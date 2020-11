8 Raclettes im Vergleichstest

Gerade in der Weihnachtszeit isst man sehr viel regelmäßiger im nahen Familien- und Freundeskreis: Für viele Menschen ist in diesen Momenten vor allem das wundervoll-warme Miteinander wertvoll. Für die Atmosphäre ist aber eines wesentlich: Ein idealerweise allen Geschmacksansprüchen nachkommendes Mahl. Wer sich hier an einer Vielzahl individueller, sich aneinander schließender Mahlzeiten versuchen will, wird einen erheblichen Teil des Abends vor dem Herd stehen müssen. Man kann es sich aber auch leichter machen: Mit einem alle Gäste involvierenden Raclette. Bei einem solchen können nämlich alle Gäste ihre Mahlzeiten so zusammenstellen, wie sie es am liebsten haben; auch dann, wenn man weder Fleisch und Fisch noch Milchwaren zu sich nimmt, kann man ein den Gaumen verzückendes Raclette anrichten. Obendrein lassen sich all die verschiedenen Lebensmittel schon im Vorhinein vorbereiten, sodass man auch selbst in den Genuss des gesellig-gesprächigen Abends mit den Gästen kommen kann. Aus all diesen Gründen lohnt sich der Erwerb eines modernen Raclettes: Wir hatten dieses Mal 8 aktuelle Raclette-Modelle im Test. Wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle zu sehen sind, lesen Sie in unserem Testbericht.

Die Ursprünge des mittlerweile weltbekannten Raclettes sind wohl im Schweizer Kanton Wallis gelegen: Traditionell wurde ein massiver Laib vollaromatischen Käses in die Nähe eines immer weiter vor sich hin lodernden Feuers gelegt. Die Außenseite des Käses schmolz durch die nach allen Seiten hin abstrahlende Hitze, wobei sie gleichzeitig auch gegrillt wurde und ein üppiges Maß an Aromen ausbildete – solche wurden schließlich auch durch den Rauch des Feuers in den Käse hineingetragen. Anschließend konnte man die weiche, wundervoll-viskose Außenhaut abschaben und über einem Teller ausbreiten. Auch heute sind noch solche Konstruktionen erhältlich, die nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten: So wird in ihnen ein halber oder voller Käselaib von einer Seite erhitzt, sodass sich der an dieser Stelle abzeichnende Schmelz nach und nach abschaben lässt. Die in unserem Test vertretenen Modelle haben indes ein anderes Funktionsprinzip und sind sehr viel simpler zu handhaben: Ein aus Metall bestehendes Schälchen („Pfännchen“) wird mit verschiedenen, dem Aroma und der Struktur nach miteinander harmonierenden Lebensmitteln bestückt und das Lebensmittelallerlei schließlich mit einer Scheibe Käse verdeckt; das Ganze wird anschließend im Raclette positioniert und dort von oben erhitzt. Ein modernes Raclette ist außerdem mit einer Grillplatte versehen, über der sich zusätzlich Fleisch, Fisch, Gemüse et cetera zubereiten lassen. Das sich mit einem Raclette erschließende Spektrum kulinarischer Genüsse ist also, zumal man hier nach Wunsch experimentieren kann, immens.

Raclette – Technik im Detail