des Modells mit einem Wechsel des aktuellen Fahrtwinkels quittiert. Außerdem sind noch eine Handvoll Fußbodensensoren E vorhanden, die das Fußbodenareal unmittelbar vor dem Roboter abscannen und ansprechen, wenn das Modell vor einer „Klippe“, bspw. also einer Treppe, angelangt ist. Viele Modelle erstellen auch einen Plan des Haushalts, um idealerweise alle Stellen in demselben abrollen zu können; zu diesem Zweck arbeiten die entsprechenden Modelle vornehmlich mit Laserscannern F o. ä.

Während er durch den Wohnraum rollt, säubert der Roboter kontinuierlich die Fußböden. Hierzu bedient er sich einer Handvoll verschiedener Utensilien: Die Seitenbürsten G schieben lose Partikel immer wieder hin zur Mitte des Modells, wo sie durch einen Einlass H eingesogen werden. Vor dem Einlass aber ist noch eine Walzenbürste I installiert, die all diejenigen Partikel abzulösen versucht, die man vorher mit den Füßen vertreten hat. Im Modellinneren sammeln sich all die Partikel in einem Behälter J, der an einer Seite mit einem Filtersystem K versehen ist. Der Grund: Die Filtermembranen stellen sicher, dass das Modell die verschiedenen Fein- und Feinstpartikel nicht wieder voll in den Wohnraum bläst.

Seinen Strom holt der Roboter aus einem im Modellinneren verbauten Akku, den man natürlich regelmäßig laden muss. Zu diesem Zweck muss der Roboter an einer speziellen Ladestation L andocken, die vorab mit dem Stromnetzwerk verbunden wird. Alle im Test vertretenen Modelle erkennen, wenn sich der Füllstand ihrer Akkus allzu sehr leert: Sie versuchen von diesem Moment an, schnellstens zur Ladestation zurückzukehren. Während des Tests erreichten die Modelle ihre Ladestation mehrheitlich, ehe ihr Stromreservoir tatsächlich erschöpft war. Außerdem können sich manche Roboter durch cleveres Mapping merken, wo ihre Ladestation postiert ist, sodass sie diese präzis ansteuern können.

Die Roboter lassen sich in verschiedenen Arten bedienen: So können manche Modelle an ihrem Außenkörper selbst ein oder mehrere Bedien- sowie Leuchtelemente (regelmäßig LEDs) M vorweisen; manche enthalten von Werk aus auch eine bis 7,5 Meter abdeckende Fernbedienung N. Des Weiteren können die meisten der Modelle im Test auch über eine Android-/iOS-App, also per Smartphone und/oder Tablet, oder aber über die mittlerweile schon in vielen Haushalten vertretenen Sprachassistenten (i. e. Amazon Echo oder Google Home) bedient werden: Gerade dadurch wird die Interaktion mit dem Roboter ausgesprochen leicht. An allererster Stelle steht immer die Wahl des jeweiligen Modus: Im automatischen Modus manövriert sich der Roboter durch den Wohnraum und entscheidet anhand der jeweiligen Situation selbstständig, wie er weitermachen soll; im best case passt er sich exzellent ans vorhandene Mobiliar an und rollt souverän alle anderen Fußbodenareale ab; im worst case schiebt sich das Modell planlos hin und her. Im Kantenmodus orientiert sich das Modell anhand seiner Sensoren an den Wänden des Wohnraums und weiteren Kanten, um diese ansonsten nur schwer geradlinig abzuarbeitenden Stellen zu säubern. Möchte man ausschließlich einen von vornherein bestimmten, in erheblichem Maße verschmutzten Bereich säubern, ist der Fleckenreinigungsmodus ideal: Hier beschreibt der Roboter Spiralmuster, um das jeweilige Areal intensiv zu säubern. Die Arbeit des Roboters lässt sich aber auch noch in anderer Art und Weise steuern: Über die jeweiligen Apps lässt sich immerhin vereinzelt einspeichern, welcher Flächen des Wohnraums sich der Roboter annehmen bzw. welche er vielmehr meiden soll. Andere Roboter wiederum haben spezielle Bänder o. ä. in petto: Mit ihnen lässt sich derjenige Bereich, in dem sich der Roboter nicht ans Werk machen soll, innerhalb von ein paar Minuten von Hand absperren.