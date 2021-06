7 Handmixer im Test 2021

Handmixer sind hierzulande in einem Großteil aller Haushalte vertreten. Das ist auch nicht weiter verwunderlich: Schließlich sind sie in ihrer Funktion universell, können also wunderbar dazu verwendet werden, um ansprechende Cremes oder Dips zu verrühren, Eiweiß in Eischnee zu verwandeln oder Sahne voluminös werden zu lassen. Sicherlich ließen sich viele dieser Arbeiten auch ohne spezielles Equipment abwickeln: Mehr als ein ausreichendes Maß an ausdauernder Armmuskulatur ist hier schließlich nicht vonnöten. Aber: Mit einem Handmixer ist all dies sehr viel schneller und auch simpler zu verwirklichen. Mit ihnen kann man Mehl, Milch et cetera innerhalb von nur ein paar Minuten einheitlich vermischen, sodass man sich bspw. auch spontan ans Backen machen kann. Dabei kann man sie – vollkommen anders als die in puncto Größe und Gewicht monumentalen Küchenmaschinen – ohne Mühe hervorholen und mit dem zur aktuell anstehenden Arbeit passenden Mixelement versehen. Genauso schnell lassen sie sich nach der Arbeit wieder im Schrank, in der Schublade o. Ä. verräumen, wo sie nur ein Mindestmaß an Fläche in Anspruch nehmen. Wir hatten dieses Mal 7 aktuelle Handmixer (€ min – € max : 19,70–44,98 €) renommierter Hersteller im Test und verraten hier, wie sich die einzelnen Modelle in praxi handhaben lassen, wie wirksam sie leichtere und schwerere Zutaten vermischen können, wie es sich mit dem Schallausstoß und dem Stromverbrauch verhält und noch vielerlei mehr.

Die Entwicklungsvorgang des Handmixers war eine ausgesprochen langwierige Angelegenheit: Der erste Handrührer wurde schon im Jahr 1856 vom Schmied R. Collier entwickelt, war aber noch immer von der Muskelanstrengung der Verbraucherin resp. des Verbrauchers abhängig. Daran schlossen sich noch vielerlei weitere Versuche an, die Mechanik eines solchen manuellen Handrührers zu verbessern, ehe im Jahr 1885 schließlich der erste vollelektrische Handmixer von R. Eastman entwickelt worden war. Das Problem: Mit dem damals vorhandenen Stromnetzwerk ließen sich noch beileibe nicht alle Haushalte erreichen und mit Strom speisen. Ohne Strom indes wusste ein solcher Handmixer nicht wirklich zu verlocken. Der im Weiteren von H. Johnston im Jahr 1908 entwickelte elektrische Standmixer verbreitete sich – auch im Lichte des hier bestehenden Volumens von 75 Litern – nur in Großbäckereien. Schon im Jahr 1919 kam aber auch ein der Größe nach nicht mehr so ausladendes, nun vor allem Verbraucher:innen adressierendes Modell in den Handel – das „KitchenAid-Hobart-Modell H-5“, das aber natürlich noch immer nicht so mobil war wie die aktuell erhältlichen Handmixer. Hier waren noch ein paar weitere Dekaden des Research & Developments seitens der Hersteller vonnöten. Das Wundervolle an Handmixern ist aber ebendas: Dass sie einem also nicht nur sehr viel Muskelarbeit abnehmen, sondern dass sie währenddessen auch noch so handlich sind, dass man mit ihnen auch viele Minuten werkeln kann, ohne dass die Muskulatur müde würde: Mit ihrem minimalen Größenmaß passen sie außerdem in alle Haushalte hinein.

Wer sich einen neuen Handmixer ins Haus holen will, sollte sich vorab schon einmal ein paar Gedanken über dessen Zubehörpack machen: So sind Modelle erhältlich, die neben den immer vorhandenen Rührbesen und Knethaken auch noch weiteres Zubehör, wie bspw. einen Multizerkleinerer, einen Pürierer oder einen Schneebesen in petto haben. Wer all diese Teile aber schon in seinem Haushalt zur Hand hat, der sollte schon aus ökonomischen Gründen ein Modell ohne ein solchermaßen ausnehmendes Zubehörensemble wählen. Die in diesem Test vertretenen Modelle kommen von Werk aus – mit Ausnahme eines Handmixers– nur mit einem Duo an Knethaken und Rührbesen daher. Das reicht, um die klassischen Arbeiten eines Handmixers zu verrichten, auch vollends aus.

Handmixer – Technik im Detail

Die meisten Handmixer ähneln einander in puncto Technik. Dennoch bestehen hier mancherlei Unterschiede, die zu beachten sind. So ist bspw. vom Material des Modellaußenkörpers abhängig, wie leicht- oder schwergängig derselbe gereinigt werden kann: Sind alle hier vorhandenen Flächen eben, lässt sich beim Rühren empor wirbelndes Mehl anschließend sehr viel schneller und auch simpler abwischen. Auch die Position der hin zum Motor weisenden, Zirkulation erlauben sollenden Aus- resp. Einlässe A ist wesentlich: Schließlich sollten auch hier keine Mehlpartikel hinein rieseln. Da Handmixer während der Arbeit Strom verbrauchen, man sie also immer mit dem Stromnetzwerk des Haushalts verbunden lassen muss, ist das Maß des Stromkabels erheblich – von ihm ist der Spielraum während des Knetens, Rührens et cetera abhängig. Bei manchen Modellen (bei denjenigen von Fakir und Russell Hobbs, s. S. 51 und S. 49) verlässt das Stromkabel den Modellkörper nicht von der Mitte, sondern von der hinteren rechten Seite aus B: Für Rechtshänder:innen ist dies exzellent. Für Linkshänder:innen wiederum kann dies das Führen des Handmixers erschweren. Das Handteil C sollte mit einem den Grip verbessernden Material versehen sein, sodass man das Modell an ihm immer sicher halten kann. Dies ist im Test indes nur bei einem Handmixer (bei demjenigen von Rosenstein & Söhne, s. S. 52) gegeben. Die Anschlüsse der Rührelemente D sollten mit aus sich heraus verständlichen Markern versehen sein, um ein Verwechseln des rechts und des links einzusetzenden Hakens zu vermeiden. Wunderbar ist es, wenn schon die Form der Anschlüsse E das verkehrte Anschließen der Rührhaken von vornherein verhindert. Das ist immerhin bei ein paar Modellen im Test (bspw. bei denjenigen von Braun und Philips, s. S. 46 und S. 47) der Fall. Das Tempo, mit dem sich die Rührelemente (Haken, Quirle usw.) drehen, kann über einen Schalter F verstellt werden. Die im Test vertretenen Handmixer erlauben eine Wahl von mindestens vier (bspw. bei dem Modell von Fakir, s. S. 51) bis maximal sechs Rührgeschwindigkeiten (bspw. bei dem Modell von Tristar, s. S. 50). Ferner lässt sich bei allen Modellen auch ein spezieller Turbo-Modus G anstoßen: Mit Ausnahme des Handmixers von Braun muss man dazu eine sich vom Modellkörper abhebende Taste drücken. Das Modell hält den Motor dann – indes nur während der Dauer des Tastendrucks – zu maximalem Tempo an. Will man die aktuell installierten Rührelemente ausstoßen, so ist abermals eine Taste zu drücken: Die Eject-Taste H. Diese wird von den meisten Modellen während des Rührens gesperrt, sodass sich die Rührelemente nur außerhalb des Rührens herausnehmen lassen. Ein solcher Sicherheitsmechanismus ist bei zwei Modellen im Test (bei denjenigen von Fakir und Rosenstein & Söhne, s. S. 51 und S. 52) leider nicht vorhanden.