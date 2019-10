8 Waschmaschinen im ­Vergleichstest

Mit einer modernen Waschmaschine kann man in etwa jedes Textil wieder strahlend rein waschen. Mittlerweile allerdings sollen die Maschinen ja viel mehr leisten als nur Flecken zu entfernen: So sollen sie die ursprünglichen Farben in voller Pracht erhalten, die empfindlichen Fasern pflegen und mit speziellen Dampfprogrammen auch noch das anschließende Glätten erleichtern. Darüber hinaus wird die Umweltbilanz einer Waschmaschine immer bedeutsamer: Deshalb sollen der Strom- und Wasserverbrauch idealerweise sehr niedrig sein; und das, ohne dadurch an Wasch- oder Schleuderleistung einzubüßen. Das ETM TESTMAGAZIN hat acht aktuelle Waschmaschinen mit einer maximalen Beladungsmenge von 8,0 kg geprüft; sie alle gehören der besten Energieeffizienzklasse (A+++) an.

Natürlich ist die Hauptaufgabe einer Waschmaschine das Säubern von Textilien. Doch in den letzten Jahren haben die Waschmaschinen immer mehr Funktionen bekommen. Die Waschprogramme sind nicht nur auf die Reinigung robuster Stoffe zugeschnitten, sondern erlauben auch das Waschen von besonderen Textilien in Spezialprogrammen, sodass Outdoor- und Sportbekleidung, dunkle und empfindliche Textilien aus Seide oder Wolle sowie Hemden mithilfe ganz spezifischer Waschabläufe gepflegt werden können. Bevor man sich eine neue Waschmaschine aussucht, sollte man erst einmal darüber nachdenken, welche Ansprüche das Modell überhaupt erfüllen muss und welche Wasch- und Spezialprogramme wirklich wichtig sind. Wer seine Textilien beispielsweise während der Arbeit regelmäßig stark verschmutzt, wird sicherlich speziellere Waschprogramme, die nun einmal auch heiklere Flecken auswaschen können, sehr zu schätzen wissen. Mittlerweile ist eine maximale Beladungsmenge von 6,0 bis 8,0 kg gängig: Eine solche ist nämlich ideal, um die Wäsche eines normalen Mehrpersonenhaushalts „abzuarbeiten“. Für Ein- und Zweipersonenhaushalte wiederum empfiehlt sich ein kleineres Modell, da sich der Strom nur dann am effizientesten verwenden lässt, wenn die maximale Beladungsmenge bei jedem Waschgang voll ausgeschöpft wird; immerhin dann, wenn die Waschleistung stimmt und man nicht mehrmals hintereinander waschen muss. Außerdem sollte zu diesem Zweck auch regelmäßig das Eco-Waschprogramm bzw. die Eco-Funktion verwendet werden. Manche Waschmaschinen erlauben mittlerweile eine Steuerung per App. Dies ist vor allem dann großartig, wenn man die meiste Zeit über außer Haus ist (… und nicht immer an die Wäsche denkt). So kann man den Waschgang nämlich auch von unterwegs aus starten, stoppen und mit nur einem Blick sehen, wie lange das jeweilige Waschprogramm noch dauert. Bei der Wahl einer neuen Waschmaschine ist die Handhabung ohnehin ausgesprochen wichtig: So sollte die Funktion aller Bedienelemente dank einschlägiger Texte und Symbole aus sich heraus verständlich und alle Wasch- und Spezialprogramme einschließlich der mit ihnen verknüpften Optionen leicht auszuwählen sein. In unserem Test haben wir acht aktuelle Waschmaschinen geprüft und in Bezug auf ihre Wasch- und Schleuderleistung, ihre Handhabung, ihren Strom- und Wasserverbrauch in einzelnen Waschprogrammen sowie ihr jeweils gegebenes Funktionsspektrum beurteilt.

Das Wesentliche

Für wen empfehlen sich die Modelle?

Für jeden, der eine neue Waschmaschine mit einer maximalen Beladungsmenge von 8,0 kg anschaffen möchte und dabei nicht nur an einer großartigen Wasch- und Schleuderleistung, sondern auch an einem sparsamen Energie- und Wasserverbrauch interessiert ist.

Welche Funktion ist bei den Modellen hervorzuheben?

Zwei Modelle bieten Dosierhilfen für das Waschmittel an, sodass bei jedem Waschgang die ideale Menge an Waschmittel für die jeweils eingelegte Wäschemenge verwendet wird.

Aufgefallen

Die meisten der in diesem Test geprüften Modelle verfügen über ein Spezialprogramm zur Trommelreinigung. Gerade dann, wenn überwiegend nur bei niedrigen Temperaturen gewaschen und flüssiges Waschmittel genutzt wird, sollte die Trommel regelmäßig gereinigt werden.